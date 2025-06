Abrámonos al viento del espíritu

Me despertó, Pentecostés cierra este tiempo sagrado de cincuenta días que discurre desde los albores de la Pascua. Pentecostés, es la fiesta que celebra el don del Espíritu Santo a los apóstoles, los orígenes de la Iglesia y el comienzo de su misión a todos los pueblos del mundo y en todas las lenguas. Celebramos con gozo que el Espíritu de Jesús, está entre nosotros y alienta a su Iglesia.

Dice el evangelista Juan que "estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos", pero que la presencia del resucitado rompió las cadenas de su miedo y convirtió en misioneros audaces a los que eran medrosos refugiados. La irrupción del Espíritu les libra del miedo y del temor y les hace hablar con libertad para promulgar la buena noticia de la muerte y resurrección de Jesús.

El Espíritu rompe también nuestras cadenas y nos invita a un anuncio misionero explícito y valiente hacia los que todavía no conocen el anuncio que es capaz de transformar sus vidas.

El movimiento de Jesús nace abierto a todo el mundo, Dios ya no quiere la uniformidad, sino la pluralidad; no quiere la confrontación sino el diálogo; ha comenzado una nueva era en la que hay que proclamar que todos pueden ser hermanos, no solo a pesar de, sino gracias a las diferencias; ya es posible entenderse superando todo tipo de barreras que impiden la comunicación.

El día de Pentecostés, a más lenguas, no vino, como en Babel, más confusión. "Cada uno los oía hablar en su propio idioma de las maravillas de Dios". Dios hacía posible el milagro de entenderse.

Y la venida del Espíritu significó para aquel puñado de discípulos el fin del miedo y del temor. Las puertas de la comunidad se abrieron. Nació una comunidad humana, libre como viento, como fuego ardiente. No sin razón dice Pablo: "Donde hay Espíritu de Dios hay libertad".

En la fiesta cristiana del Espíritu Santo a todos nos dice Jesús lo que un día dijo a sus discípulos exhalando sobre ellos su aliento: "Recibid el Espíritu Santo". Ese Espíritu que sostiene nuestras pobres vidas y alienta nuestra débil fe puede penetrar en nosotros por caminos que solo él conoce.

Es el Espíritu quien guía a la Iglesia, a pesar de todos los obstáculos, el Espíritu seguirá soplando. Buen domingo.