Higos que saben a miel en otoño

La cosecha ha empezado esta misma semana. La pequeña localidad de Alguaire, en el Segrià, uno de los municipios que más extensión dedica en Catalunya al cultivo de los higos (a los que también dedica una feria monográfica cada dos años), dio el pasado martes el pistoletazo de salida a una temporada que este año se prevé de gran calidad, gracias, en buena parte, a las lluvias de la pasada primavera. Eso sí, cuentan los agricultores, el tamaño será esta vez algo más pequeño, porque las olas de calor del verano han limitado su crecimiento.

Sea como fuere, hasta entrado el mes de noviembre, todo apunta a que habrá higos cargados de miel para endulzar la entrada del otoño. Alguaire, donde la especialidad es la variedad Coll de Dama, es tierra de higos desde tiempos ancestrales, pero en los últimos años ha promovido este producto, como una alternativa al melocotón y la nectarina, que tanto abunda en esta zona de Lleida, en el valle del río Noguera Ribagorçana.

Según el Anuario de Estadística Agraria del Ministerio de Agricultura, España es el principal productor de higos de la Unión Europea. La superficie dedicada a este cultivo supera las 18.099 hectáreas, con una producción anual en torno a las 43.800 toneladas. Y las comarcas de Lleida se están consolidando, en los últimos tiempos, como un referente emergente, con una superficie de cultivo en expansión (con un total de 589 hectáreas), una producción que se aproxima a las 3.200 toneladas y unas condiciones climáticas que favorecen especialmente su calidad y sabor.

En realidad esta fruta, que no es exactamente una fruta sino una infrutescencia –compuesta por otros pequeños frutos que se encuentran dentro del receptáculo que es el higo–, es uno de los alimentos que más azúcares naturales contiene, junto al plátano, las chirimoyas y las uvas, según la Federación Española de Nutrición (FEN). Es también fuente de aminoácidos esenciales, ya que cuenta con una cantidad importante de fibra y vitamina B, además de un buen aporte de potasio. No destaca sin embargo por sus nutrientes, ya que tiene un 80% de agua.

El higo ha pasado a ser, en los últimos tiempos, un producto de consumo cotidiano, con una presencia creciente en los lineales de los supermercados de toda España. Lo ha propiciado el hecho de que se ha introducido en ensaladas o como ingrediente en salsas y guaniciones, con lo que ha ampliado sus funciones y ha dejado de ser una fruta solo para postres.

Además de los higos, llegan este mes los frutos silvestres (moras y frambuesas, grosellas, jínjoles y endrinas) y siguen algunas variedades tardías de las frutas de verano, como melocotones y nectarinas, peras y manzanas y melones (especialmente dulces los de secano). Y aunque en agosto ya se empezaron a ver, este es el momento perfecto para las uvas de proximidad. A final de mes aparecerán, recordando que el otoño está ya aquí, los membrillos y granadas.

Son muchas las verduras de verano que siguen en septiembre a pleno rendimiento, como berenjenas, pimientos, calabacines y pepinos, aunque otras van dando ya las últimas remesas, como las judías tiernas y los tomates. Hay cebollas y puerros en abundancia. Y también buenas patatas. Este mes empiezan a recogerse, además, los primeros ejemplares de calabazas de la temporada y llegan también los boniatos, aunque es aún pronto para ellos.

Septiembre es mes de buenas ostras (es el primero de la temporada de este molusco, que durará hasta abril). Hasta entrado octubre, este es también un tiempo perfecto para degustar pulpo, que se encuentra en su mejor momento del año y que es rico en proteínas y bajo en colesterol. Los mercados se llenan además estos días de bacalaos frescos, de carpas y de cabrachos, además de excelentes mejillones y navajas. Este año a precios bastante razonables.

Desde leches y harinas hasta postres, licores y aceites esenciales. Las almendras, que se recogen ahora, en septiembre, tienen tantas vidas como se les quiera dar. Entre otras posibilidades, se pueden incorporar al muesli matutino, agregar a ensaladas o preparar barritas energéticas caseras. Son uno de los complementos más utilizados en las dietas veganas, una alternativa para la merienda (fáciles de transportar) y un tentempié para cualquier momento del día.

Leche de almendras.

Es fácil y rápida de elaborar. Eso sí, las almendras (siempre crudas) deberán ponerse en remojo en agua entre 8 y 48 horas antes. Una vez estén bien hidratadas (se nota porque casi duplican el tamaño) hay que meterlas en la batidora con agua suficiente para que las cubra. Batidas y desmenuzadas, la masa se filtra con una muselina y a ese jugo resultante se le añade agua al gusto. Debe consumirse en dos o tres días.

Garrapiñadas.

Para esta receta usaremos una sartén, almendras crudas o tostadas, azúcar (el mismo peso que de almendras), algo de agua y canela. Se empieza derritiendo el azúcar, con el agua y un toque de canela. Sin dejar de dar vueltas, se añaden las almendras que hay que remover para que no se amontonen y queden bien cubiertas. Cuando tomen un color oscuro y el azúcar se haya derretido, se pueden retirar y colocar sobre papel antiadherente hasta que enfríen.

Mazapán

Aunque faltan todavía muchas semanas para Navidad, el mazapán es un ejemplo de dulce elaborado con almendras (los hay infinitos, desde la tarta de Santiago hasta los tradicionales panellets en Catalunya). Para prepararlo, hay que mezclar la misma cantidad de almendra molida –cuanto más fina, mejor– que de azúcar. Esta mezcla se ligará con una clara de huevo. Una vez obtenida la masa, se envuelve en plástico y se deja refrigerar durante media hora. Pasado ese tiempo, el mazapán está listo para ser convertido en figuritas o para rellenarlo como pan de Cádiz. Una vez hecho eso, se le marcan unas líneas sobre la superficie y con un pincel se frota con yema de huevo. El mazapán no se hornea, sino que solo se pasa 3 minutos por el grill fuerte, vigilando que no se queme.