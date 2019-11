Los candidatos de Zamora se muestran prudentes tras conocer los resultados de la encuesta

Entre la satisfacción propia de los buenos resultados esperados y el "enfado" de quienes se ven sin representación en el Congreso de los Diputados. Así han reaccionado los candidatos en Zamora de los cinco principales partidos políticos a la encuesta publicada ayer por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, encuesta que da la victoria al PSOE (con el 31,4% de los votos) seguido del PP (29,7%) y Vox (17,6%). Las tres formaciones conseguirían representación arrebatando Vox el escaño que ahora tiene José Antonio Bartolomé Cachón, de Ciudadanos.

El secretario provincial del PSOE y cabeza de lista al Congreso por los socialistas, Antidio Fagúndez, subraya la victoria prevista de su partido aunque pide "prudencia". Fagúndez se hace eco de las palabras del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. "De momento tenemos cero votos". El secretario provincial del PSOE de Zamora deja abierta la puerta a que el PSOE consiga dos diputados, extremo para el que tendría que lograr, al menos, más de la mitad de los votos que la tercera fuerza política. "Esto nos daría también un gran impulso para el Senado". Fagúndez subraya que la intención de voto del PSOE es similar a la registrada a finales de abril, lo que limita el trasvase de votos entre unas formaciones y otras. "Creemos que ganamos votos cada día que pasa a pesar de las campañas del PP para que el voto de izquierdas se quede en casa".

Por su parte, la candidata del Partido Popular al Congreso, Elvira Velasco, saca una conclusión positiva de la encuesta: "Hay posibilidades de conseguir los dos diputados, aunque el estudio diga que uno se lo lleva Vox", subraya la representante del PP, que alude también al "margen de error y al número de encuestados" como elementos que podrían establecer diferencias entre este pronóstico y el resultado del 10N en las urnas.

En todo caso, Velasco reclama que "el gran número de indecisos" apoye al Partido Popular y se muestra esperanzada ante esa posibilidad: "Nosotros nos vamos a preocupar de todos los zamoranos y somos un partido de Gobierno con experiencia al frente del Ejecutivo", añade la aspirante al Congreso.

La candidata del PP espera que los electores "valoren" este factor de la trayectoria en las instituciones y que eso desnivele la balanza del disputado tercer escaño.

Por otro lado, el gran perjudicado por esta encuesta en relación con los resultados de abril, José Antonio Bartolomé, reconoce que "las tendencias están ahí, pero hace referencia también a los indecisos y apela a "salir a la calle a explicar propuestas" para convencer a los electores. "Tenemos que hablar de desbloqueo, lucha contra el nacionalismo y reformas", avisa.

El candidato de Vox, Pedro Requejo Novoa, asegura que las previsiones que maneja su partido van en la misma línea y considera que la presencia de la formación en el Congreso con un diputado por Zamora sería "de justicia" porque "las ideas que intentamos llevar al Parlamento merecen tener un representante zamorano". Vistas las expectativas, mejores que las del mes de abril, en Vox no se plantean cambiar ni su modelo de campaña ni el mensaje que lanzan al electorado. "Mantenemos nuestros principios y las ideas que defendemos, que están al alza según muestran las encuestas, ideas que la progresía minusvalora", asegura Requejo.

Peor ha caído la encuesta en Podemos, último de los cinco principales partidos, con solo el 7% de los votos, y sin posibilidad alguna de obtener diputado. Los datos muestran una nueva caída del partido morado que "no va en la línea de lo que percibimos nosotros", asegura Alejandro Rodríguez, candidato de la formación morada al Congreso de los Diputados. "Estoy seguro que no seremos quinta fuerza, estaremos más arriba". Rodríguez, que se resiste a bajar los brazos, asegura que la encuesta no cambia el planteamiento de una campaña que acabará "austera", como empezó.