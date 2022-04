El primer presidente de Nuestra Madre

Comenzó a cargar el pendón por una promesa y seguirá haciéndolo —según cuenta por teléfono— mientras Dios le dé salud. Miguel Ángel Fernández, conocido como el Carnicero por la regencia de su negocio familiar en la localidad, preside desde hace unos días la Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias de Villaralbo. Una hermandad femenina integrada por setenta mujeres que apenas cuenta con cinco hombres en sus filas, incluyendo al propio Miguel Ángel, su hijo y el párroco José Luis Miranda.

Según dictan los estatutos, los cargos deben ser renovados cada tres años, pero la pandemia ha demorado los trámites y ha elevado la edad media de la cofradía hasta tal punto que solo dos integrantes cumplían el requisito para ser presidenta: estar presente en la asamblea y tener menos de 60 años. Ambas renunciaron por motivos personales, por lo que todas las miradas se dirigieron a Miguel Ángel, de 59 años, el único que cumplía las condiciones. Pero, ¿podía ejercer la Presidencia un hombre? Desde el altar, el cura revisó la normativa y en ningún momento se decía lo contrario. Además, las hermanas elevaron la consulta al Obispado para ratificar la decisión. Así, una vez obtenido el beneplácito de todas las partes, Miguel Ángel se puso al frente.

“Yo entré en la cofradía hará 14 o 15 años porque habían mandado hacer un pendón y las hermanas no podían con él. Me pidieron que si las ayudaba y yo no pertenecía a la cofradía, pero como salió bien, me pidieron que lo cargara también en los años siguientes”, pese a llegar a casa en alguna ocasión con los codos inflamados, especialmente los días de aire, cuenta Miguel Ángel. “Por aquel entonces, no había ningún hombre, pero se cambiaron los estatutos y ahora somos cinco”, explica el nuevo responsable.

Pese a tener mucha jera entre la carnicería, el mercado, la nave y las tierras, intenta sacar tiempo para todo: “El que no quiere, no lo consigue. Pero yo siempre que puedo, voy a todo”, cuenta tras encalostrar a dos corderos después de haber ido a la novena y volver a calzarse las botas de faena.

A su juicio, esta cofradía villaralbina fundada en 1984 es “discreta, sin parafernalias y formada por gente de fe que quiere conservar las raíces”. De ahí que la hermandad no presente novedades, a excepción de unas lámparas de cera líquida de nueva adquisición que sustituyen a los antiguos candelabros. “La cera manchaba mucho los paños, de gran valor histórico por las puntillas”, expresa Veva Arias, secretaria de la cofradía.

Las hermanas visten de riguroso luto, portando una medalla de cinta morada con la imagen de la Virgen y un farol negro de forja. La procesión del próximo Viernes Santo saldrá a las 20.00 horas de la iglesia de la Asunción. El recorrido proseguirá por la calle de la Iglesia, continuará por calle del Ochavo, rodeará el Calvario y regresará por calle del Ochavo y Fernando Gutiérrez hasta finalizar en la Plaza Mayor. Allí, a las puertas del templo, la banda de Cornetas y Tambores interpretará el toque de silencio y oración y se entonará la Salve en honor a la Virgen de las Angustias, la imagen titular atribuida a la escuela de Francisco de Fermín.

Cabe recordar que la Semana Santa de Villaralbo comienza hoy con la procesión del Domingo de Ramos de la Cofradía de Jesús en su entrada en Jerusalén y Triunfal de Resurrección, popularmente conocida como la ‘Cofradía de Jesús Triunfante’. El Jueves Santo tomarán el relevo las cofradías de Jesús Nazareno y de la Santa Cruz. El Viernes Santo será el turno para Nuestra Madre de las Angustias y, por último, el Domingo de Resurrección la Cofradía de Jesús Triunfante se reencontrará con su madre para poner fin a la semana de Pasión en este municipio de Tierra del Vino.