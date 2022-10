La jornada de Razones Para Quedarnos III albergó una nutrida mesa de debate, con expertos en diferentes ámbitos que conocen de cerca la problemática de la despoblación, su alcance y la forma en la que la fiscalidad y empleo se convierten en estrategias con las que abordar la problemática.

Bajo el nombre “Incentivos fiscales y otras estrategias para fijar población”, se formó un grupo de discusión moderado por Marisol López, directora de La Opinión-El Correo de Zamora, que contó con las intervenciones de José Antonio Herce, doctor en Economía, defensor de la fiscalidad diferenciada, asesor de la Mesa contra la Despoblación de la Diputación de Zamora y uno de los mayores especialistas en longevidad y pensiones; Javier Santacruz, economista y experto en la aplicación de la fiscalidad diferenciada; Ana Isabel Sánchez, jefa del Servicio de Fondos Europeos y Emprendimiento de la Diputación de Zamora; Saúl Furones, joven benaventano emigrante en Dublín (Irlanda) e integrante del movimiento Jóvenes por Castilla y León; y Emilio Arroita, director de la Administración Local de la Junta de Castilla y León.

Sin lugar a dudas, el eje central de la mesa fue el término del momento, “la fiscalidad diferenciada”, tras haberse quedado fuera la provincia de tal concepción por su densidad de población. En lo relativo a esta cuestión, Santacruz ha manifestado que “pese a tratarse de una magnífica medida con la que hacer frente a la despoblación, aunque es necesario que se trabaje en mejorar varios aspectos, además de concebir el coste en los beneficios de largo plazo y no en términos de recaudación, como hacen habitualmente los gobiernos”, sosteniendo que “de aplicar una rebaja de cinco puntos en las cotizaciones a la Seguridad Social se puede atraer a algunas empresas a la provincia, aunque eso no generará un efecto suficiente a medio plazo”. Así, ha afirmado que se trata de un laboratorio, pero pese a ello, esperar el fracaso del modelo no es productivo, por lo que ha instado a tomar medidas al respecto, proponiendo a Zamora como el lugar idóneo en el que poner en marcha el proyecto adecuado en el que se utilicen todas las figuras fiscales, como proponía el doctor Herce, en el que tampoco falte ninguno de los programas de servicios públicos como la sanidad, la educación o la atención a nuestros mayores.

Otra de las cuestiones abordadas ha sido la revisión del catastro, que entrará en vigor en 2023 que, además, modificará todos los impuestos que tienen como referencia los valores catastrales, activos y líquidos en su mayor parte.

Por su parte, en lo referente a otras herramientas útiles con las que hacer frente a la despoblación, Arroita destacaba la constitución del Consejo de Dinamización Demográfica de Castilla y León, constituido hace a penas unos días; el plan estratégico de la Junta con el que pretender favorecer el retorno y la integración de los ciudadanos que lleguen a la comunidad; la cooperación transfronteriza que está llevando a cabo la Consejería con las regiones norte y centro de Portugal; la mejora en la atención al ciudadano a través de la extensión del 112; el refuerzo que se está haciendo en las delegaciones territoriales; y todo lo relativo al teletrabajo como opción para atraer población a las provincias.

Asimismo, se han abordado otras cuestiones, como la utilidad del big data al servicio de la población, abordada por Herce, que aboga por un retorno de su utilidad tras lustros de beneficio privado.

De la misma forma, Ana Isabel Sánchez ha manifestado la necesidad de que se tengan en cuenta cuatro variables: el carácter periférico de la provincia, el transfronterizo, sus extensas zonas de montaña y el carácter de aislamiento de la provincia y sus poblaciones, lo que se percibe en la tramitación de los Fondos Europeos, difíciles de tramitar para muchos municipios.

Furones, como joven que desea volver a su tierra natal, ha manifestado que herramientas como la fiscalidad diferenciada, o medidas como las interpuestas por la Diputación que ayudan a los emprendedores, pueden suponer el retorno de los jóvenes y el talento de Zamora, poniendo de relieve la necesidad de atender a las diferentes zonas de la provincia, no solo al conjunto, puesto que muchas de ellas “son desiertos demográficos” en los que las actuaciones deben ser específicas, para empezar a poner solución, logrando que haya razones para quedarnos.