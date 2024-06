- Acredita que a Silver Economy pode ser consolidada como uma estratégia para o desenvolvimento económico e demográfico dos territórios?

- Compartilhamos um território com grandes semelhanças: despovoamento, envelhecimento da população, desemprego, etc. Por outro lado, as potencialidades da Silver Economy como segmento de mercado que oferece soluções à população acima dos cinquenta anos. Além disso, o bom trabalho de cooperação realizado por todos os parceiros envolvidos neste consórcio INTERREG Espanha-Portugal POCTEP. Consequentemente, todos os fatores convergem para que a Silver Economy se tipifique como um desafio de fronteira, contribuindo para a reativação da economia do território, a luta contra a despovoação e a melhoria social e da qualidade de vida dos habitantes da Região.

- Quais são os problemas populacionais na sua área geográfica (despovoamento, falta de recursos, etc.)?

- Bragança situa-se a 27 km da fronteira, sendo um pólo de desenvolvimento referencial para a Região Norte. É verdade que se tipifica como território periférico, assim como a província de Zamora, e o espaço que converge é predominantemente rural. A distribuição da população por idades e sua evolução temporal mostram que o envelhecimento progressivo da população se consolida, mantendo-se este fenómeno como um dos principais desafios demográficos enfrentados pelo território.

- Uma vez que estamos lutando contra os mesmos problemas de despovoamento e à procura das mesmas oportunidades, qual é o futuro da Silver Economy na Câmara de Bragança?

- A Silver Economy já se tipifica como uma das ferramentas mais potentes de luta contra a despovoação dos nossos territórios. A sustentabilidade de uma sociedade que envelhece depende da sua capacidade de criar um ambiente tecnológico inovador que seja apropriado para as condições físicas e cognitivas dos idosos. Baseia-se essencialmente nos princípios de desenvolvimento e aplicação de tecnologia para proporcionar qualidade na atenção, independência pessoal, conforto e segurança, tanto em benefício dos idosos quanto dos trabalhadores que realizam este tipo de tarefas e trabalhos. Nesse contexto, o futuro das iniciativas prateadas está garantido, pois não apenas se conseguem implementar serviços de qualidade na atenção aos nossos idosos, mas também criamos um sistema tecnológico produtivo que gera emprego e empreendedorismo, e aí reside a sustentabilidade dessas iniciativas.

- As novas tecnologias ao serviço dos idosos são um dos objetivos do projeto, como vão estruturá-lo nas suas intervenções?

- Como mencionamos anteriormente, um dos nossos objetivos é a geração de um ecossistema tecnológico produtivo transfronteiriço que atraia empresas tecnológicas altamente qualificadas para a nossa região. Trabalhamos conjuntamente, oferecendo soluções inovadoras e de referência que marquem importantes marcos para o desenvolvimento sustentável deste vasto espaço de fronteira que nos une. Em Bragança, tanto a Câmara Municipal quanto o Brigantia Ecopark apostam claramente em potencializar todas as soluções de inteligência artificial que contribuam para melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas, através da Robótica Social, domótica, saúde conectada, e muitas outras soluções.

Nesse mesmo contexto, destacam-se as soluções de monitorização de idosos nas suas próprias casas, a implementação de sistemas de última geração nos centros de atendimento a idosos, etc. Tudo isso sem esquecer o apoio ao desenvolvimento de um novo perfil profissional, o Acompanhante Prateado. Não se pode conceber a atenção aos nossos idosos apenas com tecnologia, e daí a figura do Acompanhante Prateado como um perfil profissional totalmente inovador, que garante a atenção aos nossos idosos nas suas próprias casas através das TICS, e sempre sob a supervisão de profissionais.

- Considera que a ideia da Silver Economy é transferível para outros países europeus?

- Evidentemente, é assim. A Silver Economy está alinhada com a Europa e cresce dia a dia, sendo uma solução que responde a problemas estruturais presentes no atual contexto europeu. De fato, o projeto já integra importantes alianças estratégicas que tomam como referência o eixo atlântico e a expansão do projeto para outros territórios.