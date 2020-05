Iglesias ve "deseos golpistas" y recomienda "pomadita"

El líder de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha afirmado que en España hay poderes políticos y mediáticos que no aceptan que Unidas Podemos esté en el Ejecutivo y que en algunos casos albergan incluso "deseos golpistas", pero que no tienen la capacidad "doblar la voluntad democrática" de los españoles. Por eso, a los que "les da urticaria" verle en el Consejo de Ministros, les ha recomendado "pomadita".

"A quien siempre ha mandado en este país le produce urticaria que gente como nosotros esté en el Consejo de Ministros, incluso después de todo lo que han dicho de nosotros, de todas las cloacas y de toda la presión. Ya sé yo que les da urticaria. Pues pomadita", ha dicho en una entrevista en el diario portugués 'Expresso'.

Según ha indicado, hay "muchos sectores de las élites" que sienten ese rechazo y "dueños de medios de comunicación" que utilizarán sus medios para "tratar de influir". Sin embargo, considera que hay "más un deseo que una potencia real" de conseguir que Podemos no esté en el poder.

"¿Que hay deseos golpistas en algunos? Sí. ¿Pero que tengan alguna capacidad de tambalear los fundamentos democráticos de nuestra sociedad? No", ha declarado Iglesias, convencido de que esos grupos de poder no tienen posibilidades de "doblar la voluntad democrática" de los ciudadanos porque "no son tan poderosos como antaño".

Sobre los llamamientos a la formación de un Gobierno de concentración en España -que el PSOE rompa con Podemos y pacte con la oposición a su derecha-, el vicepresidente ha recordado que esa idea ya se promovió en las dos elecciones generales de 2019.

"Esos grupos pusieron todo su poder económico y mediático para tratar de influir en la población y que saliera el gobierno que ellos querían", ha afirmado. De hecho, cree que seguirán haciéndolo, pero que la democracia española "no se va a dejar tutelar por los que no aceptan los resultados electorales".

Por otro lado, el ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha declarado que, ante la situación complicada que afronta el Gobierno por la crisis del coronavirus, su deber es "hacer lo correcto". A su juicio, eso significa "proteger a la gente a través de un escudo social y proteger la estructura productiva" del país.

"Hay que proteger a las empresas y a los trabajadores, hay que proteger, en una palabra, a la patria", ha señalado. Y mientras cumple "los deberes patrióticos que impone una crisis como esta", Podemos no hará "cálculos electorales", ha asegurado, añadiendo que ya llegará el momento de que la gente valore en las urnas la actuación de cada partido o cada institución durante este periodo.

Lo que ha lamentado son los "ataques" al Gobierno de coalición por parte de "la ultraderecha política y, sobre todo, mediática" dispuesta, en su opinión, "a romper todos los consensos y a asumir incluso formas de golpismo".

A Iglesias le gustaría que la oposición de derechas en España respaldase al Ejecutivo y se comportase con la "altura de Estado" que, a su modo de ver, demuestra la oposición en Portugal, donde también gobierna la izquierda.