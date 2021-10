Uno de los placeres y saberes que la pandemia nos hurtó durante demasiado tiempo fue la posibilidad de viajar, de conocer, de aprender. De visitar rincones soñados, pasear por añorados paisajes, atravesar viejos puentes, inhóspitas callejuelas y amplios bulevares en mil idiomas diferentes. Y aunque los aeropuertos vuelvan a llenarse poco a poco de turistas y viajeros, que nunca fue lo mismo, sigue el miedo ... y nuestra ansia aventurera se la está comiendo la crisis.

Estos días la Galería de Arte “Espacio 36” nos invita a un apasionante recorrido por diferentes rincones de la vieja Europa, incluida nuestra pequeña Zamora. El pintor madrileño Paco Segovia nos conduce a través de sus obras por esos paisajes urbanos que tenemos cerca sin saberlo o que ya estamos tardando en visitar.

–Bienvenido de nuevo a Zamora. Una parada cada vez más habitual en su ruta expositora…

–Es una ciudad que me gusta mucho, es muy bonita y me atrae especialmente. La Galería de Ángel Almeida es estupenda y además me tratáis de maravilla. Me miman, me cuidan… Tengo muchos amigos aquí, así que ¿cómo no voy a volver?

–Regresa por sexta vez desde que le conociéramos en 2006 y lo hace con una de sus series paisajísticas denominada “Urbanos”. Un largo viaje en pocos metros cuadrados desde Zamora a Oporto pasando por Madrid, Londres o París. Parecen ciudades contrapuestas ¿o no lo son?

–Son ciudades que me gustan, que me inspiran, en las que he pasado tiempo y a las que voy a menudo. Me gustan todas ellas porque son cosmopolitas. Son paisajes urbanos reconocidos por todos y presento perspectivas más o menos conocidas por cualquiera que haya viajado un poco. Zamora y Oporto tienen cierta cercanía cultural. Zamora es una belleza y Oporto tiene ese airecillo a viejo, a portuario, a decadente que me encanta. Después están esas grandes urbes que siguen siendo ciudades con muchísimo encanto. París sigue siendo una maravilla y Londres es una ciudad que me gusta mucho también al igual que Madrid.

–En esta nueva exposición que presenta en la capital nos ofrece una Zamora a vista de pájaro desde una perspectiva poco habitual: la Torre de la Catedral…

–Es una imagen que encontré y que me atrapó, con el cimborrio en primer plano, el puente de piedra y la margen izquierda del río Duero al fondo. Me encantó esa vista y después le di mi toque personal. Siempre utilizo de modelo una fotografía determinada pero después le doy mi aire y mi textura.

–Trabaja con técnica mixta sobre tabla, uno de los soportes más antiguos utilizados en la historia del arte y que pocos artistas actuales eligen para sus obras ¿por qué?

–Siempre pinto en tabla. Me permite unos juegos que no me permite el lienzo. La tabla te lo aguanta todo. Me gusta trabajar las texturas sobre la tabla. Las araño, las rayo y consigo ese efecto no tan figurativo, más rústico que caracteriza mi trabajo.

–¿Cuál es la importancia de la luz en sus paisajes?

–Intento darle a cada cuadro una personalidad diferente. No me gustan las fotografías tomadas a la una o las dos de la tarde con el sol plano. Prefiero rescatar el encanto de los amaneceres, el atardecer, el anochecer… Me gusta crear con luces diferentes, jugando con las sombras. No me gustan las pinturas ni las imágenes con una luz plana.

–Uno de sus atardeceres en Londres a orillas del Támesis o la tabla de las Aceñas de Olivares en plena nevada, entre la bruma y ese azul de invierno son prueba de ello…

–En Zamora suele nevar más a menudo que en otras zonas y ese paisaje tiene un encanto especial. He pintado el invierno en otras ocasiones con diferentes perspectivas del puente de piedra. Me gusta recrearme en este tipo de paisajes y no quedarme en representar la típica panorámica.

–La perspectiva, las luces, las sombras, las estaciones del año…. Y el agua casi siempre presente en todas sus obras ¿por qué?

–El agua para mí es un elemento importantísimo al que se le puede dar diferentes tratamientos. No es lo mismo el agua de un río que la de un lago o la del mar… Sea como sea el agua siempre tiene reflejos que son muy agradables de pintar.

–Aunque su trabajo más extenso es figurativo y urbano ¿podríamos decir que Paco Segovia es un artista inquieto?

–Cuando me pongo a pintar pinto de todo. De hecho alguno de mis paisajes urbanos tienen más de abstracto que de figurativo como es el caso del cuadro dedicado a la Isla de la Citè de París. Pintar en abstracto me gusta pero requiere más tiempo, más dedicación y la realización es diferente. Disfruto mucho con ello.

–¿Y sus Geishas, que también presenta en Zamora, a qué obedecen?

–Simplemente me apetecía hacerlas. Igual que ahora me apetece hacer una serie sobre los Samurais.

–Pintor y también maestro. ¿La enseñanza sigue siendo la única salida para los artistas de este país?

–Para mí no es una salida, es un complemento. Afortunadamente cada vez hay más gente a la que le gusta participar en actividades culturales, en talleres de pintura, en ocupar espacios que le ayuden a abstraerse de una realidad que a veces no es del todo amable.

–¿La pintura como terapia?

–Efectivamente. Yo me pongo a pintar y me meto en mi mundo. La pintura te ayuda a evadirte y además es un arte que no tiene techo, es infinito, un aprendizaje constante. El que piense que lo sabe todo en pintura es que no da más de sí. Nunca, en ninguna faceta de la vida, puedes pensar que lo sabes todo. Yo desde luego sigo aprendiendo.