Las raíces prerromanas zamoranas (II). Los Astures

Las tribus de los astures ocuparon gran parte de las provincias leonesas de Zamora y León, la zona oriental gallega de Lugo y Orense, la actual Asturias y buena parte de Tras-os-Montes en Portugal. Este pueblo de raíz indoeuropea dejaría una huella indeleble en la arqueología, la toponimia y en el sustrato cultural del noroeste peninsular, y con su estudio podemos comprender mejor la idiosincrasia de nuestra tierra como territorio de fronteras étnicas, políticas y culturales donde cohabitaron vetones, vacceos, lusitanos y los propios astures, en una dinámica de intercambio y conflicto que marcaría para siempre el destino zamorano.

Los poblamientos astures en Zamora se basaron en castros: asentamientos fortificados situados en elevaciones con control visual del territorio. Estas posiciones estratégicas dotaban de seguridad frente a las incursiones externas y permitían vigilar valles y rutas de tránsito. La arqueología ha documentado en la provincia varios emplazamientos , entre los que destacan el “Castro de Fresno”, los castros zoelas de “La Encarnación” y “El Castrico” , y, de modo especial, "Las Labradas" en Arrabalde, cuya monumentalidad lo convierte en uno de los mayores hábitats de la Edad del Hierro del noroeste ibérico. Conviene precisar que no todos los castros zamoranos muestran las mismas soluciones defensivas. Mientras que algunos exhiben murallas pétreas, otros se limitaron a terraplenes reforzados de tierra, ocasionalmente complementados por empalizadas. Estos emplazamientos respondían a una lógica de autodefensa, con murallas de varias líneas y fosos que delimitaban el espacio habitado.

La economía doméstica astur giraba en torno a la agricultura cerealista, el pastoreo de équidos, bóvidos y cerdos, y la minería del oro y del hierro. Las comunidades mantenían prácticas colectivas en torno a la explotación agrícola y la ayuda mutua, un rasgo confirmado por las pautas de poblamiento y por epigrafía aparecida en nuestra vecina Bragança. Se organizaban en clanes familiares que compartían recursos y desarrollaban labores comunales bajo un fuerte sentido comunitario. Además, y según señalan autores clásicos como Estrabón, los astures tenían una estructura familiar matrilineal, donde las mujeres heredaban la propiedad y se encargaban de casar a sus hermanos. Estrabón también menciona la costumbre de "la covada", donde el hombre se quedaba en cama al cuidado del recién nacido mientras la mujer continuaba con sus labores diarias, por lo que cabría hablar de la sociedad astur como eminentemente matriarcal o ginecocracia, con la mujer jugando un papel central en su sociedad.

Los astures lejos de ser un pueblo derrotado sin más, fueron actores de transición: de la Edad del Hierro a la romanización, de las lenguas célticas al latín, y del mundo tribal a la estructura imperial, y no cabe duda de que gran parte de su legado sigue vivo bajo las piedras de los castros y en la memoria profunda de gran parte del noroeste peninsular

En cuanto a la religión, los astures eran animistas atribuyendo alma a todos los seres, orgánicos e inorgánicos, y a los fenómenos de la naturaleza. Tuvieron divinidades vinculadas a las aguas, los montes y los bosques recibiendo éstos culto en santuarios locales y en contextos comunitarios. Entre los dioses atestiguados por epigrafía figura "Aerno", asociado a los Zoelas en la zona de Aliste y Tras-Os-Montes. La religión astur tenía un claro carácter propiciatorio con festividades agrarias relacionadas con la fertilidad, el ciclo agrícola y la regeneración de la naturaleza.

En el plano lingüístico, cabe decir que los astures hablaban una lengua indoeuropea con características propias. La evidencia epigráfica, escasa y fragmentaria, apunta a un sustrato mayoritariamente céltico de la misma, si bien hay indicios de particularidades fronterizas que remiten a contactos con lusitanos y vacceos. Las hipótesis que plantean que se trataría de una lengua completamente independiente y no céltica son minoritarias y carecen de respaldo generalizado en la filología actual. Lo razonable es considerar a la lengua de los astures como céltica, pero diferenciada en algunos aspectos fonéticos y onomásticos.

Con la romanización, el latín vulgar se impondría como lengua de prestigio y de la administración, y sería ese latín, asentado sobre un sustrato lingüístico indígena, el que evolucionaría ya en la Edad Media hacia el Leonés, que incluso conservó para sí resonancias de ese sustrato astur referenciado.

Las fuentes clásicas —Plinio, Ptolomeo, o los epígrafes militares—, junto con la arqueología, permiten identificar la presencia de varias tribus en el actual territorio zamorano:

- "Los Zoelas", establecidos en el occidente zamorano (Aliste) y prolongados hacia Bragança (Tras-os- Montes en Portugal), gozan de la mejor documentación epigráfica, que atestigua su organización gentilicia, sus pactos y sus dioses.

- "Los Superatios", vinculados al valle del río Tera en el norte zamorano y la transición hacia Sanabria.

- "Los Brigaecinos", situados en torno a Brigaecium (cerca de Fuentes de Ropel) en plena "área de frontera" por lo que algunos autores los asocian más estrechamente a los vacceos que a los astures.

El legado en cuanto a yacimientos es bastante amplio, destacando:

- "Las Labradas" (Arrabalde, en la comarca de Benavente y los Valles) que es probablemente el mayor castro prerromano documentado en Zamora. Estudios mediante teledetección LIDAR han confirmado estructuras de asedio de época romana en su entorno. Fue un centro clave en la resistencia astur, aunque la afirmación de que allí se libró “la batalla final” o que reunió “al mayor ejército astur” pertenece más a la narrativa novelística que al consenso arqueológico.

- El "Castro de Fresno" (en la comarca de Aliste, a muy poca distancia de Fresno de la Carballeda) es un ejemplo de asentamiento de la Edad del Hierro, con evidencias defensivas y ocupación intensiva poco antes de la romanización.

- Los Castros zoelas de "la Encarnación" y "El Castrico" (en el municipio de Rabanales de Aliste) son dos importantes referentes para conocer la organización interna de poblados menores.

La arqueología ha recuperado cerámicas, armas, herramientas y estelas que permiten reconstruir prácticas funerarias y sociales. Del mismo modo la epigrafía aparecida vincula por ejemplo a los Zoelas con pactos gentilicios y fórmulas jurídicas de notable complejidad, lo que nos muestra que no fueron una sociedad primitiva, ya que disponían de unas estructuras organizativas perfectamente consolidadas.

Como ya hemos señalado, los astures compartieron frontera con vacceos, vettones, galaicos y lusitanos, oscilando las relaciones con unos y otros entre el intercambio —especialmente de metales y técnicas agrícolas— y los conflictos armados a menudo ligados al control de rutas y recursos.

Es frecuente atribuir la alianza de los astures con el caudillo lusitano Viriato; sin embargo, ninguna fuente romana menciona expresamente esa relación. Sí es posible que algunos clanes periféricos hubieran colaborado, pero no puede afirmarse como un hecho histórico probado. Lo que sí está atestiguado es la afinidad cultural y bélica con sus vecinos célticos.

Resistencia frente a Roma: las Guerras Asturcántabras

Con Augusto en el poder, entre el 29 a. C. y el 19 a. C., el noroeste peninsular se convirtió en escenario de las últimas grandes campañas militares de Roma en Hispania. Las "Guerras Asturcántabras" incidieron directamente en el territorio astur. Las fuentes hablan de una "resistencia feroz" con emboscadas, incursiones rápidas, destrucción de convoyes de suministros, gracias a que los astures sabían explotar perfectamente el territorio abrupto en su favor, aplicando una guerra de movilidad y evitando batallas campales donde las legiones romanas eran prácticamente invencibles.

En la actual provincia de Zamora, la arqueología de "Las Labradas" y la aparecida en el Valle de Vidriales, ofrecen un buen testimonio de la relevancia estratégica de estas campañas. El campamento romano de "Petavonium" (Rosinos de Vidriales) no fue un simple asentamiento militar, sino la base de la Legio X Gemina. Desde allí, Roma controlaba militarmente a los astures y aseguraba el paso entre la Meseta y el cuadrante norte. La presencia de restos de construcciones legionarias atestigua la profunda romanización impuesta tras la conquista.

Los textos antiguos señalan que, pese al poderío romano, los astures y cántabros pudieron infligir a Roma pérdidas considerables. Estrabón y Dión Casio reportan combates prolongados y descrito está incluso un episodio simbólico: la "traición en Lancia" (León), cuando, según los romanos, los ástures fueron derrotados tras ser delatados en su estrategia ofensiva. Estas narraciones prueban que la resistencia fue suficientemente intensa como para que Augusto viajase personalmente a Hispania, para redoblar los esfuerzos romanos hasta concluir la guerra en el 19 a. C. A pesar de la superioridad militar romana, la resistencia de los pueblos astures y cántabros fue tenaz puesto que la guerra se extendió por una década debido a la ferocidad de los combates, el conocimiento del terreno por parte de los locales y el uso de tácticas de guerrilla, siendo el territorio cántabro y el astur el último de toda Hispania en incorporarse al Imperio.

Tras la derrota, el territorio astur quedó integrado de inmediato en la provincia "Tarraconense". La vinculación a "Lusitania" sólo aparece en algunas interpretaciones antiguas, pero la evidencia actual señala que el noroeste fue parte de Tarraconense hasta la reforma de Diocleciano (siglo IV), que creó la provincia de "Gallaecia", a la cual pasó el conventus asturicense, con capital en Asturica Augusta (Astorga).

La romanización fue profunda: Roma fundó colonias, estableció minas auríferas en todo el noroeste y reclutó a los antiguos ástures como auxiliares militares, integrándolos en distintas campañas imperiales. Petavonium es de nuevo clave, pues no sólo fue campamento legionario, sino núcleo alrededor del cual prosperó un vicus de población civil romanizada (vicus: pueblo o aldea que crecía espontáneamente fuera de las murallas de un fuerte, sirviendo como una comunidad de apoyo para los soldados, estando habitados por una mezcla de personas que incluía agricultores, comerciantes, artesanos, y a menudo, veteranos militares retirados. La población solía ser más diversa que la de una simple aldea agraria).

La lengua indígena desapareció gradualmente, sustituida por el latín. Sin embargo, como venimos señalando, el sustrato cultural y en parte el religioso, sobrevivieron, con muchos ritos siendo sincretizados en festividades y supersticiones locales, lo que explica la continuidad de elementos paganos tanto en nuestra religiosidad medieval como en la de épocas posteriores, incluida la actual.

Continuará…

