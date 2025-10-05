Narciso Prieto: "La IA es clave en el diagnóstico y tratamiento del cáncer"

Caja Rural vuelve a patrocinar las Jornadas de Cáncer de Mama organizadas por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, un evento que se desarrollará el próximo 14 de octubre en el Campus Viriato (18.00 horas) y al que se suman Recoletas Salud, Ayuntamiento, Diputación Provincial y AECC de Zamora.

¿Cómo se implica Caja Rural en el Día Contra el Cáncer de Mama?

Caja Rural de Zamora tiene un compromiso muy claro con su tierra y con las personas que forman parte de ella. El Día Contra el Cáncer de Mama es una jornada de enorme valor social y humano, y creemos que debemos estar presentes apoyando, visibilizando y acompañando a quienes luchan contra esta enfermedad. Nuestra implicación no es solo económica, es un compromiso moral de estar cerca de las personas.

Este año, las jornadas se centran en lo que aporta la Inteligencia Artificial a la lucha contra el cáncer, ¿cree que ayudará a avanzar más rápido?

Sin duda, la Inteligencia Artificial es ya una herramienta clave para avanzar en el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Permite agilizar procesos, mejorar la detección temprana y apoyar la investigación médica. Pero, más allá de la tecnología, lo importante es que estas herramientas estén siempre al servicio de las personas, y que su aplicación se traduzca en esperanza, eficacia y mejores resultados para los pacientes.

Aun así, ¿considera que el trato humano es indispensable para tratar a estos pacientes?

Por supuesto. La tecnología puede salvar vidas, pero el acompañamiento humano es insustituible. Un paciente necesita atención médica de calidad, pero también comprensión, cercanía y apoyo emocional. En ese sentido, la familia, los profesionales sanitarios y la sociedad tenemos un papel fundamental. El trato humano es el que da fuerza para afrontar el proceso.

¿Las iniciativas vinculadas a la salud son un campo importante para Caja Rural, está muy implicada con diferentes causas?

Sí, forman parte esencial de nuestro compromiso social. Desde el balance social de Caja Rural de Zamora apoyamos proyectos culturales, educativos y deportivos, pero la salud tiene siempre un espacio prioritario. Estar presentes en causas relacionadas con la prevención y la investigación es una forma de devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad nos da cada día.

Dentro del cáncer, vuelven a colaborar con la carrera de todos los años, ¿qué significa esta cita que ya es una auténtica tradición en la ciudad?

Para nosotros la carrera es mucho más que un evento deportivo. Es una auténtica marea solidaria que une a miles de zamoranos con un mismo propósito: apoyar a las personas afectadas por el cáncer de mama y dar visibilidad a su lucha. Se ha convertido en una tradición que simboliza la fuerza colectiva, la esperanza y la solidaridad de toda una provincia.

¿Es importante para Caja Rural apostar por seguir apoyando jornadas como las que organiza LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA?

Es fundamental. Cuando un medio de comunicación organiza unas jornadas de este nivel, está dando voz a los pacientes, a los profesionales y a la sociedad en general. Apoyar estas iniciativas es apostar por la sensibilización, la prevención y la concienciación, tres aspectos que marcan la diferencia en la lucha contra el cáncer. Y Caja Rural de Zamora quiere seguir estando ahí.

¿Cómo animaría a los zamoranos a acudir a estas jornadas?

Los animaría recordándoles que estas jornadas son una oportunidad única para aprender, para compartir y para apoyar. Cada asistente no solo recibe información valiosa, sino que también está mostrando su compromiso con una causa que nos afecta a todos, de una u otra manera. Acudir es un gesto de solidaridad, de apoyo a los pacientes y de confianza en el futuro.