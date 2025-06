Festividad del Corpus Christi: El pelícano eucarístico

La imagen del pelícano se ha asociado con la eucaristía desde la época paleocristiana.

Existía por entonces una leyenda muy popular en la que se contaba como esta ave se abría el pecho con su pico para alimentar a sus crías con su propia carne y sangre. Lo que originó que se viera como una analogía de Cristo ofreciendo su cuerpo y su sangre en la eucaristía.

San Agustín fue de los primeros en plantear dicha comparación y desde él hasta Benedicto XVI —quien ofreció un anillo con este emblemático símbolo a los obispos asistentes en el sínodo sobre la eucaristía en el año 2005—, siempre se ha querido significar la presencia de Cristo, que da su vida por nosotros.

Este paralelismo explica la interesante iconografía consagrada al pelícano, que tendrá su expresión plástica en vitrales, esculturas, pinturas, ornamentos litúrgicos y todo tipo de objetos religiosos. Una de las más famosas es la imagen adjunta, un mosaico en la capilla palatina de la catedral de Aquisgrán en Alemania.

Pero quizá, el lugar que a mí se me antoja más especial y que he podido contemplar in situ es en Jerusalén, en la pequeña sala del cenáculo. Allí, en el santuario de la primera eucaristía, también podemos encontrar al pelícano con sus crías tallados en un capitel de mármol, lugar donde Jesús pronunció: "Este es mi cuerpo, que se entrega por vosotros" (Lc22,19).