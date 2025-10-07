"Los avances de la IA en medicina favorecen a los pacientes"

La IA es ya una realidad en el radiodiagnóstico y de ello hablará este experto, dentro de las Jornadas del Cáncer de Mama de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, patrocinadas por Recoletas Salud, Fundación Caja Rural, Ayuntamiento, Diputación Provincial y la AECC Zamora.

¿Cómo está implantada la Inteligencia Artificial en el campo del radiodiagnóstico?

Probablemente, en el cáncer de mama es donde más se esté aplicando. En ese ámbito fue donde comenzó, dentro del campo de la radiología. Siempre se ha sido pionero en este tipo de tumores, para aplicar las nuevas tecnologías. Se podría decir que la IA ha debutado con la mama, porque se comenzó haciendo búsquedas de imágenes que al ojo humano le cuesta más detectar.

¿Qué beneficios puede aportar la Inteligencia Artificial en este ámbito?

Como señalaba, sobre todo en el tema de que es capaz de detectar anomalías que el ojo humano no capta. Incluso para el de un radiólogo experto, sobre todo, por la ingente cantidad de imágenes que tenemos que ver cada día. El cansancio hace mella, sin embargo, una máquina te puede llamar la atención sobre detalles que una persona no habría destacado. Además, una persona puede ver miles de radiografías, pero una máquina es capaz de procesar millones de imágenes y detectar cuáles de ellas son patológicas, con una gran calidad y la misma precisión que con la primera. Después, hay técnicas como la radiómica o genómica que también están empleando IA, sobre todo para ver y contrastar imágenes y compararlas con resultados de otras técnicas como anatomía patológica o la exploración.

¿Se está exportando a otras especialidades?

Por supuesto, se aplica a otras ramas de la radiología, como para detectar pequeñas fracturas en hueso o descubrir pequeños tumores que puedan pasar desapercibidos en los escáneres. Se está aplicando en muchos ámbitos, pero es verdad que en la mama es donde más se utiliza.

¿Es una ayuda necesaria?

Es una gran ayuda que, por un lado, facilita que haya una mayor calidad, aparte de la cantidad. Y eso viene muy bien, además, para el problema de falta de especialistas que existe. Hay escasez de radiólogos, y de médicos en general, y se llevan a cabo tareas muy laboriosas, que, aunque sean mecánicas, llevan su tiempo. Y con la Inteligencia Artificial se reduce visiblemente, así que podemos dedicarnos a otras cosas. Además de para el radiodiagnóstico, la IA puede ayudar en otras labores médicas de ofimática y en la elaboración de informes, para que luego solo tengamos que corregirlo y ahorremos tiempo para dedicarlo a tareas más importantes. Por otra parte, la robótica es otro tipo de IA con la que se están realizando cirugías, por ejemplo.

¿Considera que podría llegar a sustituir a los profesionales?

Es una herramienta muy eficaz y fiable, pero nunca se va a igualar a la inteligencia humana, siempre será necesaria la presencia de un médico, que puede aportar su propia experiencia, algo que máquina no tiene. Y cuando una persona toma una decisión, sabe por qué lo hace, no como la IA, que nunca entenderá el fondo del diagnóstico.

¿Cómo va aprendiendo la IA a realizar cada vez mejores diagnósticos?

A base de meterle información, cuanto más tenga, mejor actuará. Por ejemplo, en el tema de las mamografías, se le ha introducido millones de ellas, diferenciando entre patológicas y no patológicas. A partir de ahí, la máquina ha logrado detectar unos patrones para saber qué imágenes tienen una patología. Y eso se ha logrado a base de introducirle muchísimas imágenes anonimizadas. También se está haciendo lo mismo con las ecografías de mama, donde la máquina ya advierte del grado de sospecha de tumoración y si este es maligno o benigno. Pero al final, siempre, quien toma la decisión última de biopsiar o no, de hacer más pruebas, de continuar con controles, es el radiólogo.

¿Se necesita una formación específica en Inteligencia Artificial para aprovechar bien todos estos avances?

Sí, pero se aprende rápidamente y es una formación breve. Forma parte de tu trabajo y te ofrece facilidades. El radiólogo aprende a manejar las máquinas en poco tiempo.

Con su experiencia en IA, ¿qué futuro le espera al campo del cáncer de mama?

Va a ser una ayuda muy importante que reducirá, para empezar, el problema de la escasez de médicos. Nos facilitará el trabajar mejor sin necesidad de muchos efectivos, pero se aprovecharán aquellos facultativos que aprendan a utilizarla, si no, se quedarán atrás. Hay que ponerse al día y aprovechar todas sus potencialidades, como pasó en su día, por ejemplo, con la informática. Estamos viviendo una época fabulosa para la medicina, con unos avances tremendos en los últimos veinte años. Y todo ello, por supuesto, va a favorece a los pacientes. Nos favorece a los profesionales, que nos aporta nuevas capacidades, ayuda a una mejor detección de las enfermedades y así vamos avanzando.