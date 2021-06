18 de junio, el próximo viernes. La fecha está señalada en el calendario de los toresanos como el inicio “oficioso” del verano con la apertura, con una jornada de puertas abiertas, de la piscina municipal de Toro. Las instalaciones recuperan la actividad después de permanecer cerradas el año pasado con motivo de la pandemia, con las medidas de seguridad reforzadas para convertir el entorno en un lugar seguro. Las puertas del recinto se abrirán el viernes a las tres de la tarde.

El aforo se limitará al 75%, como marca la normativa vigente. Sin embargo, los 8.000 metros cuadrados que tienen las instalaciones permitirá que no haya ni rastro de aglomeraciones. Podrán acceder al recinto hasta 1.600 personas, una cifra que no se alcanza. Para respetar las normas, en cada jornada se podrán a la venta 200 entradas como máximo. Se tomarán importantes medidas de salubridad como la desinfección intensa de los vestuarios o de las zonas de paso. Los usuarios tendrán que llevar mascarilla salvo cuando estén en el agua. El bar también abrirá, en este caso hasta las once de la noche aunque la piscina cierre antes, a las 20.15 horas como norma general.

Al igual que en pasadas campañas se mantienen los carnés individuales y familiares, los abonos de 15 baños y las entradas individuales para poder acceder al recinto de baño y que, a partir de este jueves, se podrán adquirir en la Oficina Municipal de Turismo ubicada en el Alcázar. Los precios para disfrutar de la temporada de baño se mantienen respecto a los últimos años, lo que no deja de resultar noticioso. Así, las entradas tienen un coste de un euro para los niños de 4 a 12 años; de 1,50 euros para los que bañistas con edades comprendidas entre los 13 y los 16 años, mientras que los mayores de 16 años deberán abonar 2,20 euros por entrada.

Se pone a disposición del público una importante oferta de abonos. Los bañistas pueden optar por la modalidad de abonos de dos semanas, a un precio de diez euros para niños de hasta 12 años, 16 euros para jóvenes de 13 a 16 años y 24 euros para adultos. Otra opción es adquirir un carné que puede ser individual, cuyo coste es de 18 euros para niños de 4 a 12 años, 25 euros para los de 13 a 16 años y los mayores de 16 años deberán abonar 40 euros. También las familias podrán solicitar un carné conjunto, cuyo coste asciende a 60 euros para las unidades familiares con 4 miembros. Múltiples opciones para disfrutar, siempre de forma segura, de un refrescante verano en Toro.