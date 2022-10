“Secretario de Estado: Zamora no puede quedarse fuera de la fiscalidad diferenciada”. Francisco José Requejo, presidente de la Diputación Provincial, fue claro y contundente en el mensaje al representante del Gobierno de España que ayer participó en el foro “Razones para quedarnos III”. El máximo responsable de la Encarnación exigió que el país “cumpla con las directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional” que implican el reconocimiento de esta tierra como “zona asistida”, como así ha ocurrido con Soria, Teruel y Cuenca. “Nuestra provincia no es la cenicienta de España; no somos más que nadie, pero tampoco menos, y no podemos volver a perder el tren del desarrollo ni volver a ser marginados”, ahondó. “Las instituciones superiores no pueden volver a contar con la baza de la resiliencia zamorana a su favor, porque quizás esta vez se sorprendan de la respuesta democrática que pueda generar en la sociedad zamorana”, advirtió el presidente de la Diputación Provincial frente al auditorio.