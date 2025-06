"Hay que apostar porque los jóvenes se queden en Zamora"

El amor por su tierra, que demuestra con orgullo cada vez que tiene ocasión en los micrófonos de la cadena COPE, le hacen a la periodista deportiva Andrea Peláez fiel merecedora del reconocimiento que recibirá el Día de la Provincia en Villarrín de Campos.

¿Qué ha supuesto para ti que te hayan dado el premio como embajadora de Zamora?

Muchísimo orgullo y mucha emoción porque al final son muchos años fuera de Zamora, muchos años lejos de mi gente y que se me reconozca todo lo que yo hablo de Zamora, todo el cariño que le doy a Zamora, a pesar de llevar tantísimos años fuera y lejos, pues para mí es un motivo de orgullo enorme.

¿Cómo fueron sus inicios en el periodismo y qué papel jugó Zamora en esa vocación?

Terminé bachillerato en el Instituto Claudio Moyano y por aquel entonces estaba remando en el Club Piragüismo Duero. Me llamaron para el centro de alto rendimiento de Madrid, justo antes de hacer la selectividad, entonces, yo ya sabía que me iba a venir a Madrid para intentar seguir con el deporte. Cuando me puse delante del ordenador para echar las instancias de la universidad, sin saber muy bien lo que quería hacer, pensé en aunar las dos cosas que más me gustan: el deporte y la comunicación y me decidí por periodismo para intentar irme por la rama del periodismo deportivo. Por lo tanto, Zamora tiene un altísimo porcentaje en esto, porque es mi etapa como piragüista allí el motivo por el que decidí dedicarme a lo que me dedico.

¿Qué momentos clave destacarías de tu carrera?

Mi carrera yo la cuento que arranca el día que a mí Paco González me dice que quiere contar conmigo en Tiempo de Juego y que me quede a trabajar en la cadena cope. Esto sucede en septiembre de 2015 y desde ese momento creo que lo que más ha marcado mi carrera han sido las dos Eurocopas que he cubierto, el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda de 2023, en el que España se proclama campeona del mundo, y los Juegos Olímpicos de París 2024, fue un salto en mi carrera, un antes y un después, y que espero que sea el primera de muchos.

¿Y cómo es trabajar con los números uno de la radio deportiva a nivel nacional?

Al principio, con muchísima admiración y casi un respeto que me hacía marcar distancias y ahora, son familia prácticamente. Paco, Pepe... al que recordamos cada día desde que se marchó, para mí haber podido disfrutar de Pepe durante ocho años es lo más grande que voy a poder vivir, estar con una persona que era historia de la radio. Y Paco, que es mi jefe directo, es espectacular, es aprender de él cada día, además está siempre muy pendiente de todos. Cree en mí y cree en nosotros más que nosotros mismos. También Manolo Lama que es una persona espectacular, es un torbellino tanto dentro como fuera de la radio y con él es un constante aprendizaje. Por supuesto, Juanma Castaño, Corrochano... aprendes muchísimo de todos, pero para mí Paco, Pepe y Manolo son el eje de esta redacción y han sido mis padres desde el momento en el que pise la cadena COPE. Es una auténtica pasada y espero no perder la perspectiva de lo que es trabajar con ellos y lo grande que es formar parte de este equipo de deportes.

Andrea Peláez / Cedida

¿Cómo lleva consigo Zamora en su día a día, tanto personal como profesionalmente?

Yo presumo mucho de Zamora. Cada vez que tengo una ocasión saco pecho, hablo maravillas de Zamora y digo que soy de allí. Cada vez que me hacen la típica broma de que me quedan dos años para haber vivido lo mismo en Madrid que en Zamora y que ya soy más madrileña, saco las uñas. Yo sigo muchísimo al Zamora Club de fútbol, entonces también esa pasión la puedo reflejar en el programa y eso también me acerca mucho a la gente y a mi tierra.

¿Cuál cree que es la clave para que un territorio como Zamora gane visibilidad en un mundo mediático tan competitivo?

Creo que falta una difusión grande para sacar Zamora fuera de sus fronteras, porque cuando alguien conoce Zamora, le enamora. Zamora le gusta a la gente y se llevan sorpresas de lo que es la ciudad y nunca defrauda a quien la visita.

¿Desde tu experiencia qué mensaje les darías a los y las jóvenes de Zamora?

Sé que es complicado porque yo me tuve que ir hace muchos años para desarrollar mi carrera, pero a mí me gustaría animar a los jóvenes zamoranos a que se quedaran en Zamora. Al final, yo sé que tengo parte de responsabilidad de que la ciudad cada vez esté con una población más envejecida, con más negocios cerrados, con menos futuro a largo plazo y estaría muy bien que los jóvenes de hoy en día que todavía están en Zamora apostaran por abrir su negocio en Zamora, por quedarse allí para intentar no perder nuestra ciudad y lo nuestro. Sé que es complicado y paradójico decirlo por parte de una persona que se marchó hace más de 10 años, pero la verdad es que yo si tuviera que lanzarle mensaje a los jóvenes zamoranos sería que se quedaran para poder sentirse orgullosos de estar haciendo la apuesta de su vida allí en su tierra.

¿Qué imagina para Zamora en los próximos años y cómo le gustaría verla reconocida?

Cada vez que voy a Zamora me encuentro por desgracia con más negocios cerrados, tanto grandes como pequeños, porque hacer allí una apuesta de negocio cada vez sale menos rentable y evidentemente para mí un deseo para Zamora sería que la ciudad no la dejáramos morir, que los jóvenes pudieran abrir allí sus negocios, pudieran hacer sus apuestas de futuro, que la ciudad resurgiera, que abrieran nuevos negocios, que no tuviéramos que salir los jóvenes fuera de Zamora para buscarnos un futuro. Para mí esa es la principal herida por la que se está desangrando nuestra ciudad y creo que sería muy bueno que se apostara por parte de las instituciones en hacer que los jóvenes se queden.