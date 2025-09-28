Los vacceos se asentaron en el centro de la cuenca del Duero a partir del siglo VI a.C., ocupando una gran parte del Este de la actual provincia de Zamora, además de territorios en las otras dos provincias leonesas y en la castellana de Valladolid. Su frontera noroeste la marcaba el río Esla, que los separaba de los astures, y el Tormes, al suroeste, que hacia lo propio con los vetones.

El oppidum más importante y mejor estudiado de Zamora es El Viso de Bamba (Teso del Viso), identificado por algunos estudiosos como la Arbucola descrita por fuentes clásicas y destruida por Aníbal en 220 a.C. Otros asentamientos vacceos en la provincia incluyen la ciudad de Ocelum Duri (la actual ciudad de Zamora, y aunque dicha identificación con la ciudad romana de Ocelum Duri es la hipótesis más aceptada, debido a que muchos historiadores y algunas fuentes clásicas como Estrabón, Ptolomeo y el Itinerario de Antonino, así la consideran, otros expertos han propuesto ubicaciones alternativas como Villalazán o Almaraz de Duero, dentro también de la provincia zamorana) y Albocela, localizadas ambas a orillas del Duero, destacando todo el eje oriental hacia Toro. Además, existen indicios de ocupación vaccea en Brigaecium (cerca de Villabrázaro), también en El Cubo de la Tierra del Vino así como en el entorno de Villanueva del Campo.

Muchos de los asentamientos vacceos se eligieron en puntos altos, junto a ríos o zonas fértiles, para facilitar la defensa y el control del entorno y los recursos agrícolas.

Los poblados vacceos principales eran oppida, ciudades fortificadas que podían albergar varios miles de habitantes. Estas ciudades se estructuraban de forma planificada, con murallas de tierra y madera, a menudo acompañadas de fosos y empalizadas. Las casas eran de adobe y tapial, con techos vegetales, organizadas entorno a calles y plazas.

Estas "ciudades-estado" se dirigían de manera autónoma y solo se aliaban en caso de amenaza externa. La mayoría de la población vivía en estos núcleos fortificados; eran raras las aldeas diseminadas, lo que indica un cierto grado de centralización y seguridad comunitaria.

La religión vaccea era de raíz indoeuropea y presentaba elementos celtas, aunque escasamente figurativa y con pocos elementos plásticos. Se documentan prácticas funerarias como la cremación habitual para adultos y la inhumación de neonatos bajo el suelo domiciliar, además de la exposición de los cadáveres de guerreros para que fueran devorados por buitres, una muestra de culto solar y vinculación con rituales indoeuropeos similares conocidos en otras culturas célticas.

Celebraban festividades agrícolas como el Samain (contacto con el más allá, Día de Difuntos) y el Lughnasadh, centrado en las cosechas estivales. Los hallazgos arqueológicos sugieren la importancia del calendario agrícola en su ideología religiosa.

Los vacceos mantuvieron relaciones complejas con astures y vetones. Al norte, el río Esla suponía la frontera con los astures, con los que mantuvieron alternancia de alianzas y conflictos. Hacia el suroeste, los límites con los vetones coinciden aproximadamente con la línea del Tormes y la sierra de la Culebra.

Las relaciones no siempre fueron pacíficas, y durante el periodo de expansión vaccea, parte del sur zamorano (Tierra del Vino, Toro, La Guareña) pasó de los vetones a los vacceos para, tras la conquista romana, regresar a la órbita vetona. Además, los vacceos formaron una cultura federada de varias ciudades-estado, lo que facilitó alianzas coyunturales pero fomentó también las disputas constantes con sus vecinos, especialmente en lo relativo al control de rutas ganaderas y tierras de cultivo.

La sociedad vaccea estaba estructurada de forma colectiva y jerarquizada. Clásicamente se habla de un régimen de propiedad común: cada año se repartían la tierra cultivable entre las familias, trabajando en unidades suprafamiliares y dividiendo la cosecha según las necesidades de cada uno. Quien infringía ese pacto de reparto podía llegar a recibir la pena de muerte, según testimonios clásicos (Diodoro, Estrabón). La nobleza militar y los líderes de los oppida constituían la élite dirigente, y el sistema tendía al colectivismo agrario.

La base de la economía era cerealista (trigo, cebada y centeno) y ganadera, aunque resultaban habituales las artesanías, la metalurgia del hierro, la alfarería y la orfebrería. Estas especialidades se localizaban en zonas separadas dentro de los oppida, posiblemente como medida antiincendios.

La resistencia vaccea a la conquista romana fue feroz, especialmente durante las Guerras Celtibéricas y Numantinas (siglos II-I a.C.). Zamora y Toro sufrieron asedios y destrucción, y el oppidum de El Viso fue arrasado por Aníbal antes de la llegada romana. La política de Roma tras la conquista fue clara: devolver a los vetones el sur del Duero y reducir la presencia y el territorio vacceo a la zona norte y este, manteniendo el control sobre las principales ciudades como Ocelum Duri y Albocela.

La romanización fue progresiva, pero intensa: los oppida vacceos fueron transformándose en civitates y municipios, y la administración imperial barrió los antiguos repartos agrarios, imponiendo el régimen de la centuriación y el derecho latino.

De la cultura vaccea perviven vestigios en topónimos, yacimientos y material arqueológico. El oppidum de El Viso en Bamba (Bien de Interés Cultural) es el más destacado y, lamentablemente, también uno de los más amenazados por intervenciones modernas. Otros lugares como Villabrázaro, El Cubo de la Tierra del Vino y entorno de Toro han dado materiales cerámicos, herramientas y restos de murallas asociables claramente a los vacceos. Diversas festividades y tradiciones del ciclo agrícola, la persistencia de sistemas de cooperación en el trabajo de la tierra y ciertos ritos en torno a la muerte beben, si no en línea directa, del poso dejado por los vacceos en la región.

Hoy la investigación sobre los vacceos en Zamora continúa, especialmente desde el Centro de Estudios Vacceos Federico Wattenberg y gracias a la protección reciente de yacimientos estratégicos como El Viso, que mantienen viva la memoria de un pueblo que dio carácter y sustancia a la tierra zamorana mucho antes de la llegada de Roma.

Continuará...