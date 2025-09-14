Re-comenzar

Un año más aquí está septiembre y ese complejo de enero por aquello de qué, en la mayoría de ámbitos de la vida, parece que todo recomienza de nuevo. Lo hace lo académico en la inmensa mayoría de casos, lo hace lo laboral tras el estío para aquellos que tienen trabajo, y lo hace, también, lo pastoral.

Septiembre suele ser un mes qué, en este aspecto, despierta muchas ilusiones. ¿cómo afrontar el nuevo curso pastoral? Pues seguramente hay cosas que pueden seguir en aquel punto donde quedaron antes del parón estival, y habrá cosas que haya que volverlas a poner en marcha. En muchas catequesis, grupos pastorales, la mejor manera de corregir errores es previo, examen de conciencia, volver a empezar de cero para intentar que los vicios adquiridos en el pasado desaparezcan gracias a la fuerza de la actitud renovada a la luz del evangelio.

Y que la nueva obra que tenemos que acometer en los próximos meses se realice con las aptitudes propias del cristiano, se realice pivotando la acción pensando en cómo lo haría Jesús hoy. Si nos dejamos atrapar por Él… ¿cómo afrontaría el nuevo curso? ¿Qué retos nos plantearía?

La acción del cristiano debe procurar la justicia social en la medida que pueda paliar las diferencias que existen entre nuestros propios vecinos

Pues lo haría seguramente con una acción acorde con el paso de los tiempos, siendo conocedor de las realidades que cohabitan en estas latitudes en medio de esta sociedad tan polarizada que se desarrolla en este siglo XXI, y, con todos los recursos a nuestro alcance, hoy nos debemos preguntar qué hacer para acabar con los males que nos rodean.

Porque muchas veces en el mundo occidental pensamos que los males están en los escenarios bélicos lejos de nuestro territorio y no es así. O no solo es así, mejor dicho. Claro que hay que seguir con convencimiento de que nuestra labor tiene que servir para generar conciencia social y política para un mundo que sea más igualitario para que las diferencias socieconómicas no sigan aumentando. Es tarea del cristiano seguir anhelando la paz en tantos y tantos lugares. La tele nos dice que la paz solo se necesita en el conflicto de Gaza y en Ucrania y no es así. Hay que anhelar la paz en multitud de lugares donde se persigue al cristiano simplemente por su condición.

La acción del cristiano debe procurar la justicia social en la medida que pueda paliar las diferencias que existen entre nuestros propios vecinos, los que menos tienen, procurando con ellos también la solidaridad que muchas veces la circunscribimos a escenarios muy lejanos obviando que el vecino de la puerta de al lado igual también nos necesita.

Y, por supuesto, llevar la alegría del evangelio (ser cristianos hoy en una palabra) es, volviendo a lo de la polarización que decía antes, practicar la concordia y la acogida con el diferente como herramienta para construir una sociedad mejor. Y todo esto es mi lista de tareas en el arranque de este curso pastoral para todos los ciudadanos de la diócesis, desde su cabeza hasta el eslabón mas bajo. Recomenzar es la tarea, vamos a por ella. Buen curso a todos.