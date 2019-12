El programa completo para esta Navidad en Zamora

Desde espectáculos y ferias hasta talleres y cine, pasando por cuentos o teatro. Un suma y sigue que engloba un proyecto festivo pensado, sobre todo, para los más pequeños. Este es el programa navideño impulsado por el Ayuntamiento de Zamora para estos días navideños.

DESFILE DE PAPA NOEL

Domingo 22 de diciembre a las 18:30 horas

Recorrido: Avd. Plaza deToros, Ronda de San Torcuato, Plaza de Alemania, Víctor Gallego, Avd. de lasTres Cruces, C/ Ama rg u ra, Avd. Príncipe de Asturias, C/Santa Clara y Plaza Mayor. Organiza: GAZA Colabora: Ayuntamiento de Zamora.

RECOGIDA DE CARTAS PARA SS.MM. LOS REYES MAGOS DE ORIENTE

Domingo 29 de diciembre de 18:30 h. a 20:30 h.

Lugar: Plaza Mayor

Se ofrecerá choco late con churros durante la recogida.

CABALGATA DE LOS REYES MAGOS

Domingo 5 de Enero a las 18:30 h.

El disparo de cohetes nos anunciará la llegada de SS.MM. los Magos de Oriente que acompañados de los carteros reales, sus astrólogos y sabios siguiendo la estrella de Belén, los diferentes cortejos con sus carros de dulces y la comitiva de heraldos a caballo se dirigen por la C./ Veterinario Reina, Plaza de Alemania (sin dar vuelta), Avd.VictoFr Gallego, Avd. Tres Cruces, C/ Ama rgura, C/ Santa Teresa, C/ Lope de Vega, Ci Pablo Morillo, Avd. Alfonso IX, U Santa Clara, C/ Benavente, C/ San Torcuato, Plaza de Sagasta, Renova y Plaza mayor (por el centro) donde ofrecerán al Niño Jesús ORO, INCIENSOY MIRRA. Después de recibir las llaves de la ciudad de manos de la corporación municipal, los regios visitantes hablarán para todos los niños allí congregados, obsequiándoles con un espectacular castillo de fuegos artificiales antes de comenzar entrega de regalos en todos nuestros hogares.

ESPECTÁCULOS

19:00 h. Plaza Mayor. Espectaculo Teat-ra I Infantil "Cuentos contenidos, la merienda" a cargo de Ana I Roncero.

Para esperar con [os peques de la casa de una forma muy entretenida la llegada de los Reyes Magos.

20:00 h. Plaza Mayor. Belén viviente a cargo de Fantasía Teatro

TALLERES INFANTILES EN LA ALHÓNDIGA. Inscripciones del 12 al 18 de diciembre. (Info en la web del Ayuntamiento y en el Centro de Información Juvenil)

NAVIDADARTE

ACT. INFANTIL DE ARTESANÍA NAVIDEÑA

23, 24, 26, 27, 30 y 31 de diciembre de 2019 y 2 y 3 de enero de 2020/ Edades: 6 a 12 años / de 11:00 h. a 14:00 h. Nº de plazas: 40 / Lugar: La Alhóndiga.

INICIACIÓN AL ARTE DE LA MAGIA

26 y 27 de diciembre de 2019 y 2 y 3 de enero de 2020

Edades: 6 a 12 años / de 10:30 h. a 12:00 h. Nº de plazas: 18 por taller / Lugar: La Alhóndiga.

TALLERES INFANTILES EN LOS BARRIOS De 6 a 12 Años

BARRIO DE ALVIAR

"NAVIDAD CON ARTE"

Fechas: 23, 24, 26, 27, 30, 31 de diciembre de 2019 y 2 y 3 de enero de 2020 / de 11:00 h. a 13:00 h. / Nº de plazas: 20

Lugar de realización: A.V. Alviar. C/ Pinar, 4.

Inscripciones a partir del día 11 de diciembre en la Asociación de Vecinos / Miércoles y Jueves de 17:30 h. a 18:30 h.

BARRIO DE CARRASCAL

"COCINANDO UN MAR DE NAVIDAD"

Fechas: 23, 24, 26, 27, 30 y 31 de diciembre de 2019 y 2 y 3 de enero 2020 / de 11:00 h. a 13:00 h. / Nº de plazas: 20

Lugar de realización: A.V. Nuestra Sra. de la Asunción. C/ Cortinas del Baile 9.

Inscripciones los días 14, 15 y 20 de diciembre en horario de 12:00 h. a 14:00 h. y de 18:00 h. a 20:00 h. en la Asociación de Vecinos.

BARRIO DE PANTOJA

"TALLERES LÚDICOS NAVIDEÑOS"

Fechas: 23, 24, 26, 27, 30 y 31 de diciembre de 2019 y 2 y 3 de enero de 2020 /de 11:00 h. a 13:00 h./ No de plazas: 20

Lugar de realización: A.V. Fernando III. C/ Granados, 6.

Inscripciones a partir del 10 de diciembre en la Asociación de Vecinos. Lunes de 17:00 h. a 21:00 h. Martes de 17:00 h. a 20:00 h.

BARRIO DE PINILLA

"TALLERES LÚDICOS NAVIDEÑOS"

Fechas: 23, 24, 26, 27, 30 y 31 de diciembre de 2019 y 2 y 3 de enero de 2020 / de 11:00 h. a 13:00 h.

Nº de plazas: 20

Lugar de realización: A.V. El Puentico. Antiguas escuelas, C/Villaralbo.

Inscripciones los días 17, 18 y 19 de diciembre en la AA. W. Horario de 10:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 20:00 h.

BARRIO DE SAN ISIDRO

"DE OCA A OCA E INVENTO PORQUE ME TOCA" (invención de juegos)

Fechas: 23, 24, 26, 27, 30 y 31 de diciembre de 2019 y 2 y 3 de enero de 2020 / de 11:00 h. a 13:00 h.

No de plazas: 20 Lugar de realización: A.V. Desarrollo comunitario Espíritu Santo. C/ Penedillo, 36.

Inscripciones a partir del día 10 de diciembre en la AA. W. Martes de 19:00 h. a 21:00 h.

OTRAS ACTIVIDADES

PREGÓN DE NAVIDAD

Viernes 20 de diciembre / 20:30 h.

A cargo de D. Teo Nieto Vicente.

Concierto de villancicos tradicionales de Castilla y León por Vanesa Muela.

Lugar: Salón de actos del Colegio Universitario.

Organiza: Agrupación Belenista la Morana Entrada libre hasta completar aforo

DIVIÉRTETE CON EL SCALEXTRIC

21, 22, 28 y 29 de diciembre.

Edad: 5 a 15 años.

Horario: 17:30 h. a 19:00 h. y de 19:00 h. a 20:30 h.

Grupos de 14 participantes.

Lugar: Asociación Recreativa "MINIZASLOT", C/ Palomar 5, local 2.

Inscripciones: viernes y sábados de 17:30 h. a 20:00 h. en la Asociación

FERÍA MUÉVETE

Fechas: 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 de diciembre y 1, 2, 3 y 4 de enero.

Día de puertas abiertas 21 de diciembre.

Organizado por Ayuntamiento de Zamora.

Lugar: Recinto Ferial Ifeza. Horario: 17:00 h. a 21:00 h.

NAVIPARK

Parque infantil de Navidad.

Fechas: 26, 27, 28, 29, 30 de diciembre de 2019 y 1, 2, 3 y 4 de enero de 2020.

Lugar: Jardines del Rey Horario: 17:00 h. a 21:00 h.

Todos los días a las 20:00 h. "DISCO SHOW PIRULETA Y SUS AMIGOS, CON MIGUI Y MINI, PACO ESTROPAJO Y PATRICIO, LOS MINIONSS, LA OVEJA SHAUNYY MOSTER SULLEY'l

Organizado por el Ayuntamiento de Zamora.

Entrada gratuita, por invitación, hasta completar aforo.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

BALONMANO CLINIC PORTEROS

Días: 21 y 22 de Diciembre 2019.

Sábado 21 Pabellón Azul (Ciudad Deportiva). de 10:00 h. a 14:00 h. y 16:00 h. a 20:00 h. Domingo 22 / Pabellón Ángel Nieto / de 10:00 h.a 14:00 h.

TORNEO BALONMANO BASE

Día: 23 de diciembre 2019.

Lugar: Ciudad Deportiva / Horario: Mañana y Tarde.

TORNEO FÚTBOL SALA EMPATADOS - CARITAS

Del 26 de diciembre 2019 al 3 de enero 2020.

Lugar: Pabellón Manuel Camba (Ciudad Deportiva). Horario: 15:30 h. a 20:30 h.

TORNEO DE REYES DE TENIS

Del 28 de diciembre 2019 al 5 de enero 2020.

Lugar: Pistas de Tenis (Ciudad Deportiva).

Horario: Diario.- Tardes / Festivos.- Mañanas.

CAMPAMENTO BALONCESTO NAVIDAD CB CORAZÓN DE MARÍA

Días: 23, 26 y 27 de diciembre 2019.

Lugar: Pabellón Azul (Ciudad Deportiva).

Horario: de 10:00 h. a 14:00 h.

TORNEO NAVIDAD DE TIRO CON ARCO

Día: 29 de diciembre 2019.

Lugar: Pabellón Azul (Ciudad Deportiva).

Horario: 10:00 h. a 14:00 h.

SAN SILVESTRE ZAMORANA

Día: 31 de diciembre 2019.

Lugar: Plaza Mayor / 17:00 h.



CONCIERTOS DE NAVIDAD EN LOS BARRIOS

BARRIO DE SAN JOSÉ OBRERO

Lunes 16 de diciembre / 18:00 h.

Lugar: Sede Asociación de Vecinos

a cargo del Cantigas Aos Domingos

BARRIO DE SAN FRONTIS

Martes 17 de diciembre /19:30 h.

Lugar: Parroquia de San Frontis

a cargo de Cantigas Aos Domingos

BARRIO DE CABAÑALES

Miércoles 18 de diciembre /19:30 h.

Lugar: Convento de Dominicas Dueñas

a cargo del Coro Schola Gregoriana Gaudete de Zamora

BARRIO DE LA CANDELARIA

Viernes 20 de diciembre / 20:30 h.

Lugar: Parroquia de Cristo Rey

a cargo del Coro Schola Gregoriana Gaudete de Zamora

BARRIO ESPÍRITU SANTO

Viernes 20 de diciembre / 20:00 h.

Lugar: Parroquia del Espíritu Santo

a cargo de la Coral Camerata Primo Tempo

BARRIO DE CARRASCAL

Sábado 21 de diciembre / 20:00 h.

Lugar: Parroquia de Ntra. Sra. de la Natividad

a cargo de Coral Camerata PrimoTempo

BARRIOS BAJOS - LA HORTA

Sábado 21 de diciembre / 20:00 h.

Lugar: Parroquia de la Horta

a cargo de ALIZA

BARRIO DE LOS BLOQUES

Lunes 23 de diciembre / 19:30 h.

Lugar: Parroquia de San Lorenzo

a cargo del coro Aures Cantibus

BARRIO DE OLIVARES

Jueves 26 de diciembre / 20:00 h.

Lugar: Iglesia de San Claudio de Olivares

a cargo de la "Coral Ciudad de Zamora"

BARRIO DE SAN ESTEBAN-LA LANA

Viernes 27 de diciembre / 20:30 h.

Lugar: Parroquia de San Torcuato

a cargo del Coro Sacro "Jerónimo Aguado"

BARRIO VALORIO - SAN LÁZARO

Sábado 28 de diciembre / 20:30 h.

Lugar: Parroquia de San Lázaro

a cargo de la Asociación Etnográfica Bajo Duero

BARRIO DE LAS VIÑAS

Domingo 29 de diciembre / 19:30 h.

Lugar: Parroquia de María Auxiliadora

a cargo de la A.C. La Bigornia

OTROS CONCIERTOS

ZAMORA CANTA EN NAVIDAD

Villancicos tradicionales de la provincia de Zamora

Domingo 22 de diciembre / 20:00 h.

Lugar: Iglesia del Tránsito.

Aula de Folklore "La Morana"

CONCIERTO NAVIDEÑO

Viernes 27 de diciembre / 20:30 h.

Lugar: Teatro Elvira Fernández

(entrada libre hasta completar aforo) a cargo de la Asociación de Tamborileros Zamoranos

CONCIERTO NAVIDEÑO

Sábado 28 de diciembre / 20:00 h.

Lugar: Iglesia de San Juan a cargo de ALIZA

Concierto benéfico a favor de la Obra Social de San Juan.

CONCIERTOS DE PESEBRE

Jueves 19 de diciembre. ORO: Aures Cantibus / 20:00 h.

Viernes 27 de diciembre. INCIENSO:TRADIMUPO / 20:00 h.

Jueves 2 de enero. MIRRA: Cantar villancicos al Niño Jesús / del 8:00 h. a 21:00 h.

Lugar: Iglesia de San Cipriano

Entrada gratuita hasta completar aforo.

Organiza A.C. El Portal de San Vicente.

ANIMACIÓN EN LAS CALLES Y COMERCIO

20 de diciembre

ESCUELA DE DANZA FUNKY FUSION

20:00 h. Plaza de la Constitución. FLASHMOB NAVIDEÑO

La escuela de danza Funky Fusión felicita la Navidad a todos los zamoranos.

21 de diciembre

A. ETNOGRÁFICA BAJO DUERO / 12:00 h. Mercado de Abastos

A.C. LA BIGORNIA / 19:00 h. Zona Riego-Feria

22 de diciembre

ASOCIACIÓN DE TAMBORILEROS ZAMORANOS

12:00 h. Pasacalles navideño. Plaza Mayor, C/ Renova, C/ San Torcuato, C/ Benavente, C/ Santa Clara y Plaza Mayor.

23 de diciembre

"ESCUELA MUSIKEA" / 19:00 h. Ruta de los Belenes

28 de diciembre

AURES CANTIBUS / 12:30 h. Ruta de los Belenes

29 de diciembre

ALIZA / 12:30 h. Zona Marina / Tres Árboles

30 de diciembre

CORAL CIUDAD DE ZAMORA/ 18:30 h. Zona Centro

4 de enero

CORO SACRO "JERÓNIMO AGUADO" / 12:00 h. Zona T.

RUTA DE BELENES

BELÉN NAPOLITANO DEL AYUNTAMIENTO DE ZAMORA

Del 18 de diciembre al 5 de enero de 17:30 h. a 21:00 h.

Lugar: Centro de Interpretación de las Ciudades Medievales. Cuesta del Pizarro s/n

Presepio napoletano con figuras de los escultores napolitanos "Marco Ferrigno" y "Alfredo Molli", instalado por la Agrupación Belenista "La Morana"

BELÉN NAVIDEÑO DE LA DIPUTACIÓN DE ZAMORA

"Vente a Belén"

Del 14 de diciembre al 6 de enero

Lugar: Iglesia de la Encarnación

Abierto todos los días de 17:30 h. a 21:00 h.

Instalado por la Agrupación Belenista "La Morana"

BELÉN EN EL MUSEO ETNOGRÁFICO DE CASTILLA Y LEÓN "Se armó el Belén" (con piezas LEGO)

Del 1 de diciembre al 10 de enero. Visitas guiadas para escolares y grupos interesados con reserva previa en el 980 531 708 / Espacio de Recepción de Corral Pintado de martes a domingo de 10:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 20:00 h. Cerrado 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero. 5 de enero cerrado por la tarde.

BELÉN EN LA CATEDRAL

Del 25 de diciembre al 6 de enero de 17:00 h. a 20:00 h.

Días 25, 1, 6 y domingos de 11:00 h. a 13:00 h. y de 17:00 h. a 21:00 h. / Los lunes se cerrará a las 19:00 h. / Cerrado el 31 de diciembre. Organiza: Asociación Amigos de la Catedral y Cabildo de la Catedral de Zamora

PORTAL 4

Del 19 de diciembre al 6 de enero de 18:00 h. a 21:00 h. Lugar: Iglesia de San Cipriano. Org.: A.C. "El Portal de San Vicente"

BELÉN COFRADÍA DE LA SALETA

Del 16 de diciembre al 6 de enero de 18:30 h. a 21:00 h. Lugar: Salón parroquial de la Iglesia de San Vicente

Posibilidad de visitas concertadas para escolares y grupos por la mañanas previa petición en www.saletazamora.com

BELÉN DE LA PARROQUIA DE SAN LAZARO.

Del 16 de diciembre al 6 de enero de 19:00 h. a 20:30 h.

Instalado por la A.C. "El Portal de San Vicente"

BELEN NAVIDENO EN LA IGLESIA DE SAN VICENTE

Del 20 de diciembre al 6 de enero de 11:30 a 13:30 y de 18:00 h. a 20:00 h. / 25 de diciembre y 1 de enero permanecerá cerrado.

Belén de la Real Cofradía Nuestra Madre de las Angustias

BELÉN LOS HERREROS

Del 22 de diciembre al 6 de enero de 19:30 h. a 21:30 h. Lugar: Hiniesta 115 (garaje)

Autor: Juan Manuel Bernal González

BELEN RESIDENCIA HERMANITAS ANCIANOS DESAMPARADOS

Del 16 de diciembre al 6 de enero de 10:00 h. a 13:00 h. y de 16:00 h. a 19:00 h.

Lugar: Calle Hernán Cortés 44

ESPECTÁCULOS INFANTILES Y FAMILIARES

MARATON MÁGICA. 24 HORAS DE MAGIA DE CERCA

Desde las 19:00 h. del sábado 21 hasta las 1910 h. del domingo 22 de diciembre Lugar: Museo Etnográfico de Castila y León / Entrada gratuita hasta completar aforo.

Prioridad espectadores con invitación.

12 ARTISTAS: Alex Louzao, Andrely, Camilo Vázquez, Daba, Imano' Ituiño, José de Lemos, Juan Luis Rubiales, Kayto, Mad Martín, Martilda, Pablo Segobriga y Pepín Banzo.

GRAN GALA DE LOS "LOS TRES MAG@S REYES"

Espectáculo de magia para toda la familia

Sábado 28 de diciembre / 19:30 h.

Jammes Garibo - Pablo Cánovas - Carlos Adriano

Lugar: Paraninfo del Colegio Universitario

Entradas: 10€ / Venta anticipada: www.entradas.com

Caseta informativa Plaza de Castilla y León. Oferta paquete familiar.

El día de la actuación una hora antes en el Paraninfo del Colegio Universitario.

ESPECTÁCULOS EN LA ALHÓNDIGA (a partir de 4 años)

Lugar: Salón de actos de la Alhóndiga

Entrada gratuita hasta completar aforo.

Lunes 23 de diciembre

12:00 h. ¿QUÉ NOS HACE FELICES EN NAVIDAD?

18:00 h. "NO ME QUIERO IR A DORMIR LA NOCHE DE.."

Cuentos de Navidad en familia por CHARO JAULAR

Jueves 26 de diciembre

12:00 h. y 18:00 h. ¡A QUE MOLA!

A cargo de MAGO LINAJE

Viernes 27 de diciembre

12:00 h. "LA MANSIÓN ENCANTADA... DE CONOCERTE"

18:00 h. "EL PAYASO MARIPINO"

CÍA INELIA PRODUCCIONES

Lunes 30 de diciembre

12:00 h. "EL VIAJE DE FERRU"

18:00 h. "LA PRINCESA RATONA Y EL RATÓN PINTOR"

Desde 2 años. CÍA. ARTE FUSIÓN TÍTERES

Viernes 3 de enero

12:00 h. "TODOS SUS PATITOS"

18:00 h. "CUENTOS PARA NIÑOS PERVERSOS"

CÍA BAYCHIMO TEATRO

CINE INFANTIL EN CINES VALDERADUEY

Sábado 21 de diciembre / 12:00 h.

EL GRINCH

Domingo 22 de diciembre / 12:00 h.

ARTHUR CHRISTMAS

Lunes 23 de diciembre / 12:00 h.

SANTA CLAUS AND CÍA - Operación Regalo

Sábado 28 de diciembre / 12:00 h.

EN BUSCA DE LA ESTRELLA DE NAVIDAD

Domingo 29 de diciembre / 12:00 h.

NIKO 2. HERMANO PEQUEÑO, PROBLEMA GRANDE

Lunes 30 de diciembre / 12:00 h.

KIKA SUPERBRUJA. NUEVA AVENTURA DE INVIERNO

Donativo 1€ para la rehabilitación de guardería infantil de Leguera (Wilaya de Auserd), en los campamentos de refugiados del Sáhara Occidental.

Las entradas se podrán recoger, en la taquilla de Cines Valderaduey, a partir del día 16 de diciembre, hasta completar aforo. Horario de taquilla: de 18:00 h. a 19:30 h. y de 20:30 h. a 22:00 h.