"Las Mascaradas son una seña de identidad que debemos preservar"

Adrián Blanco Rivera, un alistano de pura cepa nacido el día 13 de enero de 1992, es presidente de la asociación cultural El Atenazador, además de concejal en el Ayuntamiento de San Vicente de la Cabeza. Amante de las tradiciones alistanas, y muy en particular de las mascaradas de La Raya de España y Portugal, liderará la comitiva que llevará hoy el ancestral ritual de la ribera del río Aliste al Carnaval de Caretos de Braganza, junto a otros nueve pueblos zamoranos.

¿Qué significan las mascaradas para el medio rural y para las personas que allí viven?

Cuando naces y creces en un pueblo alistano, como ha sido mi caso en San Vicente de la Cabeza, desde niño, inconscientemente y sin darte cuenta, te vas involucrando en las costumbres heredadas de tus padres y abuelos, madres y abuelas, hasta que las sientes y vives como algo muy tuyo. Las mascaradas han sido parte imprescindible de la historia de nuestros pueblos durante siglos gracias a unas costumbres comunitarias y consuetudinarias, indumentarias y rituales que son parte vital de nuestro patrimonio material e inmaterial, unos valores endógenos que todos, muy en especial los jóvenes, estamos obligados a preservar para que puedan disfrutarlas las generaciones venideras. Por suerte, los niños se están involucrando mucho y bien en San Vicente de la Cabeza.

¿En qué se diferencia El Atenazador de las otras mascaradas alistanas y trasmontanas?

La práctica totalidad de las mascaradas de la provincia de Zamora y de la región de Tras os Montes y Alto Douro, patrimonio material e inmaterial en estado puro, son de invierno, celebrándose la mayoría en el periodo mágico que va desde el 26 de diciembre (San Esteban Protomártir) al 6 de enero (Día de Reyes). La nuestra es la única de la zona cuya fecha de celebración era en pleno verano, más concretamente coincidiendo con San Pedro Apóstol, cada 29 de junio, que antaño era día de guardar: una fecha donde, además, por un año, cambiaba por roda el mayordomo de la iglesia y se contrataba el pastor para cuidar juntas las ovejas de todos los vecinos.

¿En qué consistía el ritual, cómo se desarrollaba y cuál era su significado y su objetivo?

En Aliste, nuestras tradiciones y costumbres, como el refranero, siempre tienen un cuándo y un porqué, nada depende del azar. El día de San Pedro, al amanecer, una vez que el mayordomo de la iglesia hacía el toque de ánimas, los mozos salían al campo para cumplir con la costumbre –por voluntad propia conocedores de sus derechos y de sus deberes– de proceder a la limpieza de todas las fuentes campestres para dejarlas listas con vistas a que pudieran abastecer de agua pura y fresca durante la época estival, saciando la sed de los segadores que en verano y durante la siga de la cebada, centeno y trigo pasaban la vida en el campo, sin venir a casa, desde la amanecida hasta la anochecida. Una vez terminada la jera se colocaba un ramo de flores silvestres en cada fuente como seña de que ya estaba lista para llenar los cántaros y barrilas de Moveros.

De bien nacidos es ser agradecidos, decimos los alistanos, y los derechos y los deberes iban y van de la mano, como los concejos, facenderas y convidadas.

Así es. Los mozos cumplían con su ayuda a la comunidad vecinal poniendo el trabajo a prestación personal; dejaban las fuentes como los chorros del oro y el pueblo les otorgaba el derecho de representar por la tarde El Atenazador. Cuando el alcalde tocaba a "La Vacada", sobre las seis de la tarde, y una vez que las familias echaban sus vacas a pastar todas juntas en las verdes praderas de la ribera del río Aliste, salía el Atenazador desde un pajar. Solían ser cuatro los atenazadores, cada uno de ellos con su careta y sus tenazas de escalera. Completan la terna la Filandorra, Novia, Novio, Pobres, Gaitero y Tamborilero.

¿Conocen los orígenes y significados del Atenazador?

Por desgracia no, solo hay conjeturas. Toda la transmisión ha sido oral. La única certeza clara es que ya se celebraba antes de la Guerra Civil. Así lo atestiguan los más ancianos pues, aparte de conocerlo desde niños, ya les oían hablar de ello a sus padres y abuelos. A mí me inculcaron el amor por el Atenazador mis abuelos paternos de San Vicente, Serafín Blanco Vara y Celestina Garrido Martín, junto a los maternos de Gallegos del Río, Justo Rivera Salvador y Brígida Flechoso Carbajo; así como mis padres, Paulino Blanco Garrido que aún hoy sigue haciendo de Atenazador, y Agustina Rivera Flechoso, que me ayudan mucho, como mi mujer Rocío Fernández Ferrero.

¿El éxodo rural los situó al borde de la extinción?

Sí. El Atenazador se mantuvo estable y vivo hasta 1984. En 1985 la mayoría de los jóvenes emigraron y se perdió durante doce años. Tras un largo tiempo se recuperaba en 1977 y 1978, pero de nuevo volvía a decaer hasta que en 2010 un grupo de jóvenes tomamos la iniciativa para recuperar la mascarada ya de manera definitiva. Estoy muy agradecido a la gente del pueblo, pues siempre está dispuesta a ayudarme y echarme una mano. Sin ellos sería imposible.

Renovarse o morir. Nadie somos imprescindible, pero a la vez todos somos necesarios.

Efectivamente. El Atenazador desapareció porque en San Pedro no quedaban jóvenes en el pueblo. Conociendo el problema tuvimos que buscar la solución y en el año 2013 decidimos trasladar la mascarada al 11 de agosto, haciéndola coincidir con el segundo día de las fiestas de San Lorenzo Mártir y con el regresó de los emigrantes, muchos de ellos jóvenes. Antes sólo salían los mozos y decidimos abrir la participación también a las mujeres. En 2017 creamos la Asociación Cultural El Atenazador, cuya Junta directiva presido, siendo secretario Óscar Blanco Ferrero, tesorero Iván Fernández Ferrero y vocales Johan Ferrero González y Moisés González Vaquero.

Ustedes no solo la han recuperado, sino que la han llevado por toda la península ibérica.

Desde 2014 cada año nos desplazamos al Valle de Liébana en Cantabria para participar en el Carnaval de Piasca. Aparte hemos viajado a Navarra, Galicia y Portugal, altruistamente, siempre costeándonos los viajes por nuestra cuenta. Este sábado, el Atenazador estará presente en los Carnavales de Caretos de Braganza. Por otra parte, fue un orgullo para nosotros que Mascaraza, presidida por José Javier Sánchez de Sanzoles, eligiera San Vicente de la Cabeza como sede el primer Encuentro y Exaltación de las Mascaradas el pasado 19 de octubre de 2024, que fue un éxito. Estamos profundamente agradecidos a todos los participantes en un evento del cual siempre formaremos parte e iremos allá donde se celebre. Un agradecimiento que extendemos a la Diputación de Zamora. y a su presidente Javier Faúndez Domínguez. por su apoyo a las mascaradas declaradas Bien de Interés Cultural de Castilla y León, y al Ayuntamiento de San Vicente de la Cabeza y a su alcalde Fernando González Rodríguez.

¿Qué proyectos de futuro tenéis a corto, medio y largo plazo?

En primer lugar, abrir el Museo y Centro de Interpretación del Atenazador en el antiguo Molino de las Peñas, restaurado con ayuda del Ayuntamiento de San Vicente de la Cabeza. Estamos dándole vueltas a crear y poner en La Era una estatua de El Atenazador como símbolo de tradición y en memoria de cuantos lo han mantenido vivo durante siglos. Ahora estamos recopilando estampas antiguas del pueblo y sus moradores para realizar en el verano una exposición viajando al pasado junto a nuestros antepasados.

