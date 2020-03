Famosos que han dado positivo por coronavirus

La crisis del coronavirus ha puesto a España en estado de alarma. El aumento de contagios en las últimas horas ha obligado a las autoridades a tomar medidas más serias para frenar la crisis y han pedido "responsabilidad y solidaridad" a los ciudadanos.



Calles vacías, comercios cerrados, competiciones deportivas suspendidas... La crisis del Covid-19 está paralizando el mundo y todo apunta a que la situación se agravará en los próximos días. Y es que nadie está a salvo del contagio por coronavirus. Irene Montero, Santiago Abascal, Ortega-Smith, Carolina Darías, Ana Pastor o Javier Solana son algunos de los rostros conocidos que se han sumado al listado de afectados por coronavirus en el mundo.



La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha dado positivo en la prueba del coronavirus, según han indicado fuentes del Ejecutivo que aseguran que tanto ella como su marido, Pedro Sánchez, se encuentran bien. Ambos se mantienen en el Palacio de la Moncloa y siguen en todo momento las medidas de prevención establecidas por las autoridades sanitarias.La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha dado positivo en coronavirus , según informó el Gobierno la pasada semana, que explicó que Montero se encontraba bien. El vicepresidente segundo del Gobierno,, pareja de Montero, se encuentra enpor esta situación.El secretario general dey diputado, Javier Ortega Smith, dio positivo en las pruebas de Covid-19, tal y como confirmó el pasado lunes su partido, que admitieron, además, que fue un "error" mantener el acto público en, que reunió a unas 9.000 personas.La vicepresidenta segunda del Congreso, la 'popular' Ana Pastor, también dio positivo en las pruebas de coronavirus , según reveló ella misma a través de su cuenta de Twitter, donde aseguró que"Desde el sábado por la tarde que tuve fiebre he permanecido en casa siguiendo las indicaciones médicas. Ayer me dio positivo la prueba del COVID-19 por lo que continuaré en mi casa los días que me indiquen mis colegas. Yo estoy perfectamente bien sin fiebre ni otros síntomas", tuiteó la propia Pastor en la mencionada red social.Daniel Rugani, defensa del Juventus Turín, dio positivo por coronavirus aunque actualmente se encuentra, según informó el pasado miércoles el equipo turinés en un comunicado oficial.El actor Tom Hanks confirmó el pasado martes que tanto él como su esposa,, han dado positivo al realizarse la prueba del coronavirus, después de sentir varios síntomas durante un viaje por Australia. "Hola gente. Rita y yo estamos aquí en Australia., como si estuviéramos resfriados y con algunos dolores en el cuerpo. Rita tenía escalofríos que iban y venían. Fiebres leves también", describió Hanks.El ciclista colombiano Fernando Gaviria (UAE Emirates Team) confirmó este jueves que dio positivo de coronavirus en los Emiratos Árabes Unidos, aunque afirmó que está "bien" de salud". "Sé que ha habido muchos rumores con mi estado de salud, peroHe estado acá en constantes exámenes que me han arrojado un resultado positivo para el coronavirus pero yo me encuentro bien", dijo Gaviria en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.El italiano Manolo Gabbiadini, delantero del Sampdoria, dio positivo por coronavirus y es el segundo jugador de la Serie A contagiado por esta enfermedad tras el defensa del Juventus Turíni, informó este jueves el Sampdoria en un comunicado."UC Sampdoria informa de que el futbolista Manolo Gabbiadini dio positivo por coronavirus Covid-19. Tiene un poco de fiebre, pero está bien", se lee en el comunicado oficial publicado por el equipo genovés.El ala-pívot estadounidense del Real Madrid Trey Thompkins confirmó este jueves que se ha contagiado del coronavirus con un mensaje a través de las redes sociales en el que ha confirmado que se encuentra "genial" y ha agradecido las muestras de cariño.o se ha interesado por mí. Me encuentro genial y solo esperando a que pase el virus en este momento. Realmente significa mucho", señaló el jugador a través de su perfil oficial en la red social Twitter.La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha dado positivo en las pruebas de COVID-19 realizadas a los miembros del Gobierno de coalición tras el positivo de la titular de Igualdad, Irene Montero, según ha confirmado Moncloa.El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado este jueves que ha dado positivo en las pruebas de coronavirus , igual que la secretaria general del partido en el Congreso, Macarena Olona. Ambos compartieron escenario el pasado domingo en el Palacio de Vistalegre de Madrid con Javier Ortega Smith, el primero en anunciar que padecía el virus.Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, ha dado positivo por coronavirus , según informa el club inglés en un comunicado. El campo de entrenamiento del Arsenal en Colney, Londres, ha sido cerrado y todo el personal que ha estado en contacto con el técnico ha sido aislado, siguiendo las medidas aconsejadas por el Gobierno británico.Sophie Grégoire Trudeau, la esposa del primer ministro de Canadá,ha dado positivo en la prueba para diagnosticar el nuevo coronavirus, por lo que el mandatario permanecerá en cuarentena 14 días. Grégoire Trudeau, que se encuentra "bien", también estará en cuarentena, según ha informado la oficina del primer ministro mediante un comunicado recogido por el diario 'National Post'.El exsecretario general de la OTAN Javier Solana, de 77 años de edad, ha sido ingresado por coronavirus , según han confirmado a Efe fuentes cercanas al exministro socialista. Según publica este sábado el 'Abc', el político se encuentra hospitalizado en el Hospital Ramón y Cajal desde este miércoles, tras dar positivo por coronavirus.El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha dado positivo en la prueba del Covid-19. Vicepresidencia de la Generalitat ha informado de que el también conseller de Economía y dirigente de ERC "se encuentra en buen estado". "Se quedará en su domicilio confinado", siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias y los protocolos establecidos.Los jugadores del Valencia CF Ezequiel Garay, Eliaquim Mangala y José Luis Gayà han confirmado este domingo que son tres de los cinco casos positivos por coronavirus entre el cuerpo técnico y la plantilla 'che', primeros casos del Covid-19 en LaLiga Santander. "Está claro que el 2020 lo empecé con mala pata. He dado positivo al coronavirus, me encuentro muy bien y ahora solo queda hacer caso a las autoridades sanitarias, de momento estar aislado", informó Garay en su cuenta oficial de la red social Instagram.Delantero brasileño del Elche, Jonathas de Jesús, ha agradecido este domingo las muestras de apoyo que ha recibido tras dar positivo en las pruebas de COVID-19 y ha confiado en estar pronto de nuevo con sus compañeros. El atacante ha enviado un mensaje desde su domicilio a través de un vídeo que han reproducido las redes sociales del Elche CF.El síndic de Greuges de Cataluña, Rafael Ribó, ha dado positivo en coronavirus, ha informado la institución en un comunicado este domingo. Ribó tenía fiebre y síntomas respiratorios leves, y al cumplir los criterios, se le practicó un PCR --análisis de sangre de proteína C reactiva para detectar inflamaciones e infecciones-- que ha dado positivo.La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado positivo por coronavirus, según ha informado la propia presidenta en un vídeo difundido en su cuenta de Twitter. La propia Ayuso ha explicado que la pasada semana, tras dar positivo la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, se realizó las pruebas para detectar si se había podido contagiar de coronavirus "y dieron negativas", tras lo cual continuó trabajando "con total normalidad".El presidente catalán, Quim Torra, se encuentra confinado en la Casa dels Canonges, las dependencias del president adyacentes al Palau de la Generalitat, con tos y fiebre, tras dar positivo en coronavirus. Así lo ha revelado en una comparecencia telemática, cuando ya llevaba más de 24 horas con estos síntomas.El actor británico Idris Elba, de 47 años, anunció este lunes que ha dado positivo en la prueba del nuevo coronavirus, si bien asegura que por ahora no ha desarrollado síntomas y se siente bien. En un mensaje en Twitter, el actor de películas como "Vengadores: Infinity War" y series como "The Wire" informó de que ha permanecido aislado desde que descubrió que podía haber estado expuesto al virus.ha anunciado en su perfil de Instagram que ha dado positivo en las pruebas delCOVID-19. El actor noruego que interpretaba aen Juego de Tronos ha querido comunicar la noticia a sus fans con una foto que ha subido a su perfil de Instagram.El empresario Lorenzo Sanz,, se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital de Madrid con pronóstico grave por las complicaciones causadas tras contraer el coronavirus. El exmandatario blanco, de 76 años, ingresó con problemas respiratorios en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, después de varios días con episodios de fiebre en su domicilio. Finalmente, se le realizó la prueba del Covid-19, que dio positivo.El concejal dely expresidente del grupo parlamentario en Cataluña,, ha anunciado este miércoles por la tarde en un mensaje de vídeo en Twitter recogido por Europa Press que ha dado positivo en coronavirus. "Estoy infectado", ha anunciado Albiol, que ha indicado que, aunque estaba confinado desde hacía unos días, pasa a aislarse y a cortar el contacto con las demás personas que viven en su casa.La actriz vizcaína Itziar Ituño, conocida por su papel de la inspectora Murillo en 'La casa de papel', ha anunciado a través de su Instagram que es una de las muchísimas personas que han dado positivo en coronavirus covid-19. "Es oficial, desde el viernes por la tarde tengo síntomas (fiebre y tos seca) y hoy nos ha llegado la confirmación del test epidemiológico. Es coronavirus", ha escrito -en euskera- en un 'post' junto a un selfi en el que saluda y sonríe a cámara.La expresidenta del Gobierno madrileño Esperanza Aguirre y su marido se encuentran ingresados en un hospital madrileño por coronavirus. Fuentes del PP madrileño han confirmado a EFE la hospitalización de Aguirre y su esposo en un centro sanitario de la comunidad, aunque no han precisado más detalles sobre su estado.Alberto de Mónaco ha dado positivo en el test del coronavirus COVID-19. La Casa de los Grimaldi ha querido dar a conocer la noticia públicamente a través de un comunicado que han emitido este mismo jueves.