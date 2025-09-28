El pasado 22 de septiembre se cumplieron doscientos años del nacimiento del imaginero zamorano Ramón Álvarez, un artista mítico cuya obra resiste el paso del tiempo. La efeméride ha dado ocasión, una vez más, a diversos homenajes. Como ya apuntásemos en su día “pocos artistas locales, ni siquiera los que gozan de fama allende nuestras fronteras, han merecido tantos reconocimientos”. Idolatrado por haber dado forma y fama a la Semana Santa zamorana, en su extensa y variopinta producción se encuentra una pieza que resume su trayectoria y nos acerca a su forma de trabajar. Me refiero al grupo de la tarasca de la festividad del Corpus Christi, obra de propiedad municipal, de la que cuida con mimo la Asociación Belenista “La Morana”, y que estimo constituye un compendio de su pluridisciplinar formación artesana e imaginera, además de conservar aún gran parte de su primitiva hechura.

Una pieza singular en la producción artística de Ramón Álvarez: la tarasca de la festividad del corpus / Cedida

Sobre el pasado de este popular grupo apenas tenemos datos, más allá del lacónico acuerdo de junio de 1593, por el que Cabildo Catedral y Ayuntamiento se comprometieron a costear a medias los gastos de la fiesta del Corpus Christi, y haberse estrenado este mismo año una tarasca y cuatro gigantes. Sin embargo, las completas y detalladas cuentas de la fiesta nada aportan sobre su traza y autoría. De manera que, a pesar de conocer los nombres de los entalladores y pintores a los que periódicamente se encomendaba su compostura y reparos, ignoramos quién la hizo y cómo era. En 1600, un tal Acosta – quizás el escultor romanista Gaspar de Acosta – compuso los gigantes; dada la cercanía a la fecha de su construcción bien pudo ser su autor, aunque no es más que una elucubración. ¿Pudo haber hecho también la tarasca?

Una pieza singular en la producción artística de Ramón Álvarez: la tarasca de la festividad del corpus / Cedida

La representación de este popular monstruo, presente desde antiguo en la iconografía de la festividad, no ha seguido un patrón común. Las más de las veces responde al Leviatán del Antiguo Testamento (Libro de Job), y otras a la bestia de siete cabezas y diez cuernos del Apocalipsis. Los estudiosos identifican esta bestia – que encarna la resistencia a Dios del poder del mal – con un ser mezcla de gran cetáceo (ballena) y reptil (cocodrilo o serpiente). La primitiva tarasca zamorana posiblemente también imitase una gran sierpe o dragón marino, aunque no hay más evidencia documental que estaba hecha de madera, a juzgar por los reparos frecuentes de su “mascarón” (cabeza) y “caparazón” (cuerpo), siendo su único adorno unas faldillas. Nunca se dice que llevase figura alguna encima, de manera que quizás su aspecto sería similar a la tarasca del Corpus toledano. Su presencia aquí está documentada hasta las censuras del obispo ilustrado Antonio Jorge y Galván (1768), censuras que se extendieron a todas las iglesias del reino tras la real cédula de 1780 que prohibió su salida y la de los gigantes, gigantillas y danzas, porque “su concurrencia causaba no pocas indecencias”. Cesáreo Fernández Duro al hablar de la tarasca dice que “recordaba la herejía vencida y sojuzgada por la Fe, en figura de mujer con los ojos vendados”, aunque no sabemos si llegó a conocerla. Para en nota añadir: “Duraron estos figurones muchos años, reformándose los trajes al uso de la época y haciendo en apariencia las delicias del pueblo, y sobre todo de los muchachos. En 1849 se restauraron por completo, y no ha mucho que, por no repetir esta necesaria reforma periódica, han sido retirados”. La cita se refiere sin duda a los gigantes, pues tenemos constancia dejaron de salir en 1877, si bien es posible que por entonces ya no saliese la tarasca. La popularidad de estas figuras festivas llevó poco después a crear una comisión para recuperarlas, encargando a Ramón Álvarez hacer cuatro nuevos gigantes “representando lo mismo que representaban los antiguos”, respetando sus antiguas medidas: 4 metros de altura. Asimismo, acordaba contratar “con el mismo Señor cuatro gigantillas o cabezudos, siempre que se comprometa a entregarlas concluidas el mismo día que los gigantes". Los nuevos gigantes estaban terminados el 27 de junio de 1885, no así las gigantillas. Aunque no figuraba en lo apalabrado este último compromiso incluía también hacer el grupo de la tarasca, dato que conocemos por la porfía de su precio. Efectivamente, en marzo de 1886 se instaba a los concejales comisionados al efecto a que concretasen con el imaginero el pago de estas figuras: "como es fácil que estén aún sin concluir, conviene terminar este asunto acordando con D. Ramón Álvarez el precio que se ha de pagar, sin perder de vista que las cuatro figuras de los gigantes completamente armadas costaron por contrata mil pesetas, y por consiguiente que las gigantillas no son más que cabezas sin armadura de ningún género, siendo la tarasca lo único que tiene más importancia, sin que por eso deba concedérsela tanto como a la Soledad que el mismo escultor ha hecho para la Cofradía de Nazarenos, cuyo coste es conocido, y puede por el establecerse comparación". Obviamente, la comparación aludía a la imagen de Santa Marta. Ramón Álvarez concluía el encargo en 1886, librándose en octubre "novecientas pesetas por cuenta de la mil setecientas cincuenta a que asciende el coste de las cuatro gigantillas y la figura de la tarasca que ha construi-do para exhibirlas en las solemnidades del Corpus Christi por acuerdo del Ayuntamiento, no pudiendo satisfacer mayor cantidad por no alcanzar el crédito consignado en el presupuesto para este objeto". El resto se le abonaba en febrero de 1887.

Una pieza singular en la producción artística de Ramón Álvarez: la tarasca de la festividad del corpus

Sobre su resolución planea la duda de si D. Ramón imitó algo precedente, tal y como se dijo, hizo con los gigantes, aunque estimamos es creación totalmente salida de su magín, y su composición y construcción es asimismo un alarde de su depurado oficio artesano, además de constituir una pieza singular en esta iconografía. Mas difícil es aventurar, si se sirvió de láminas o estampas o si conoció otras figuras semejantes, aunque no debemos hacernos una idea demasiado erudita de D. Ramón, ya que sus armas como artista son fruto más de su experiencia, que, de su formación académica, No obstante, sin desmerecer sus recursos, es posible que conociese el grabado del Leviatán de la Sagrada Biblia ilustrada por Gustave Doré.

Una pieza singular en la producción artística de Ramón Álvarez: la tarasca de la festividad del corpus

Sea como fuere D. Ramón realizó con los gigantes, gigantillas y tarasca un trabajo excelente, si bien las sucesivas hechuras de estas figuras han ido perdiendo la fuerza expresiva, el tono amable y festivo de sus semblantes y la cuidada ejecución original. La pieza menos reformada y peor conservada ha sido la tarasca, sin duda, como ya se dijo, un alarde de ingenio artesano. Para formar su cuerpo ideó un bastidor, forrado con tablas simulando las cuadernas de un barco - que todavía maltrecho conserva - recubiert0 en su exterior por escamas postizas de zinc. Lleva patas de madera terminadas en garras, alas simuladas con madera y lona, asimismo postizas, larga cola de madera, reforzada por pletina de hierro y faldillas. Lo mejor del grupo es la cabeza del dragón, toda ella de talla, de cuyas fauces sale una larga lengua realizada también en pletina, para mejor asegurar su conservación. Sobre su lomo cabalga la imagen de Santa Marta, aunque en realidad por sus atributos recuerde más a la Fe. La santa o la alegoría de la Fe, somete a la hidra, que se retuerce furiosa cuando le clava en sus fauces una lanza-lábaro con las armas bordadas de la ciudad, auxiliada por el Sacramento del Altar, que levanta triunfante con su brazo izquierdo. La figura es de vestir, y repite el modelo de acabada devanadera empleado en otras imágenes, y su rostro no se aleja de la habitual estética de su adocenada plástica. En el transcurso del tiempo ha perdido algunos de sus postizos originales (resplandor, corona y cáliz); también su primitiva e ingeniosa tracción, sustituida por la actual de ruedas.