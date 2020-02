La región estudia realizar en sus hospitales los análisis del coronavirus

El gerente regional de Salud, Manuel Mitadiel, ha avanzado que los hospitales de Castilla y León se están preparando para poder realizar los análisis del coronavirus en lugar de tener que enviarlos al Instituto Carlos III de Majadahonda. De esta manera, los profesionales podrían avanzar en los diagnósticos y se evitaría el riesgo de colapso si la situación mantiene la tendencia al alza de las últimas jornadas. El número dos de la Consejería de Sanidad apuntaba estas soluciones durante la inauguración de unas jornadas de fisioterapia celebradas ayer en Zamora, donde participó junto a Clara San Damián, que ha sido la encargada de trasladar sus palabras a los medios de comunicación y realizar un nuevo llamamiento a la tranquilidad. Máxime, en Zamora, donde por el momento no existe ningún caso positivo relacionado con el COVID-19.

La delegada territorial explicaba ayer la última hora de la situación en la provincia relacionada con el coronavirus. Una situación normal y en la que no hay ningún diagnóstico confirmado. "Como ya se ha explicado desde la Consejería de Sanidad, tan solo vamos a corroborar los casos positivos. Es algo que tiene su explicación, dado que el volumen de posibles casos va a ser alto, pero eso no quiere decir que vayan a ser positivos", explicaba tras la visita de Manuel Mitadiel. Lo que sí confirmaba Clara San Damián era la decisión de la Junta de Castilla y León de tratar de ampliar el número de centros donde se lleven a cabo los análisis, con el firme objetivo de agilizar los plazos. "Actualmente, los casos de Castilla y León se están llevando a Madrid y eso nos supone un retraso", indicaba. "Por eso, se está valorando por parte de la Consejería y de la Gerencia la posibilidad de habilitar hospitales de referencia en Castilla y León para hacer esos análisis y no colapsar Madrid ante el previsible incremento de casos a analizar", comentaba la delegada.

Respecto a los protocolos, Clara San Damián ha querido hacer un llamamiento a la tranquilidad y a la confianza hacia los profesionales de la sanidad pública. "Todos los profesionales ya saben cómo hay que actuar porque el protocolo está en marcha", declaraba. "Lo que los ciudadanos tienen que saber es que estamos en buenas manos y que todo el mundo está preparado; la administración tiene listos todos los recursos y atenderán con normalidad a todos los pacientes que puedan presentar síntomas compatibles", añadía la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora.

Por todo ello, Clara San Damián ha pedido a los zamoranos "calma y serenidad" ante la situación, dado que "los recursos están listos para solventar cualquier problema en el caso de que llegue a existir, algo que no ha ocurrido por el momento" al no haberse confirmado ningún caso positivo.