Exaltación de la Santa Cruz

Meditando en el trocito del Evangelio de Juan que la liturgia católica ofrece para la fiesta del 14 de septiembre [Exaltación de la Cruz], caí en la cuenta de cuán urgente es que todas las personas —creyentes y no creyentes— reposemos con atención en los textos bíblicos para dejarnos penetrar de una felicidad no efímera. Tal lectura, es seguro, nos aportará un encuentro entre re-velación y re-conocimiento, como punto de inflexión en el proceso de profundizar y conocer el amor.

Así, ¡cuán significativo el texto Jn 3,13-17! ¿Quién es ese Nicodemo al que Jesús le habla del cielo? Somos todos los que buscamos en la noche, en la oscuridad de una enfermedad, depresión, pérdida, dolor físico-moral-emocional, o de haber tocado fondo... Somos quienes tememos que se descubra cuánta necesidad albergamos de vivir una espiritualidad donde arraigue nuestra autenticidad de ser.

¿Y el cielo? Una forma de V/vida que trascienda nuestros sentidos corporales; los creyentes la intuimos comunión con Dios, donde la vida eterna no sólo se refiere a la duración de la vida, sino a la calidad de la misma en relación divina. Pero esto..., esto es un proceso lento, que abarca toda nuestra existencia terrenal, donde no estaremos libres de las venenosas salpicaduras de serpientes, cuando no, de la seducción con que las bichas nos atraen.

Esto explica Jesús en Jn 3,13-17 al aludir a otro texto bíblico (Números 21,4-9), donde la figura de Moisés, líder y profeta en la historia del pueblo de Israel, a quien podemos considerar metáfora de cuantos guían —inspiradamente— grupos a los que pertenecemos, para liberarnos de lo que nos denigra o aprisiona dentro de ellos...

En este punto biográfico de Moisés aparece una serpiente de bronce elevada como símbolo de esperanza cuando el pueblo estaba en peligro. Y ahí, justo ahí, está la literatura manifestando cómo, igual que aquellos mirando a la serpiente quedaban salvados de sus peligros, nosotros, mirando a la cruz, podemos ir accediendo a la vivencia de nuestras realidades y circunstancias desde otra perspectiva: aquella donde se nos manifiesta la bondad y amor de Dios.

Experimentar la alegría inmensa de un Dios que nos vive no siendo justiciero, sino amante que nos estimula a vivir cuidando y acompañando las magulladuras de los demás.

Es fundamental que comprendamos que creer en Jesús no significa creer que existió, o que hizo milagros o predicó con elocuencia en Galilea. Tampoco significa creer que murió en la cruz y resucitó entre los muertos. Podemos aceptar la verdad de todas esas afirmaciones sin que cambien realmente nuestras vidas, pero lo importante es qué significan esos hechos en nuestras vidas y cuánto necesitamos comprometernos a amar con el mismo amor desinteresado e incondicional que vemos en Jesús y que encontró su expresión más perfecta en su muerte por nosotros en la cruz.

La fe no es solo un don, sino también una respuesta personal a la revelación de Dios, que se desarrolla al escuchar y entender la palabra de Dios, como dice la Biblia [Rom 10, 17].