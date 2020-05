El baloncesto también dice adiós

La Comisión Delegada de la FEB ha decidido poner fin a la temporada regular 2019/20 sin que haya descensos en ninguna de sus categorías, así como fijar los mecanismos que determinarán los equipos que promocionan a las Ligas inmediatamente superiores

En todo caso, todas las Fases de Ascenso solo se disputarán si a 25 de mayo la FEB tiene la certeza de que se podrán jugar antes del 30 de junio, fijando como prioridad absoluta la salud de los deportistas, y siempre que se cuente con la certeza de que las autoridades sanitarias y los clubes pueden cumplir con los protocolos sanitarios aprobados.



No obstante, para los tres equipos zamoranos, ha terminado el curso. CD Zamarat, seguirá en Liga Femenina, como el Virgen de la Concha lo hará en EBA, a pesar de encontrarse en puestos de descenso. Además, el CB Zamora, en LEB Plata, ha renunciado a jugar una posible fase de ascenso a LEB Oro, y es que no cuenta con jugadores que se encuentran en sus países de origen.



Liga Femenina ENDESA:

- - No habrá descensos a Liga Femenina 2 en la temporada 2019/20.

- - Se respetará el número de ascensos a Liga Femenina Endesa previstos en las Bases de Competición.

- - Por la situación sanitaria, se declara desierto el título de Campeón de la Liga Femenina Endesa 2019/20.

- - La clasificación final queda fijada según la clasificación registrada con fecha 8 de marzo.

- - En cuanto a la participación en Competiciones Internacionales, según la clasificación definitiva de fecha 8 de marzo, "se adjudicarán las plazas concedidas por FIBA para Euroliga y posteriormente, hasta completar el cupo que la FIBA asigne, se adjudicarán las plazas para la Eurocup", tal y como dispone el último párrafo del epígrafe 2.3 de las Bases de Competición de la Liga Femenina Endesa.

Liga Femenina 2:

- - No habrá descensos a Primera División Femenina en la temporada 2019/20.

- - Debido a la excepcionalidad de la situación provocada por la pandemia del COVID-19, se aprueba la ampliación de esta competición a 36 equipos, estableciéndose un sistema de competición de tres grupos de 12 equipos cada uno.

- -- Se disputará una Fase de Ascenso, siempre y cuando, a 25 de Mayo, la FEB tenga la confirmación de que se podrá jugar antes del 30 de junio, fijando como prioridad absoluta la salud de los deportistas, y siempre que se cuente con la certeza de que las autoridades sanitarias y los clubes pueden cumplir con los protocolos sanitarios aprobados.

- - Si las condiciones sanitarias hicieran que no se pueda disputar la Fase de Ascenso, ascenderán el Primer clasificado del grupo Liga Regular A y el Primer clasificado del grupo Liga Regular B, a fecha 8 de marzo.

- La Fase de Ascenso a Liga Femenina Endesa queda de la siguiente forma:

o Se celebrará una fase de ascenso en formato de grupos entre seis de los ocho primeros equipos que, de acuerdo a la clasificación de fecha 8 de marzo, estén interesados en disputarla. Cada grupo estará integrado por tres participantes, siendo los cabezas de serie de cada uno de ellos los dos Primeros clasificados de la Liga Regular, cruzándose los dos segundos clasificados de cada grupo, y asignando los dos equipos restantes por sorteo.

o De acuerdo con esta regulación 'ex novo', obtendrán las plazas de ascenso los equipos clasificados Primeros en ambos grupos. Los posibles casos de empate se dilucidarán conforme a lo previsto en el artículo 84.2 del Reglamento General y de Competiciones de la FEB.

LEB Oro:

- - No habrá descensos a LEB Plata en la temporada 2019/20.

- - Se respetará el número de ascensos a Liga Endesa previstos en las Bases de Competición.

- - Se disputará una Fase de Ascenso, siempre y cuando, a 25 de Mayo, la FEB tenga la confirmación de que se podrá jugar antes del 30 de junio, fijando como prioridad absoluta la salud de los deportistas, y siempre que se cuente con la certeza de que las autoridades sanitarias y los clubes pueden cumplir con los protocolos sanitarios aprobados.

- - Si las condiciones sanitarias hicieran que no se pueda disputar la Fase de Ascenso, ascenderán los equipos clasificados Primero y Segundo con fecha de 8 de Marzo.

- - La Fase de Ascenso a Liga Endesa queda de la siguiente forma:

o Los equipos clasificados Primero y Segundo a 8 de marzo jugarán un partido. Para este encuentro se tomará en consideración el partido de la primera vuelta, y el vencedor de basket average de ambos encuentros ascenderá directamente a Liga Endesa.

o Se disputarán tres encuentros entre los equipos clasificados entre el Tercero y el Octavo a 8 de marzo: Tercero vs Octavo, Cuarto vs Séptimo, y Quinto vs Sexto. Los tres vencedores, junto al equipo perdedor del partido entre Primer y Segundo Clasificado, disputarán unas semifinales y una final, cuyo ganador obtendrá la segunda plaza de ascenso a Liga Endesa.

LEB Plata:

- - No habrá descensos a Liga EBA en la temporada 2019/20.

- - Se respetarán el número de ascensos a LEB Oro previstos en las Bases de Competición. Igualmente, se mantienen los ascensos desde Liga EBA a LEB Plata previstos en las Bases de Competición, si bien, debido a las circunstancias excepcionales, la FEB se reserva el derecho de ampliar la competición a 28 equipos en la temporada 2020/21, si fuera necesario.

- - Se disputará una Fase de Ascenso, siempre y cuando, a 25 de Mayo, la FEB tenga la confirmación de que se podrá jugar antes del 30 de junio, fijando como prioridad absoluta la salud de los deportistas, y siempre que se cuente con la certeza de que las autoridades sanitarias y los clubes pueden cumplir con los protocolos sanitarios aprobados.

- - Si las condiciones sanitarias hicieran que no se pueda disputar la Fase de Ascenso, ascenderán los tres primeros clasificados con fecha del 8 de Marzo.

- - La Fase de Ascenso a LEB Oro queda de la siguiente forma:

o Conforme a la regulación 'ex novo' provocada por la excepcionalidad de la pandemia, asciende directamente el Primer clasificado a 8 de Marzo, correspondiente a la Liga Regular Fase 'A1'.

o Se organiza una Fase de Ascenso entre cinco delos ocho primeros equipos que, conforme a la clasificación a 8 de Marzo, estén interesados en disputarla. Esta Fase se distribuye como sigue:

§ Un partido entre el Quinto y el Sexto clasificados. El ganador de dicho encuentro disputa un partido contra el Segundo clasificado, y el vencedor de este choque asciende a LEB Oro.

§ Un partido entre el Tercer y el Cuarto clasificados. El ganador asciende directamente a LEB Oro.

LIGA EBA:

- - No habrá descensos a Primera Nacional Masculina en la temporada 2019/20.

- - Intentando respetar el espíritu de las Bases de Competición, se producirán seis ascensos a LEB Plata:

o Ascienden directamente los Primeros clasificados de las cinco conferencias (A, B, C, D y E) a fecha de 8 de marzo.

o Se determinará un sexto ascenso en virtud de un ránking entre los siguientes mejores clasificados de las cinco conferencias en esa misma fecha, valorándose como criterio el número de años de participación en competiciones FEB durante las últimas cinco temporadas. En caso de empate, se valorará de forma diferente el número de participaciones en competiciones superiores durante las últimas cinco temporadas.