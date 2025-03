La presa de Ricobayo ya es nonagenaria

El río Esla nace a 1.400 m de altitud en el espacio natural protegido del Parque Nacional de los Picos de Europa, en la Cordillera Cantábrica. Desde allí se dirige al encuentro del Padre Duero al que hace tributo de sus aguas tras más de 287 km de recorrido. Curiosamente, en ese punto de confluencia lleva más caudal el Esla que el propio Duero, no en vano es su principal proveedor y uno de los afluentes más caudalosos de España.

Resulta muy interesante el estudio de la evolución del nombre propio de este río: su nombre más primitivo fue Astura (procedente del céltico stour, río, cuya raíz steu-r significaría “ancho o amplio” y que aplicado a un río podría implicar el sentido de “paso difícil”. Este término denota una clara relación con el pueblo prerromano de los astures que habitaban en las orillas del Esla entre bosques y que posiblemente recibieron del propio río su nombre como comunidad. A partir del medioevo “Astura” irá evolucionando fonéticamente en Astola y Estola para posteriormente ir tomando las formas Estla y Ezla y, finalmente, adoptar la forma Esla que hoy conocemos y usamos.

No lejos de su desembocadura, y después de recibir las aguas del Órbigo y del Tera, el Esla ve detenido su curso en el embalse de Ricobayo, a 684 m de altitud. Se trata de un depósito de 1.148,1 hm3 del líquido elemento con una superficie inundada de 5.725 ha que toma su nombre de la vecina localidad de Ricobayo de Alba. También es conocido como Embalse del Esla. Esta gran reserva de agua se encuentra a poco más de 20 km de Zamora capital y muy próxima al impresionante Parque Natural de las Arribes del Duero. En su día fue el mayor embalse de Europa.

El hercúleo gigante que detiene y amansa las aguas de nuestro río es una presa de hormigón del tipo gravedad de planta curva cuyas principales señas de identidad son su altura sobre cimientos de 99,4 m y su longitud de coronación de 270 m. Su cota de cimentación se sitúa en los 585,56 m, la de cauce en los 592,5 m y la de coronación en los 685 m. Presenta un desagüe con una capacidad de desalojo de 75.000 m3/s y dos aliviaderos que pueden evacuar entre 775 y 5.187 m3/s y están regulados por compuertas. Esta presa es igualmente conocida como presa de Ricobayo, Salto de Ricobayo o Salto del Esla. Para ejecutar esta ingente obra de ingeniería hidroeléctrica se empleó una cantera de granito de 400.000 m3 con piedras de hasta 2.000 kg .

Imagen de la presa de Ricobayo durante su construcción.FOTOGRAFIA ANTIGUA DE LA CONSTRUCCION DEL SALTO DE RICOBAYO EN EL EMBALSE DEL ESLA 80 ANIVERSARIO DE LA CONSTRUCCION DEL EMBALSE DEL ESLA / Cedida

Los trabajos comenzaron el 15 de mayo de 1929 y fue necesaria la construcción de un poblado para alojar al personal de la obra y sus familias. Dicho núcleo de población también adoptó el nombre de Salto del Esla. No olvidemos que el número de obreros que congregó esta obra llegó a ser de hasta 2.600 en algunos momentos, por ejemplo en los meses estivales de 1930 (año en el que precisamente tuvo lugar la visita del rey Alfonso XIII a las instalaciones, el día 21 de octubre, solo seis meses antes de que se produjera su exilio debido a la proclamación de la Segunda República). En principio, la empresa levantó un campamento en el que se edificaron dos tipos de construcción: una con carácter de provisionalidad, con intención de poderla desmantelar al finalizar la obra, y otra destinada a la permanencia. En cuanto a los edificios sujetos a temporalidad se hicieron 10 pabellones, en barracones alineados y orientados al sur, con viviendas para casados, 4 grupales con 8 departamentos, 1 pabellón de solteros con dormitorio y comedor común, 1 barracón con escuela, gimnasio, duchas y barbería. También se disponía de iglesia, mercadillo, lavaderos y salón de espectáculos. Junto a este complejo se construyó el pequeño hotel-dirección, el edificio de administración, la hospedería para alojar al personal cualificado, el economato y el cuartel. Este segundo complejo fue el concebido para perdurar en el tiempo. El poblado del Salto del Esla disfrutaba de cierto nivel de confort y servicios como los que puedan representar la disponibilidad de agua corriente, la luz eléctrica, la atención médica o la formación escolar para los niños de las familias allí alojadas. Muchas de estas comodidades y prestaciones eran aún desconocidas en las zonas rurales de la época de las que procedían muchos trabajadores de la obra y sus familias.

Interior de la presa de Ricobayo. / Cedida

Los barracones provisionales del poblado en cuestión, al finalizar la obra, fueron demolidos. El resto de instalaciones se convirtió en residencia del personal que se encargaría de la explotación de la central hidroeléctrica y sus familiares. Con el avance de la tecnología y el paso del tiempo, el trabajo que realizaban estos empleados se fue automatizando, con lo que las viviendas fueron quedando vacías. Iberdrola, sin embargo, en estos últimos años pensó, con buen criterio, que dejarlas abandonadas sólo traería degradación y problemas al lugar, así que decidió ofrecerlas como casas rurales para los empleados ya jubilados, o incluso en activo, de la empresa. En la antigua hospedería del poblado se instaló un Archivo Histórico con la documentación relativa a la construcción de la presa.

El proyecto de la presa de Ricobayo fue redactado por el Ingeniero José Orbegozo Gorostegui, quien ya en 1903, junto a un grupo de emprendedores vascos, vio grandes posibilidades en los cursos fluviales del Esla y el Duero. Pensemos también que el interés de los industriales españoles por los ríos vino espoleado por los avances técnicos de principios del siglo XX relacionados con la posibilidad de transportar la energía eléctrica. Su idea inicial, en 1913, era la de aprovechar los 600 m de desnivel existentes desde Ricobayo hasta Saucelle. El 3 de julio de 1918, Orbegozo fundó la Sociedad Hispano-Portuguesa de Transportes Eléctricos Saltos del Duero. Quería reunir todos los Saltos bajo el amparo de una sola sociedad, pero esto no era posible en el tramo internacional del Duero, así que hubo que negociar un acuerdo de explotación conjunta con el vecino gobierno luso. El acuerdo no fue firmado hasta el 11 de agosto de 1927. Unos años después del tratado comenzaron las obras en Ricobayo. Los trabajos de desvío del río, túneles y ataguías iban avanzando a buen ritmo, pero las inundaciones y avenidas fueron retrasando la fase de excavación. Luego llegaron las huelgas en 1931 y los conatos de revuelta en 1934. Ese mismo año, a pesar de las dificultades, la presa llegaba a su coronación mientras el embalse se iba llenando. Pero las lluvias de marzo de 1935 y las avenidas de 1936 y 1939 produjeron una importante erosión que desmontó casi 300 m de macizo rocoso próximo a la presa en el fondo del aliviadero dando lugar a un enorme agujero de 100 m de diámetro por 100 m de profundidad. Este enorme socavón vino a denominarse “la Cazuela”. Este percance estuvo a punto de destruir la obra que tanto esfuerzo había costado. En 1940 se adoptó la solución de revestir totalmente con hormigón la llamada “Cazuela del Esla”. Este fue, seguramente, uno de los episodios más complicados por los que atravesó la presa, pero no el único. Así, Álvaro Chapa, en su obra sobre los Saltos del Duero, subtitulada como Historia de una epopeya colectiva, afirma: “La construcción del Esla fue obra de unos debutantes… hubo inundaciones en la central… explosiones en los túneles… Los ingenieros fueron autodidactas, bisoños e inexpertos, valientes y osados”.

Jose Orbegozo, ingeniero que redactó el proyecto de la presa de Ricobayo. / Cedida

El embalse de Ricobayo cuenta con dos centrales hidroeléctricas: Ricobayo I, con 174,53 MW de potencia instalada, fue pionera en su día a nivel europeo, y Ricobayo II, central subterránea, más moderna, con 153,56 MW. En conjunto alcanzan 328,09 MW. Su producción anual se cifra en 590 GWh. De este modo, esta infraestructura añade a sus funciones de control y regulación de avenidas, abastecimiento, riego y ocio la de producción de una energía hidráulica limpia, renovable y sostenible. Ricobayo II fue consecuencia del plan de reforma y ampliación de 1990 en el que se invirtieron 7.651 millones de pesetas y con el que se logró una prórroga de 30 años a la concesión del Estado.

En relación a la producción de energía no podemos omitir un episodio que desató la ira de los pueblos vecinos. El súbito e inesperado descenso del nivel del embalse entre abril y julio de 2021 en el que se pasó del 95% al 12% de reservas, hizo saltar las alarmas y disparó los rumores y sospechas de que el vaciado se había producido de modo deliberado. La causa de estos vertidos apuntaba al interés de obtener un exceso de producción para aprovechar la circunstancia de que el precio final de la electricidad estaba alcanzando máximos históricos. En ese contexto la energía producida con ese desembalse se pagaba a un precio muy superior al coste de producción. Todo ello representaba un beneficio para la empresa hidroeléctrica pero también un riesgo y un perjuicio para la garantía del riego, el abastecimiento, la calidad del agua o las actividades acuáticas que algunas empresas realizaban en el embalse. Este panorama motivó airadas protestas y manifestaciones locales con lemas como “Iberdrola seca a la provincia”. En algunas ocasiones, los manifestantes portaron un lúgubre ataúd, símbolo de la muerte de los pueblos; pueblos que para mayor afrenta ya sufrían el escarnio de pertenecer a la llamada España vaciada.

Es irrenunciable en este modesto artículo, aludir a las localidades que fueron sumergidas bajo las aguas: San Vicente del Barco, La Pueblica, Losacino, Palacios o San Pedro de la Nave. Otros sufrieron parcialmente la inundación. La expropiación afectó a unos 30 municipios y más de 5.000 ha desaparecieron, para siempre, bajo las aguas sacrificándolo todo en aras, según se decía, del progreso. Aún hoy, cuando el nivel de las aguas es muy bajo, emergen algunas estructuras de esos pueblos condenados a una forzosa desaparición sin marcha atrás.

Las gentes del lugar tuvieron que emprender un éxodo obligado viviendo el doloroso trance de abandonar sus casas, sus propiedades, sus sentimientos y los recuerdos de su infancia, adolescencia y juventud para ceder el espacio a la construcción de la presa y el embalse.

En San Pedro de la Nave se salvó la iglesia visigoda (Monumento Naciona). Una verdadera joya arquitectónica del siglo VII que fue trasladada piedra a piedra hasta El Campillo. La operación se hizo por iniciativa del arqueólogo e historiador Manuel Gómez-Moreno Martínez bajo la dirección del arquitecto Alejandro Ferrant Vázquez.

Volviendo a Ricobayo queremos dejar constancia de la autorizada opinión de Fermín Faúndez Bollo, responsable del Laboratorio de Hidráulica de Iberdrola y coautor del libro La construcción de la presa de Ricobayo, el cual afirma que “fue una de las obras de ingeniería más importantes de Europa” y también “creo que no se tiene consciencia del alcance real y lo que supuso el gran desafío del aprovechamiento hidroeléctrico de la cuenca de Duero”.

Con estas líneas hemos intentado precisamente contribuir a la toma de conciencia de lo que representó la construcción de este titán, máxime si consideramos la escasez de medios de aquellos tiempos. Por ello hemos focalizado nuestra atención en esta infraestructura de Ricobayo que en su día marcó un hito en Europa y fue un referente para la ingeniería mundial. Recordando la efeméride del nonagésimo aniversario de su puesta en funcionamiento hemos querido darle todo el protagonismo que se merece y hemos afianzado la firme esperanza de que siga cumpliendo muchos años en el futuro.

