1 de marzo Día Internacional de Protección Civil

Si estás dándole vueltas a qué hacer para dedicar parte de tu tiempo libre a los demás, poner a prueba tu resiliencia en situaciones críticas, sentir el subidón de adrenalina cuando recibes el elogio envuelto en un abrazo de alguien a quien has ayudado en una situación crítica, y al tiempo sacarle partido a tu preparación física o a tu inteligencia emocional, el voluntariado de protección civil es lo que estás buscando.

¿Entre tus propósitos para este año está formar parte de algún tipo de voluntariado y no sabes por cuál decidirte? Veamos: dispones de algún tiempo libre, sí, aunque no todos los días; te sientes bien cuando ayudas a los demás; eres de los/as primeros/as en comprometerte cuando se pide colaboración ciudadana para resolver alguna situación; tienes un sexto sentido para detectar los riesgos y advertir a los demás del peligro; estás en buena forma física o no; sabes cómo controlar las emociones en situaciones adversas… Si tu respuesta ha sido afirmativa a alguno de los puntos anteriores, el voluntariado de protección civil es tu voluntariado.

Para ayudarte a tomar la decisión, vamos a conocer un poco más sobre esas mujeres y esos hombres vestidos de azul y naranja que puedes ver auxiliando a quienes han quedado atrapados por la nieve, buscando a una persona desaparecida o que posicionados a lo largo del recorrido de una carrera popular o de la cabalgata de reyes, siempre están pendientes de la seguridad de los asistentes.

Comencemos por el principio, ¿por qué un voluntariado de protección civil si siempre han existido cuerpos profesionales de la seguridad ciudadana, como la policía local, la policía nacional, la guardia civil, los bomberos…?

Voluntarios de Protección Civil / Cedida

Este voluntariado tiene su origen en los años de los conflictos bélicos mundiales en los que la colaboración ciudadana fue tan importante. En 1949, el Tratado de Ginebra de “protección a las víctimas de los conflictos armados internacionales” dispone por primera vez que por protección civil se debe entender el cumplimiento de tareas humanitarias destinadas a proteger a la población contra los peligros de las hostilidades y de las catástrofes y a ayudarla a recuperarse de sus efectos inmediatos, así como a facilitar las condiciones necesarias para su supervivencia.

Además, en medio del clima bélico que vivía Europa por esos años, en 1931, el Médico General George Saint Paul funda la Organización Internacional de Protección Civil (OIPC) creada para proteger a las personas, los bienes y los monumentos históricos contra los estragos de la guerra.

La Constitución de la OIPC entró efectivamente en vigor el 1 de marzo de 1972. De ahí que cada 1 de marzo se celebre el Día Internacional de Protección Civil.

Ahora una curiosidad, ¿sabes por qué se identifican con vestimenta naranja y azul marino y un triángulo equilátero de color azul?

Volvemos a 1949, a los Tratados de Ginebra. El Protocolo I de estos Tratados establece que “el signo distintivo internacional de protección civil consiste en un triángulo equilátero azul sobre fondo de color naranja, …”.

Este símbolo y sus colores no fueron escogido al azar: el triángulo simboliza prevención, tranquilidad y protección. Cada lado del triángulo representa a quienes atienden una emergencia. En un lado, el gobierno; en otro lado, los grupos voluntarios y en la base del triángulo, la población. El círculo que rodea el triángulo es naranja porque este color se vincula con alerta y proporciona visibilidad a quien lo porta.

Entonces, ¿cuáles son algunas de las tareas que se encomiendan al/a la voluntari@ de protección civil?

Los/las podemos ver realizando labores tan dispares como:

-Durante una emergencia pueden ser movilizados para asistir y auxiliar a los profesionales del sistema de protección civil, por ejemplo, en la búsqueda de personas desaparecidas o en la gestión de los albergues provisionales en las emergencias que requieren la evacuación de personas.

-En eventos en los que se concentra mucha gente como pruebas deportivas, conciertos, espectáculos pirotécnicos…, bajo las instrucciones de las autoridades, informan acerca de los riesgos que tiene la actividad a los asistentes, prestan ayuda a las personas que acuden a esos eventos en caso de que la requieran, organizan la fluidez del tránsito de personas manteniendo despejadas las vías de evacuación, las zonas de aparcamiento, las zonas de paso de peatones y vehículos…

Ilustración / Cedida

-Ante una emergencia sanitaria, si tienen medios y capacidad para ello, pueden proporcionar los primeros auxilios y colaborar con los servicios médicos presentes en la emergencia cuando así se lo requiere el profesional.

-Pueden colaborar en los centros educativos organizando talleres y charlas para que el alumnado aprenda sobre medidas de autoprotección que tod@s podemos adoptar desde la edad infantil.

Imagino que a estas alturas te estás preguntando cuánt@s voluntari@s de protección civil hay en Castilla y León. Pues no son poc@s. En estos momentos, son 2909 (2093 hombres y 816 mujeres) las personas que de forma generosa regalan su tiempo para que los demás nos sintamos más seguros.

Ahora vamos a con respuestas a algunas de las preguntas que seguro también se formularon es@s 2909 voluntari@s antes de integrarse en su agrupación o asociación:

-Es un voluntariado gratuito.

-No se recibe contraprestación económica, pero el/la voluntari@ tiene derecho a que se le reintegren los gastos que le ocasione su participación en el voluntariado.

-L@s voluntari@s están cubiert@s por un seguro ante los riesgos derivados del cumplimiento de sus tareas y por daños a terceros.

-L@s voluntari@s deciden su disponibilidad, el número de horas de voluntariado que quieren realizar al año y en qué preventivos quieren participar según sus capacidades, porque tienes que saber que algunas agrupaciones y asociaciones cuentan con unidades especiales de salvamento y rescate de agua, en montaña o espeleosocorro, lo que se convierte en una ocasión única para cultivar tu afición deportiva y tu solidaridad al mismo tiempo.

-Todas las intervenciones están perfectamente planificadas según los estatutos de la agrupación o asociación y por quienes dirigen la emergencia. El/La voluntari@ realiza las tareas que le encomienda la persona responsable del dispositivo del que va a formar parte.

-El Ayuntamiento debe acreditar las horas y las actividades prestadas por el/la voluntari@.

-La agrupación o asociación proporciona la uniformidad, la tarjeta identificativa y el equipamiento.

¿Qué tienes más preguntas? Los aspectos jurídicos de este voluntariado se disponen en el Decreto 22/2022, de 2 de junio, por el que se regula el voluntariado de protección civil de Castilla y León. Si alguno de los términos que se emplean en esta norma te plantean dudas, puedes resolverlas planteándolas en el correo electrónico, voluntariospc@jcyl.es

Ha llegado el momento de acercarte hasta la agrupación o asociación de voluntari@s de protección civil de tu pueblo o ciudad, conocer a sus integrantes y que sean ellos quienes te cuenten el resto. Ah, qué no sabes si en tu pueblo o ciudad hay agrupación o alguna asociación de voluntariado de protección civil. Consulta la página web de la Junta de Castilla y León, www.jcyl.es/voluntariado de protección civil, ahí tienes la relación de agrupaciones y asociaciones y puedes ver cuál es la que tienes más cerca.

¿Alguna vez has escuchado algo sobre el efecto boomerang?

Significa que cuando das algo de ti a los demás, en algún momento la vida te lo devuelve.

En protección civil somos como una gran familia en la que cada persona voluntaria da lo mejor de si para ayudar a la sociedad.

Algunas de nuestras tareas más importantes son:

Queremos que nuestra gran familia siga creciendo. ¡Únete y participa de ello!

(Texto de la campaña “Efecto boomerang” (en Youtube) de la Agencia de Protección Civil y Emergencias)

Y que el próximo año, el 1 de marzo sea tu día.

