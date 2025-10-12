Misioneros de esperanza

Con la llegada del último cuatrimestre de 2025, estamos inmerso en el máximo apogeo del año jubilar de la Esperanza que promulgó el difunto papa Francisco para este 2025. Y, además, estamos en el mes de octubre, el mes misionero por antonomasia y el año jubilar entra en un periodo especial dada la significación de este mes. En 7 días celebraremos el domingo mundial de las misiones: el Domund.

Estos días os invito, queridos lectores, a que pongamos especial celo en sensibilizarnos con la campaña misionera de este año. La tarea que tenemos en nuestras latitudes para mostrar esa especial sensibilidad con el Domund la podríamos vertebrar en tres pilares:

• El primero sería en el esfuerzo que cada uno esté dispuesto a hacer en esta jornada. Cada uno en la medida de lo posible y desde la libertad es invitado a arrimar el hombro con la colaboración económica.

• El segundo es rezar, por supuesto. Porque la oración comunitaria, el rezar unos por otros, aviva la fe, y como creyentes debemos de confiar nuestra oración a que aquellos que escogieron entregar su vida al servicio del anuncio del Evangelio, en lugares donde han sentido que el Señor les llama a desarrollar su labor lejos de sus casas y de sus gentes, sientan cerca el aliento y el apoyo que desde aquí les mandamos. Tanto como nosotros el suyo, porque estoy convencido de que ellos, los misioneros, también rezan por nosotros en muchos lugares que ni imaginamos.

• Y el tercero es ser conscientes de las realidades que se viven en el mundo, y de la realidad de tantos lugares donde se ejercen las misiones. Es especialmente sangrante como se selecciona en el mundo occidental y en la esfera mediática el estigmatizar guerras de primera y de segunda división.

Si somos ajenos a la realidad caeremos en ese abismo que es pensar que solo se muere en lugares como la franja de Gaza y en Ucrania. Y eso que parece que también estos conflictos que no nos suponen esfuerzo para enterarnos cómo van han vivido una semana para la esperanza con las negociaciones diplomáticas con Estados Unidos mediando y parece que convenciendo ya al estado de Israel de que cese la barbaridad cometida en Palestina durante estos dos últimos años. Ojalá sea así.

Y por supuesto que nos demos cuenta de cómo en este conflicto se ha utilizado y polarizado lo suficiente a las sociedades occidentales para enarbolar protestas que seleccionaban el conflicto como el único del mundo donde se cometía un genocidio. Hoy quiero invitar en esta línea a hacer el esfuerzo de buscar bien la información de aquellos lugares de conflicto en el mundo, no solo donde los grandes medios quieren. Y tenemos herramientas para ello.

El mensaje del Domund de este año fue el último documento misionero de Francisco, leedlo. Y ojalá el Domund sea una celebración que nos impulse a todos a ser misioneros de Esperanza entre los pueblos.