Molinos de viento para llenar la España vaciada

Es uno de los municipios más extensos de Cantabria: más de 214 kilómetros cuadrados de campos, prados, bosques, montañas y varios núcleos urbanos... casi en la frontera con el País Vasco. Su principal actividad económica es con mucho la ganadería. En todo el valle de Soba viven 1.120 personas, frente a las más de 12.000 vacas y otros miles de caballos y ovejas. Pero hace más de dos décadas empezó a gestarse otro revulsivo económico para la zona.

"En el año 2000 hubo un acuerdo con las juntas vecinales propietarias de los terrenos [un total de 27 en todo el término municipal] y se sometió a votación, dándose la unanimidad para su desarrollo", explica Julián Fuentecilla, alcalde de Soba.

"La decisión dio luz verde a la instalación del parque eólico de Cañoneras", resume. Una instalación única en la región, en sentido estricto. En toda Cantabria solo hay un parque eólico.

Ejemplo de oportunidad

El parque eólico, propiedad de Iberdrola, lo componen 38 molinos que se reparten por los pueblos de Antas, La Revilla, Villar, Santayana, Fresnedo y Rehoyos, todos ellos parte del término municipal Soba. Tras casi dos décadas de actividad energética, el municipio ha sido galardonado este año con el Premio Eolo a la Integración rural de la Eólica, otorgado por la Asociación Empresarial Eólica (AEE), la patronal nacional del sector. "Soba es un ejemplo de oportunidad estratégica para impulsar la economía local, fijar población y avanzar en un modelo energético sostenible e integrado en el entorno rural y con la sociedad, que además ayuda al desarrollo y la competitividad", subraya Ignacio Armentia Ruiz de Austri, representante de la zona norte de Iberdrola Renovables. Y es que la implantación del parque en el municipio ha permitido una inyección de recursos económicos para las administraciones y organizaciones locales que se ha traducido singularmente en mejoras de infraestructuras. El Ayuntamiento de Soba recibe del parque 60.000 euros anuales por pago del impuesto de bienes inmuebles (IBI) y del impuesto de actividades económicas (IAE), y las juntas vecinales perciben unos 140.000 euros por el canon de aprovechamiento de los terrenos. Unos ingresos que se han traducido en los últimos años en mejora de las instalaciones de abastecimiento de agua, de la red de carreteras, de la pavimentación de caminos, y que han derivado en un impulso de la actividad ganadera de la zona. Y también se han conseguido renovar los equipamientos socioculturales y los edificios públicos.

Revulsivo para la España rural

La instalación de parques eólicos se concentra, por necesidades operativas, en la España rural. Zonas con poca población, territorios de aquella España vacía (o vaciada, o la que va vaciándose) aquejada por lo general de falta de oportunidades económicas y del problema del éxodo sostenido de sus habitantes. Y en la que la implantación de nueva actividad se convierte en un revulsivo local.

Todas las comunidades autónomas españolas, con la única excepción de Madrid, tienen parques eólicos en sus territorios. A pesar de que el despliegue está distribuido por casi todo el territorio, el peso de unas y otras regiones es muy desigual. Según el último informe de la patronal AEE, con datos correspondientes de cierre de 2024, solo tres comunidades autónomas (las dos Castillas y Aragón) concentraban más de la mitad (55%) de toda la potencia eólica instalada en el país. Y las tres forman parte fundamental de esa España vacía que se ha asentado en el imaginario nacional.

Castilla y León concentraba más de una quinta parte (22,5%) de toda la potencia eólica del país, con 7.126 MW; seguida de Aragón (el 17%, más de 5.480 MW) y Castilla-La Mancha (15,5%, con más de 4.900 MW), y a más distancia se sitúan Galicia (12,3%, con 3.920 MW) y Andalucía (11,5%, con casi 3.650 MW). Cataluña tiene una capacidad de 1.405 MW. A finales del pasado año, en España había instaladas y en funcionamiento plantas de generación eólica con una potencia de 31.700 megavatios (MW), tras sumar casi 1.200 MW nuevos durante el ejercicio, según los registros de la patronal del sector obtenidos directamente de las compañías energéticas y promotoras (y que varían ligeramente a la baja en relación a los de Red Eléctrica de España, el gestor del sistema, por diferencias metodológicas).

Un 11% de la población

España contaba al cierre del año pasado con casi 22.500 aerogeneradores repartidos en 1.416 parques eólicos y que se localizan en 868 municipios de todo el país. Esto es, en uno de cada diez de los más de 8.100 municipios que hay en España hay plantas eólicas en marcha y en ellos reside más de un 11% de la población española.

"Los parques eólicos tienden a localizarse en municipios en los que la población es más baja (la España vaciada), contribuyendo a fijar población, dado que generan actividad económica y empleo", subrayan desde AEE. Las provincias en las que una mayor cantidad de población está situada en un municipio con molinos eólicos son Albacete (82%) y Zaragoza (81%), seguidos de Valladolid (con un 63%) y Palencia (con un 61%).

La asociación empresarial subraya que "los municipios en los que existe actividad eólica en España presentan un mayor nivel de riqueza y poder adquisitivo", basándose en la renta anual neta media por persona (de casi 12.900 euros por cabeza en todo el país, según los datos del INE de 2021 por ser el último año en el que hay registros para todas las provincias del país). De hecho, de las 26 provincias españolas en que hay instaladas más de 400 MW de potencia eólica, en 15 la renta neta media por persona es superior en los municipios con instalaciones de generación eólica.

Frente a algunas controversias y episodios de rechazo social en algunas zonas contra proyectos eólicos concretos por su impacto ambiental, social o visual, las empresas del sector contraponen la voluntad de diálogo con las instituciones y la población locales para adaptar los proyectos y lograr una integración plena de las instalaciones eólicas con el territorio y la convivencia con el resto de actividades económicas de la zona. Y subrayan la capacidad de dinamización económica de la eólica en la España rural, mediante la creación de empleo local, la aportación a las arcas públicas como impulso integral y su papel para paliar el problema de la progresiva despoblación. Hornillos de Cerrato, un pueblo de Palencia de 170 habitantes, convive con la eólica desde hace casi dos décadas. Tiene siete parques eólicos con una potencia de más de 214 MW, todos propiedad de Acciona Energía.

Las instalaciones energéticas proporcionan unos 300.000 euros de los 500.000 que tiene el presupuesto municipal anual, y en los últimos años la inyección presupuestaria ha permitido la construcción de una piscina pública, pistas de pádel, actividades gratuitas, dotaciones juveniles, subvenciones para la fibra o el pago de luz e incluso un servicio de taxi para llevar a personas mayores al médico…

Punto de inflexión

"La llegada de la energía eólica marcó un antes y un después en la vida del municipio incrementando su población y actividad. La generación de los recursos económicos nos ha permitido mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, ofreciendo servicios que antes de la llegada de la eólica era imposible de imaginar", explicaba el alcalde Ignacio Valdeolmillo, cuando recibió el Premio Eolo de Integración Rural en la edición del pasado año. "La España vaciada ha pasado a ser la España ilusionada", asegura.

