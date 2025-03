Saber escuchar hoy a Jesús

El evangelio de este segundo domingo de cuaresma, apunta a la resurrección de Jesús. Nos presenta a Jesús transfigurado, deslumbrante.

Jesús que se ha hecho acompañar por Pedro, Santiago y Juan, aparece junto a Elías y Moisés. Estos dos últimos personajes, representaban en el judaísmo de la época el profetismo y la ley (Torá), síntesis del Antiguo Testamento y que según la tradición judía deberían aparecer junto al Mesías, esto se confirma en este pasaje y en la persona de Jesús. La Palabra de Dios avala la vida y la predicación de Jesús, el Hijo de Dios, como confirma la voz que viene del cielo.

Los discípulos quieren quedarse allí: “¡Qué bueno es que estemos aquí!”, dirá Pedro. Ante la manifestación de Dios el hombre experimenta el bienestar, pero el Señor les anuncia que antes de la gloria esta el sufrimiento y la cruz.

La escena culmina de forma extraña: "se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadlo". El movimiento de Jesús nació escuchando su llamada. Su Palabra fue engendrando nuevos seguidores. La Iglesia de Jesús vive escuchando su Evangelio y haciéndolo realidad en la vida de cada día.

Un sentimiento de dolor, desaliento, miedo e impotencia se va apoderando y nos encoge el corazón. ¿No es posible un mundo más humano? ¿No es posible la felicidad y la paz? ¿No es posible una iglesia como Jesús quiere, en la que todos caben y no hay exclusiones? En estas circunstancias, la transfiguración puede aparecer como una evasión cobarde de los problemas que nos envuelven.

Los discípulos deberán comprender, lo mismo que nosotros, que la apertura al Dios trascendente no puede ser nunca huida del mundo. Quien se encuentra con el Dios de Jesucristo, siente con más fuerza la injusticia, el desamparo y el desaliento de las personas.

La experiencia del Tabor nos hace vivir, luchar con esperanza, sin hundirnos en el desaliento a la hora de transformar este mundo. El gozo no es, por el momento, final del trayecto para los discípulos, pero les da fuerzas para seguir el camino de Jesús. Quien no hace nada por cambiar y transformar nuestra realidad, según el querer de Dios, no cree en el cielo.