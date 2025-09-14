"Cruces de Luz" de Ludger Hinse

Cada 14 de septiembre la Iglesia celebra la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. La cruz es el símbolo más fácilmente reconocible. Nos la encontramos constantemente representada en obras de arte, ilustraciones de libros, objetos decorativos o accesorios de moda. Es el símbolo supremo para los cristianos, símbolo del Dios que se entrega por toda la humanidad y símbolo del compromiso que requiere a sus discípulos.

Ludger Hin (1948-Alemania-), es pintor, escultor y artista de performance. En su trabajo Luz del mundo, ha creado una gran cantidad de cruces, que por los materiales utilizados irradian calidez y son de gran belleza. A menudo diseña una cruz específicamente para su ubicación.

La relación de Hinse con la cruz de luz no es tanto con la imagen del Jesús condenado, de su crucifixión y cruel muerte, sino que su relación es de redención, de entrega, de luz que eclipsa la muerte.

En palabras del propio Hinse: "Nuestra fe no es una fe de pecado y oscuridad, sino una fe en la luz. Mis cruces son signos de esa esperanza. Nos muestran algo que va más allá de la muerte, nos muestran algo del mundo venidero. Nos muestran luz, colores, abundancia y alegría, y de esa manera nos brindan consuelo. Como cristianos, celebramos la victoria de la vida eterna sobre la muerte. Mis cruces son un intento de captar esa luz celestial".