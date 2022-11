“El 57% de la plantilla de CaixaBank está conformado por mujeres”, motivo por el que Rodríguez sostiene que es un orgullo trabajar en su empresa. No obstante, como profesional habituada a los números, las cuentas no le salen en lo referente a la igualdad en la sociedad. “Se podrían sumar 38 trillones de euros al PIB global si la mujer tuviera el mismo espacio que lo hombres en 2025. Sin embargo, al ritmo actual tardaríamos al menos treinta y seis años en alcanzar la paridad, por lo que sí, se han hecho avances, pero todavía hay camino por delante”. Sobre su trayectoria, afirma que no tardó en darse cuenta de que “hay que renunciar a algunas cosas para cumplir sueños”, aludiendo a su renuncia como directora de sucursal para perseguir el objetivo de ser líder en CaixaBank, saliendo para ello de su zona de confort, trasladándose de ciudad, dejando en casa a su pareja, familia y amigos, y asumiendo el vértigo y los miedos propios de los nuevos comienzos.