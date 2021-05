La polifónica huella de una artista total:

¿Habrá que negarle la naturaleza de zamoranos a los que la vida obligó a buscársela fuera de la tierra que les vio nacer? Algunas mentes estrechas piensan que el mundo termina en el Alto de los Curas, o en el mejor de los casos en los límites provinciales. Qué se le va hacer. Decimos con orgullo que Claudio Rodríguez o Jesús Ferrero son zamoranos, aunque no viviesen o vivan aquí. Por el hecho de haber vivido y tenido su taller en Madrid y París, respectivamente, ¿habríamos de desnaturalizar a Eduardo Barrón o a Baltasar Lobo? Tan zamorano era Ricardo Segundo, pese a haber nacido en Madrid, como Jesús Molina, que vino al mundo circunstancialmente en Cerecinos de Campos. Pues bien a Mery Maroto (Emérita Maroto Lázaro (1943-2019), le sucedió lo mismo, nació en Zamora, pero su vida transcurrió desde niña en Valladolid, de manera que ni siquiera tuvo tiempo de echar raíces aquí.

Fue Mery una mujer a la que la naturaleza adornó con una especial inclinación para el arte, aunque eso no baste. Y así se formó en la vallisoletana Escuela de Artes y Oficios, por otra parte tan familiar y cercana para nosotros, ya que, como es sabido, de ella fue director Ramón Núñez, y por ella pasó Baltasar Lobo. Si llamarla artista precoz pude sonar cursi, lo cierto es que lo fue, pues con apenas veinte años cosechó algunos premios como pintora, que dicho sea de paso ayudan no solo a la autoestima, sino también a comer. Cuando en 1972 se casa con el actor y director de teatro Juan Antonio Quintana se abre un nuevo horizonte en su universo artístico. A partir de entonces abandona la idea de encerrar el arte en compartimentos estancos, y deambula por las artes con afán de abarcarlas, buceando en la pintura, la escultura, el grabado, las escenografías y los figurines.

A modo de homenaje póstumo la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid ha reunido parte de su variada obra en una muestra antológica que, desde el pasado 16 de abril y hasta el 6 de junio próximo, puede verse en la sala de Exposiciones de las Francesas. Para la ocasión se ha editado un catálogo en el que artistas, historiadores del arte, escritores y amigos hablan de Mery con gratitud y cariño. El cuaderno de bitácora de esta artista es tan amplio y plural que sería difícil encontrar una línea maestra que defina sus mundos plásticos, forjados en el crisol del trabajo concienzudo y exigente, en el que señorea el color, ese que los precursores de la abstracción emplearon para transformar la materialidad. También su recurrente interés por el universo femenino, que reivindica sin militancia expresa. Viendo la selección de obras reunidas para la ocasión se vislumbra la inquietud de una artista que constantemente deja atrás lo que crea, en un bullir permanente e inconformista, que ansía huir de lo convencional, de lo trillado, buscando la excelencia, incluso en sus primeros trabajos - aún en parte canónicos, pero no muy alejados de lo que serán sus obras posteriores -, así como su versatilidad creativa, presente en todo lo que hace. Mery, trata el mundo femenino con una mirada cómplice, que en los lienzos explosiona en color y sensualidad. Cuando esculpe no muestra predilección por la materia, sea piedra o mármol, de los que saca formas orgánicas y volúmenes caprichosos, lo mismo que sus abocetados bronces resultan rabiosamente expresivos, cuando no acabados con exquisitez y equilibrio, como en ese cabal busto de su hija Lucía. También con la madera o los materiales plásticos la figuración resulta premeditadamente inacabada, pero volumétricamente rotunda. Su pintura muestra muchos y variados ángulos: sensual y tierna, como se ha dicho, con el desnudo femenino, ya en óleos como en dibujos y grabados, en los que lo mundano comparte escena con lo onírico; plácida y sosegada en los paisajes, que recuerdan la huella que dejasen Gabino Gaona y Cuadrado Lomas; “fauvista”, como bien ha señalado Inés Gutiérrez Carbajal, en sus cuadros más elaborados, donde el dibujo cede el sitio al color, con el que modela volúmenes de luminosa abstracción, o incluso retratos. Faceta singular en su trayectoria fueron también las escenografías, carteles y figurines creados para la compañía de teatro familiar que constituyen una valiosa aportación al mundo plástico de las artes escénicas, en las que trabajó y se especializó durante tres décadas con inusitado éxito y mérito. De nuevo aflora aquí su versatilidad y meticulosidad, creando trajes para obras de autores clásicos (Cervantes, Shakespeare, Calderón), o contemporáneos (Lorca, Unamuno, Valle Inclán). Estos figurines son también un arduo trabajo de investigación al que presta su plural formación artística, y una vez más su sensibilidad femenina. Responden a modelos realistas, propios de la indumentaria del teatro áureo, que tanto debe a los retratos de Velázquez, Sánchez Coello, Zurbarán y otros, o del traje popular contemporáneo, mientras que los decorados, idealistas o surrealistas, rompen con el impostado naturalismo de las escenografías pictóricas tradicionales. En resumen su obra responde a una búsqueda que aspira a lo esencial, a un arte sin doblez, elegante, poético, alejado de la mímesis académica, además de libre y espontáneo, sin un proceso ascendente, sino más bien hecho a retazos de la pulsión vital, pero riguroso y autocrítico.

Aunque como hemos dicho a Mery la nacieron en Zamora, no descuidó los vínculos con su tierra natal. Y así, participó en I Bienal de Pintura (1970), sus cuadros colgaron en la sala de exposiciones de Caja España (1993) y en la exposición “Cien años de arte de Zamora” (1988), en 1994 realizó el cartel de la Feria del Ajo, y regaló uno de sus cuadros a la Diputación Provincial. Dice el poeta Diego Doncel que el cerebro humano necesita crear constantemente belleza, porque si no la vida sería irresistible, creo que la polifónica obra de Mery Maroto responde a ese propósito de ser artista para defenderte de la vida, buscando hacer bello incluso lo feo.