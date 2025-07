Preposiciones, proposiciones

Hace un par de meses, tras la elección del Cardenal Prevost como Romano Pontífice bajo el nombre de León XIV, desde el balcón de la logia de la Basílica de San Pedro resonó la frase milenaria del santo obispo de Hipona: "Para vosotros obispo, con vosotros cristiano".

Con los primeros pasos en el ministerio petrino de León XIV han surgido las voces que quieren situar al papa en línea con otros pontífices, con el concilio o con la tradición. Esta polémica —tan absurda como estéril— nos recuerda a san Pablo cuando escribe: "Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo". Habría que hacerse la pregunta que se hizo el apóstol de los gentiles tras esas palabras: "¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en nombre de Pablo?".

La liturgia dominical de hoy nos ofrece un evangelio preclaro en este sentido: el sacerdote y el levita no sintieron que aquel hombre fuera "de los suyos", porque a pesar de compartir ser judío, sin embargo no tenía su misma dignidad; el samaritano por el contrario sintió en su corazón que, a pesar de ser un adversario religioso "para él", "con él" era persona. El samaritano no pensó que él era "de Samaría y del mote Garizim" y el otro "de Judea y del monte Sión", sino que ambos son "de Yahvé".

Entre las muchas anécdotas que tengo con nuestro obispo difunto Don Gregorio, está en la que me dijo que, dado que él me ha ordenado, le debo mi ministerio; mi respuesta, que no se hizo esperar, fue que también un poco al Señor que me ha llamado. Podría haber sido otro cristiano, en otra circunstancia, el que, traicionado por el habla coloquial, nos posiciona como deudores de la gracia de Dios a quien solo ha sido un instrumento de Dios y canal de su gracia. Parafraseando a san Pablo podría preguntarme: "En la ordenación, ¿fui configurado con el obispo o con Cristo?". Más bien con Cristo, cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Soy de Cristo, para la Iglesia, con los demás cristianos.

Estas tres preposiciones —de, para y con— podrían hacer todo un itinerario de profundización en la vocación bautismal. "De": denota la pertenencia y por tanto hay que hacer autocrítica de nuestras afinidades. "Para": nos propone una relación de servicio y no siempre desde abajo; san Agustín, en el breve Sermón 340 pronuncia esa frase para después exhortar a la obediencia, pues el ejercicio correcto de la autoridad es un servicio en orden a la salvación de los hombres. "Con": denota una mirada común, un camino acompasado —sinodalidad— un sentimiento compartido.

Nosotros, con los otros cristianos, para los otros, siervos, y siempre de Cristo y de su Iglesia.