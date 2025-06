El día del Corpus

No deja de mirar uno, que tampoco es tan mayor, con cierta nostalgia al pasado donde el propio calendario litúrgico, por encima del laboral, hacía honor al refrán castellano de "Tres jueves hay en el año que relucen más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y la Ascensión".

El calendario litúrgico de hoy, por regla general, tiene trasladadas al domingo más cercano las solemnidades de la Ascensión y del Corpus, manteniendo la del Jueves Santo porque es imposible su traslado, y el laboral pues en algunos sitios no respeta ni el propio Jueves Santo. Más nostalgia si cabe padece uno cuando mira de reojo las potentes celebraciones del Corpus Christi, lo que hoy la Iglesia celebra, que mantienen una tradición de siglos celebrándose en Toledo, a cuya diócesis está tan unida la nuestra de Zamora, por los vínculos de sus patronos. O por ejemplo en Sevilla también se celebra el Corpus jueves, con un boato qué, a decir verdad, solo lo saben hacer los sevillanos.

Independientemente del calendario, quiero recalcar, que el Corpus es una fiesta, de las más importantes que incluye el calendario, que merece ser respetada por su significado en el que ahora entramos y por su tradición. Tampoco quiero abrir el debate de la modernidad y la tradición, pero sí decir que modernizarse no es quitar cosas que algunos piensen que huelen a viejo o a arcaico. Procesionar a Jesús sacramentado, la imagen que es el alimento de la fe para miles de ciudadanos en nuestra ciudad —perdonen que me centre ahora en lo que ha ocurrido en la capital este año— llevándolo a la Plaza Mayor para solemnidad de aquellos que profesan la fe cristiana y que es mayoritaria, no creo que sea algo que moleste a nadie por mucho que coincida en fecha con las fiestas patronales, y no debe ser —o creo que no debería ocurrir más— que se relegue a que la Cofradía que organiza la procesión de procesiones, que es lo que es el Corpus, a trazar un pequeño recorrido por el entorno de nuestra Catedral.

El Corpus Christi es una pequeña prolongación del día que más me apasiona del calendario litúrgico, el Jueves Santo. Es día de caridad, de recordar que estamos aquí para que cuidarnos a nosotros no signifique que dejamos de mirar por el otro, es el día del amor como se nos recuerda en la 2ª lectura de hoy, Jesús se entrega por nosotros. Y es el día en el que se recuerda la institución de la eucaristía, pan y vino para ser cuerpo y sangre, alimento de amor para los cristianos.

Y día de recuerdo al valor del sacerdocio, el primer sacerdote fue Jesús, para que, a través de la proclamación de la palabra, esta se extienda a todos los rincones para completar esas fuentes de las que bebemos los cristianos. Palabra y eucaristía. Feliz y solemne celebración del Corpus Christi a todos, uno de los días para significarnos como cristianos y donde más encontramos el sentido de nuestra vida.