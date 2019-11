CSIF suscribirá el acuerdo de las 35 horas con "luz y taquígrafos" por la "pérdida de credibilidad" de la Junta

La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) en Castilla y León solo firmará el acuerdo para la recuperación de las 35 horas con "luz, taquígrafos y ante notario" por la "pérdida de toda credibilidad" del actual Gobierno autonómico. El sindicato "no se fía" de los actuales responsables de la Junta, que ayer propusieron el 31 de marzo como fecha de aplicación de la medida. "Hoy por hoy" no cuentan con ningún documento, ni con ninguna garantía de que se cumpla lo firmado, por lo que sólo apoyarán la medida con una propuesta sobre el papel.

Así lo sentencióel presidente autonómico de CSIF, Carlos Hernández, minutos antes de participar en la inauguración del I Congreso Nacional de Enfermería que organiza el sindicato en Valladolid, en la línea de lo expresado por el responsable de Sanidad del sindicato, Juan Carlos Gutiérrez Rodilla, quien instó a todo el sector y a todos los empleados públicos a secundar la huelga de mañana miércoles, 6 de noviembre, que se podría desconvocar si representantes de los trabajadores y Administración avanzan y firman un acuerdo antes de las 14 horas de hoy.

"El personal de sanidad está muy machacado" y los enfermeros "aún más", insistió Gutiérrez Rodilla, quien incidió en que la huelga es "absolutamente merecida" ante la postura "cínica" de un Gobierno que firma acuerdos que no está dispuesto a cumplir, según sus palabras. "Siguen alargando" el cumplimiento del acuerdo, con la actitud del "mal pagador". "Damos un servicio al paciente que tienen que pagar, si no lo pueden cumplir que no lo firmen", denunció.

Por su parte, el presidente del Sector Nacional de Sanidad de CSIF, Javier Martínez, reivindicó al Gobierno tomar cartas en el asunto, ya que no es de recibo el "desbarajuste" que existe en la recuperación de las 35 horas en función de los territorios. A su juicio, no puede haber autonomías de primera, ni de segunda, y es el Ministerio del ramo el que tiene que "tomar cartas en el asunto" para que existan criterios homogéneos. "No pueden existir 17 servicios de salud, con 17 retribuciones diferentes", por lo que es preciso un órgano de coordinación que garantice el cumplimiento de los acuerdos, concluyó.

Por otro lado, el responsable autonómico de Sanidad de CSIF aprovechó para denunciar la actitud de la consejera del ramo, Verónica Casado, y de su equipo, con unas "formas indecentes", ya que pretenden "ningunear" a los sindicatos, cuando no se dan cuenta que ellos van a ser "los más perjudicados", porque la "fuerza de los trabajadores es mayor que sus componendas políticas" y ellos son los que se tienen que enfrentar a las urnas el 10 de noviembre y en próximos comicios.

Gutiérrez Rodilla les pidió que "recapaciten" y tiendan "las manos y los brazos" para negociar con los sindicatos, como "tradicionalmente" ha ocurrido con otros gobiernos en Castilla y León. "Confiábamos en el Gobierno de la transparencia", dijo, y "lo único" que han hecho ha sido "crear más consejerías, casi 30 puestos de cargos directivos y volver a los coches oficiales; es decir, las piruetas de todos, pero nada, nada que redunde ni en el beneficio de los trabajadores, y lo que es peor, ni en el beneficio de la comunidad, de los pacientes y de los familiares de los pacientes".