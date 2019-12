Caso Arandina | Raúl Calvo: "Es una vergüenza muy grande"

El zamorano Raúl Calvo, uno de los tres exjugadores de la Arandina Club de Fútbol, declaró que es "una vergüenza muy grande" lo que está ocurriendo, tras conocer la sentencia del 'caso Arandina' en la que se le condena a 38 años de prisión -al igual que a los otros dos futbolistas- como autores de un delito de agresión sexual, con acceso carnal en forma bucal, respecto de la denunciante de 15 años de edad en la fecha de los hechos. "No entiendo nada, es una locura".

Visiblemente afectado por la sentencia, el jugador aseveró que "no se está haciendo nada de justicia, para nada". "Son cosas ilógicas, de las que se nos están juzgando por no haber hecho nada", reiteró. Así, manifestó que "no tenían que haber pedido nada sino la absolución y están pidiendo una burrada". "Y no hemos hecho nada". En este contexto, reconoció que no se "esperaba esta sentencia para nada". "No me estoy creyendo nada de lo que está pasando, no lo entiendo".