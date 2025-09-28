Los hirundínidos (golondrinas y aviones) son aves paseriformes caracteriza-das por su adaptación a la caza de insectos en vuelo, para la cual han desarro-llado un cuerpo delgado y aerodinámico y unas alas largas y puntiagudas que los dotan de una gran maniobrabilidad y resistencia, permitiendo un vuelo muy eficiente: su tasa metabólica en vuelo viene a ser entre un 49 y un 72% menor que en otras aves de similares dimensiones. De las cinco especies de esta familia que nidifican en la península ibérica, el avión roquero (Ptyonopro-gne rupestris) destaca por ser la de mayor tamaño, por su plumaje discreto de tonos pardos poco contrastados, sus hábitos fundamentalmente rupícolas y su carácter sedentario que nos permite disfrutar de su presencia durante to-dos los meses del año.

Avión roquero: la golondrina montesina

Anida en solitario o en pequeñas colonias de cinco nidos de media y un má-ximo de 40, a veces mixtas con golondrina dáurica, avión común y vencejo real. El nido, construido por ambos sexos en 10-20 días y muy similar al de golondrina común, es una copa abierta de barro situada en una grieta o bajo una repisa. En esta construcción, reparada y utilizada varios años consecuti-vos, depositan tres o cuatro huevos de color blanco y con pintas rojizas. La incubación, realizada casi totalmente por la hembra, dura unos 15 días. Los pollos, cebados con mucha frecuencia, vuelan con unos 25 días de edad. Lo encontramos de forma preferente en áreas montañosas y hoces fluviales donde instala el nido en paredes de roquedos más o menos verticales, desde el nivel del mar hasta los 3.000 m. Un pequeño porcentaje de la población cría en construcciones humanas como presas, puentes y túneles, así como en edificios, fuera y dentro de núcleos urbanos. Aunque no es una especie mi-gradora, los individuos de las poblaciones ubicadas a mayor altura descien-den durante el otoño y el invierno para establecerse en áreas más templadas y protegidas, a menudo en zonas cercanas al agua y entornos urbanos.

Todas estas circunstancias determinan su distribución en Zamora. Aquí las poblaciones más numerosas y continuas son las establecidas en los cañones, arribanzos y fayas de los ríos Duero, Tormes, Esla y Aliste, en el cuadrante suroccidental de la provincia. Otra población muy destacable la encontramos en los macizos montañosos del noroeste, en la comarca de Sanabria y la sie-rra de la Culebra. Mucho más escaso y disperso nidifica también en las áreas más llanas, generalmente ligado a estructuras artificiales, como puentes y pre-sas. La propia capital provincial alberga una pequeña población que instala sus nidos en edificios tanto del casco antiguo como de los barrios más mo-dernos y, por supuesto, en algunos de los puentes tendidos sobre el Duero.

Por lo general, las poblaciones de las zonas de mayor altitud, como las sana-bresas, se desplazan hacia territorios más bajos durante los meses fríos, prin-cipalmente desde noviembre a febrero, mientras que en los cañones y valles fluviales del sur podemos observar esta especie durante todo el año. El avión roquero es conocido popularmente como pedrero o picapedrero en muchos lu-gares de las comarcas de Sayago, Aliste, Tierra de Alba y Tierra del Pan. Pedrero o picapedrero es una persona que tiene por oficio labrar la piedra para usar en las construcciones, de modo que ambos términos son sinónimos de "cantero". Otro vernáculo zamorano es el de andrulina dos piñeos que en dialecto sanabrés quiere decir "golondrina de las rocas".