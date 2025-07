Aunque sea verano y todo parezca ir a una menor velocidad, lo cierto es que la actualidad social y política está siendo especialmente intensa. Uno de los temas candentes es el de la inmigración, que nos ha llevado a contemplar lamentables intentos de "cacerías humanas" que vuelven a desenmascarar lo más horrible y oscuro de nuestra naturaleza. ¿Algo que decir desde una postura de fe? Mucho. Porque no se trata sólo de una cuestión política para el cristiano, aunque necesariamente haya que articularla políticamente (y aquí no valen proclamas populistas de izquierda y derecha). Ni son aceptables los mensajes que acaban poniendo unas ideas por encima de las personas.

Un creyente lo tiene claro. O debería tenerlo. A lo largo del Antiguo Testamento –los escritos sagrados de los judíos, no lo olvidemos– hay una llamada irrenunciable a la acogida. "No maltratarás ni oprimirás al emigrante, pues emigrantes fuisteis vosotros en la tierra de Egipto" son las palabras del Éxodo que resuenan una y otra vez en los primeros libros de la Biblia. Porque mirar al pasado y trazar el árbol genealógico de una familia o de una nación supone siempre dar muchas vueltas por los mapas. Y el mismo Jesús se identifica con los emigrantes al decir, en su relato del juicio final: "fui forastero y me hospedasteis", arrojando al fuego eterno a los que no lo hicieron.

¿Esto lo ha sabido transmitir la Iglesia? ¿Qué parte de responsabilidad tiene la comunidad creyente cuando surgen actitudes racistas en entornos donde la educación en los valores cristianos ha tenido un peso importante? Quizás debamos recuperar la convicción que llevó a inculcar lo fundamental de la acogida mediante los relatos. La leyenda del origen de nuestro lago de Sanabria es un gran ejemplo de ello: la historia del peregrino misterioso que llegó al pueblo de Valverde de Lucerna pidiendo limosna, encontrando la insolidaridad de los aldeanos. Sólo en la casa de los panaderos encontró cobijo y alimento… y resultó ser el mismo Cristo. El castigo para el egoísmo compartido fue la inundación del pueblo, de la que sólo se salvó la casa solidaria, cuyo lugar emerge hoy como isla elevada sobre el agua.

¿Un simple cuento con moraleja para animar a la caridad? No: más bien una brillante herramienta para perpetuar una enseñanza. Y con unos más que posibles "culpables": los monjes que llegaron a habitar el cenobio de San Martín de Castañeda, faro de luz y de fe erguido sobre el lago, para restaurar la vida monástica a mediados del siglo XII. Ellos habrían aplicado en el bello lugar que los acogió una leyenda de origen europeo, presente en el Códice Calixtino. Y, en el fondo, no hicieron más que recoger lo que ordena la Regla de San Benito desde el siglo VI: "Al recibir a pobres y peregrinos se tendrá el máximo de cuidado y solicitud, porque en ellos se recibe especialmente a Cristo". Así es la política migratoria de Jesús.