Román Mangas cree que el aplazamiento de los Juegos es la mejor opción

El presidente de la Federación Española de Piragüismo, el zamorano Juan José Román Mangas, considera el aplazamiento de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 como la "mejor opción" en la actual situación marcada por la pandemia mundial por coronavirus, y advierte de la necesidad de acudir a Tokio en condiciones óptimas, ya que "si no estás bien preparado, lo que pasas es vergüenza después de que el año anterior hubieras estado luchando con los mejores".

El Comité Olímpico Internacional anunció en las últimas horas que se da un plazo de cuatro semanas para estudiar si puede o no mantener las fechas previstas para los JJOO de Tokio 2020, y, si no es así, decidir cuándo podrían disputarse, si bien apunta que la cancelación no está en su agenda.

Román Mangas sostiene a este respecto que el rendimiento deportivo es la "hoja de ruta en el deporte de élite" pero reconoce que, en este momento, a esa preocupación de "incertidumbre y estrés" se suma como "prioritaria" la preocupación en la que España está sumida, en situación de "extrema dificultad", por la incidencia del coronavirus.

El dirigente de la entidad federativa apuntó a este respecto que "entiendo que nosotros no estaríamos en las condiciones óptimas de rendimiento el próximo verano, si finalmente la próxima cita olímpica mantuviera la fecha inicial".

Para el máximo responsable de la Federación española que más medallas consiguió en Río 2016, ir a Tokio "no es hacerlo de vacaciones", y anuncia que planteará a los técnicos y palistas del equipo nacional continuar con la preparación en las condiciones de confinamiento o renunciar a participar en Tokio si la competición se celebrase este verano.

Tras la ampliación hasta un total de cuatro de semanas de confinamiento, anunciada por el Gobierno español, Román Mangas detalla que los palistas de élite pierden casi un mes de entrenamiento tras una semana sin poder hacer la preparación habitual en el agua, por lo que entiende que cuando transcurran cuatro semanas "lamentablemente habrá que olvidarse de los JJOO como objetivo para este verano".

A la espera de la evolución de la situación marcada por el COVID-19, el zamorano comentó que "todos los palistas de la selección española se encuentran entrenando en situación de confinamiento, atendiendo a los planes de sus técnicos, y ninguno de ellos está incumpliendo el reglamento", subrayó el presidente, que añade que la última palabra corresponderá a los deportistas y entrenadores.

La Federación Española de Piragüismo anuló la semana pasada todos los controles selectivos programados para determinar los integrantes de las embarcaciones clasificadas para los Juegos de Tokio,algo que afecta al zamorano Carlos Garrote, mientras que la Federación Internacional de Piragüismo descartó la celebración de las competiciones pendientes para adjudicar el 15 por ciento de las plazas que faltan por otorgar para la competición nipona, proponiendo como alternativa recurrir al ránking existente en eslalon y al Mundial 2019 en esprint, tras la situación creada por la pandemia de coronavirus.