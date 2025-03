"Los valores de la tauromaquia se han perdido en la sociedad"

¿Cómo surge su vocación?

De muy pequeño, no me gustaban los toros y, cuando mi padre iba a torear, yo no iba a la plaza. Hasta que, un día, fui a un herradero, mi padre me sacó a torear y sentí unas sensaciones únicas: escuchar las pisadas de la vaca pasando cerca de mí,... Me entró la curiosidad, porque yo soy muy curioso, y empecé a jugar al toro con mi hermano; teníamos un carretón y todos los días hacíamos corridas de toros en casa.

Toma la alternativa en septiembre del año pasado y llega ese temido parón... ¿Cómo lo vive?

Es una situación complicada y muchos compañeros se ven en ella. Hay que aprender a aceptarlo y no verlo como una frustración, sino intentar ver ese parón como un momento de crecimiento y madurez en la profesión y de seguir evolucionando dentro de tu concepto. A veces, las prisas de torear pueden jugar una mala pasada y, viéndolo así, prefiero que me llegue la oportunidad cuando realmente esté preparado y maduro para aceptar los compromisos.

¿Aún es pronto para pensar en la confirmación de alternativa?

Es mi ilusión confirmar en la plaza más importante del mundo, donde más disfruto de torear. Me encantaría que la empresa me diese la oportunidad de confirmar. No ha podido ser en esta Feria de San Isidro, pero tampoco tengo prisa, los tiempos de Dios son perfectos y, cuando Dios quiera, iré y será por algo.

¿Qué es para usted el toreo?

Es mi vida. E lo más grande que me ha dado la vida, es la vida que me ha dado Dios y estoy totalmente entregado al toreo.

¿Qué valores destacaría de la tauromaquia?

Sobre todo, la verdad. La verdad que hay en el toro, en el torero cuando se juega la vida. Y la honestidad que tienen los toreros. Son valores que hoy en día se han perdido en la sociedad.

"Se torea como se es". ¿Cómo es Mario Navas?

Soy una persona introvertida, pero creo que tengo mucha pureza en mi ser y creo que así toreo, dentro del clasicismo, que también me considero una persona con clasicismo.

¿Un torero referente?

Tengo muchos, pero el Maestro Morante de la Puebla es mi mayor referente y como un dios espiritual.

¿Capote o muleta?

La muleta, aunque el capote también me gusta, pero con la muleta, al final, se cortan las orejas. Y con la espada.

¿Sevilla o Madrid?

Son plazas tan importantes y tan diferentes y que uno sueña tanto. Yo creo que Sevilla por el marco y Madrid por lo que significa.

Qué misterio tiene esto que le hace seguir toreando, a pesar de todo?

Es un misterio sin resolver. Es raro porque uno pone su vida en juego, pero yo creo que esa adrenalina, ese miedo, esas incertidumbres son lo que nos atrae a seguir en la profesión.

¿Qué haría para acercar la tauromaquia a los jóvenes?

Que empatizaran con nosotros, que pasaran un día entero con cualquier matador de toros y vivieran su día a día por seguir creciendo en la profesión. Y que conocieran el toro en el campo y vieran los cuidados de los ganaderos y mayorales con la cría de ese animal tan peculiar.

Qué se imagina si le pregunto dónde se ve dentro de cinco años?

Me encantaría verme en ese coche de cuadrillas, viajando de feria en feria, como hacen las figuras, y Dios quiera que la vida y el toro me lo permitan.

¿Qué opina de "Tardes de Soledad"?

Me han dicho que es un documental muy bueno, no una película de toros. La gente tiene que ir a verla con mentalidad neutra y descubrir lo que realmente sienten los toreros ,y que muchas veces es tema tabú lo que no se ve en la plaza.

