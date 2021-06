Zamora rema contra la despoblación

Zamora, epicentro de la lucha contra la despoblación. Otra vez. LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA ha organizado la segunda edición el congreso “Razones para quedarnos”, centrado en esta ocasión en el reto demográfico y la cooperación transfronteriza. La jornada, celebrada el miércoles en el Teatro Ramos Carrión en formato semipresencial, sirvió para reflexionar acerca del futuro de las zonas rurales y para aportar posibles soluciones contra la despoblación, la gran amenaza que compromete la vida de centenares de pueblos en esta provincia y en muchos otros territorios penalizados por las dinámicas poblacionales que se han asentado en las últimas décadas.

La jornada se desarrolló, además, desde una perspectiva transfronteriza, sin olvidar que el oeste de Zamora y los territorios portugueses de Tras-os-Montes sufren problemas similares que están lastrando su desarrollo desde hace ya demasiado tiempo. La presencia de representantes lusos dará fuerza a un evento que se celebrará en formato semipresencial y que se concentrará en un solo día, con la participación de ponentes de primer nivel en el plano empresarial y político.

La jornada contó con el patrocinio de Iberdrola, Diputación de Zamora, Grupo DIA, Caja Rural de Zamora, Ayuntamiento de Benavente, Ayuntamiento de Toro y con la colaboración de la Junta de Castilla y León y la Fundación Rei Afonso Henriques.

La jornada dio comienzo a las 10.30 horas de la mañana con la inauguración del evento, que corrió a cargo de Marisol López del Estal, directora de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. Intervinieron también en esta primera ronda Francisco José Requejo, presidente de la Diputación de Zamora, y Santiago Martínez Lage, director Corporativo de Grupo DIA. Tomará tomó la palabra el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García.

Las primeras intervenciones sirvieron fundamentalmente para fijar los contenidos. El presidente de la Diputación de Zamora, Francisco José Requejo, aprovechó para pedir “cooperación y compromiso” de las administraciones públicas para luchar contra la despoblación. Es hora, ha asegurado el presidente de la Diputación de Zamora, de pasar de las palabras a los hechos. “Zamora también tiene grandes oportunidades de desarrollo. De implementar acciones que, a corto y medio plazo, puedan ayudar a paliar los problemas con los que contamos.

Por su parte, el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García, puso el punto más reivindicativo durante su intervención en el foro “Razones para quedarnos II”, organizado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. Frente a las autoridades institucionales, el máximo representante de la entidad de crédito ha apuntado a una “falta de sensibilidad” con territorios que, como la provincia, “pintan poco en el escenario de las políticas nacionales”.

García ha expresado que Zamora ya “no puede esperar más” para conseguir proyectos de desarrollo. “Ya se ha terminado el tiempo de palabras y estudios; es hora de ponerse en marcha y tener altura de miras”, ha expresado. El director corporativo de Grupo Día, Santiago Martínez-Lage, ha apuntado a la labor de “sostenibilidad y cohesión social” que ejecuta su empresa en entornos eminentemente rurales, como los que conforman la provincia de Zamora. Una tarea realizada desde su cadena de supermercados en pequeños municipios. “Somos la cadena de distribución minorista que más puntos de venta tiene en España y, principalmente, en los municipios de menor población”, ha expresado.

Pasadas las primeras intervenciones llegó el turno de la mesa redonda. En ella participaron Francesc Boya, secretario general para el Reto Demográfico (Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico); Francisco Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León y responsable del Reto Demográfico con la nueva ley de dinamización geográfica; Francisco José Requejo, presidente de la Diputación Provincial de Zamora; José Luis González Prada, secretario general de la Fundación Rei Afonso Henriques e Isabel Cristina Ferreira, secretaria de Estado de Valorización del Interior (Ministerio de Cohesión Territorial de Portugal).

Durante el debate surgieron las necesarias mejoras en infraestructuras, conectividad, políticas migratorias y la necesidad de que no sean solo los zamoranos los que se queden en la provincia, sino que también lleguen personas de otras provincias o de otros países. Boya destacó la apuesta del Gobierno por la conectividad, con la idea de que todo el territorio cuente con Internet veloz en 2025. Igea, por su parte, abogó por “empezar a dar soluciones a estos territorios” y puso en la diana al Gobierno de la nación, al que animó a actuar ya “para que no haya un problema político irresoluble” con la creación de partidos políticos provinciales “que se traduzcan en un Congreso ingobernable”. Por su parte, González Prada y Cristina Ferreira abogaron por mirar a Portugal y establecer lazos entre ambos países que permitan generar riqueza y empleo, fundamentalmente en la zona de La Raya. El presidente de la Diputación de Zamora incidió en que “los zamoranos necesitamos hechos” y puso las miras en los fondos europeos. “Hablar de tecnología cuando hay pueblos donde no se puede hablar por teléfono no tiene sentido”, aseguró el responsable provincial, que planteó además que las diputaciones puedan gestionar parte de los fondos de recuperación como “instituciones más pegadas al territorio”.

Reflexiones, en definitiva, para volver a poner a Zamora en el centro del debate sobre la despoblación. La provincia es el territorio del país que más población, ponderando el dato con relación a la población total, ha perdido en los últimos años. Pierde habitantes a razón de dos mil personas al año, lo que obliga a tomar medidas antes de que sea demasiado tarde. “Es importante que debates como este no se hagan en Madrid, que también, sino que vengan al territorio donde se sufren estos problemas”, apuntó José Luis González Prada, responsable de la Fundación Rei Afonso Henriques. Algo que se ha conseguido, de nuevo, gracias al impulso de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, que ha vuelto a poner la despoblación en el centro del debate político provincial, iniciativa que se toma con la ambición de encontrar soluciones al oscuro futuro demográfico de la provincia.

La provincia, en el centro del problema

LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA ha vuelto a poner el problema de la despoblación de la provincia en el centro de la agenda política nacional y regional. La presencia en Zamora de Francesc Boya y de Francisco Igea ha hecho que las ideas que se han puesto sobre la mesa en el teatro Ramos Carrión hayan transcendido a las fronteras provinciales. Es la continuación del éxito del primer congreso Razones para Quedarnos, también organizado por este diario en febrero de 2020. Entonces, la ministra Teresa Ribera y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, profundizaron en el problema.