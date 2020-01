Kenio Gonzalo, nuevo seleccionador Sub-15 y Sub-16

La Dirección Deportiva de Fútbol Femenino de la Real Federación Española de Fútbol ha iniciado una nueva etapa para impulsar el fútbol femenino, con la reordenación de las categorías inferiores y la creación de la nueva Selección Sub-15, que pasará a ser dirigida por Eugenio "Kenio" Gonzalo, sanabrés que también estará al frente de la Sub-16.



Por su parte, Montse Tomé, seleccionadora de la Absoluta Promesas y segunda seleccionadora de la Absoluta femenina, será la nueva seleccionadora Sub 17. Sustituirá así a María Antonia Is en sus funciones, dentro de este nuevo ciclo que se cierra con un reconocimiento por parte de la Federación de Fútbol a la implicación y el trabajo realizado por Is al frente de la Sub 17, selección ganadora del Mundial de Uruguay 2018, el Europeo de Lituania 2018.

Asimismo, dicho equipo alcanzó la medalla de plata en el Europeo 2017 en República Checa, plata en el Europeo de 2016 en Bielorrusia y bronce en el Mundial de Jordania en el 2016, entre otros.

La creación de una nueva selección, la Sub-15, permitirá ganar un año en la preparación de las jugadoras para futuras competiciones y, con la misma, se iguala la estructura del fútbol femenino a la del fútbol masculino.

De esta manera, la Selección Absoluta continuará siendo dirigida por el director deportivo Jorge Vilda; la Promesas por Montse Tomé; Sub-9 y Sub 20 por Pedro López; Sub-17 por Montse Tomé y Sub-15 y Sub-16 por el sanabrés kenio Gonzalo.