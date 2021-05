El Ayuntamiento de Toro es uno de los patrocinadores del evento "Razones para querdanos II" que organiza La Opinión-El Correo de Zamora el próximo miércoles 16 de junio y que podrá seguirse en directo desde la web y las redes del periódico.

La falta de noticias sobre la reapertura de Monte la Reina preocupa en Toro. Su alcalde, Tomás del Bien, espera que el Gobierno asuma el compromiso que el propio presidente Sánchez asumió personalmente.

–Uno de los nombres propios del Reto Demográfico en la provincia de Zamora es Monte la Reina. Sin embargo, apenas hay movimientos de cara a su reapertura. ¿Cómo valora la situación de este proyecto?

–Ha habido movimientos. Precisamente, que no haya movimientos es un movimiento muy evidente de faltar a la palabra que se dio por parte del presidente del Gobierno. No entendemos por qué este proyecto no es prioritario, cuando debería tener un protagonismo capital en relación al fondo de recuperación que viene de la Unión Europea. El Gobierno tendría que asumir como propio ese proyecto, porque las demás administraciones ya hemos reiterado en numerosas ocasiones que estaremos para ayudar y colaborar en todo lo que se proponga y hasta que nuestras posibilidades nos lo permitan.

–Su ayuntamiento se ha implicado en afrontar de cara la despoblación a través del proyecto “Espacio 602”. ¿Cómo está funcionando esta propuesta?

–Estamos ahora mismo con el inicio de la asociación que se ha constituido para cohesionar el espacio; una asociación en la que estamos integrados los municipios de las tres provincias que formamos parte de la carretera CL-602. Es un proyecto que va a ser elemental para esta zona y que va a apuntalar nuestro principal sector, que es el agroalimentario. En este sentido, le quiero agradecer a la Junta de Castilla y León, en concreto a la consejería de Agricultura y a Jesús Julio Carnero, por la apuesta que está realizando por este proyecto, que será uno de los elegidos por la comunidad autónoma para acudir a esos fondos de la comunidad europea.

–Toro ha llamado la atención de las energías renovables. ¿Ve futuro en estos grandes parques fotovoltaicos?

–Se trata de inversiones que van a dejar trabajo en nuestra ciudad, van a generar riqueza e impuestos y eso siempre es bueno para el desarrollo. Tenemos que buscar el equilibrio entre estas energías renovables, el impacto medioambiental y nuestros recursos naturales y agrícolas, pero creo que estamos en el camino. Pero, al final, cualquier proyecto que suponga un impulso económico para la zona tiene que ser bienvenido y visto como una oportunidad de futuro. Ahora mismo estamos tramitando todos los proyectos y en mi opinión son elementos de prosperidad y de futuro.