La santidad no está reservada a héroes inaccesibles

Santa Teresita de Lisieux, también llamada Teresa del Niño Jesús o la "florecita de Dios", nació en Francia en 1873, en una familia profundamente cristiana. Desde niña fue sensible, alegre y con un gran deseo de amar a Dios. Su madre murió cuando ella tenía solo 4 años, y ese dolor la marcó, pero también la hizo más fuerte en la fe.

A los 15 años, con gran valentía y firme decisión, pidió permiso especial al papa para entrar en el convento de las carmelitas de Lisieux, porque quería entregar toda su vida a Jesús. Allí vivió escondida, sin grandes gestos externos, pero con un amor inmenso en lo pequeño de cada día.

Su "caminito" espiritual fue, a la vez, sencillo y revolucionario: descubrir que lo importante no es hacer cosas extraordinarias, sino vivir cada gesto ordinario con un amor extraordinario. Sonreír cuando cuesta, aceptar las dificultades con paz, ofrecer cada pequeño sacrificio por amor… Esa fue su santidad. Esa puede ser nuestra santidad.

Murió joven, a los 24 años. Antes de partir prometió "hacer caer una lluvia de rosas" desde el cielo, es decir, derramar gracias y bendiciones sobre quienes la invocaran.

Pocos años después, su autobiografía, Historia de un alma, conmovió al mundo entero. Fue canonizada en 1925. Aunque nunca salió de su convento, es doctora de la Iglesia y patrona de las misiones, porque su oración y amor abrazaban al mundo entero.

Su fiesta se celebra el 1 de octubre y es una buena ocasión para recordar que santa Teresita afirmaba que la santidad no está reservada a héroes inaccesibles, sino a cualquiera que ame con sencillez, en lo pequeño, en lo cotidiano, pero poniendo todo el corazón.