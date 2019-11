El autobús urbano partirá cada quince minutos hacia el cementerio municipal

La línea 2 de autobús urbano reforzará su servicio durante el día de hoy para dar cobertura a todos los ciudadanos que quieran acudir al cementerio municipal de San Atilano coincidiendo con la festividad de Todos los Santos. La frecuencia de autobuses será cada 15 minutos tanto desde la Plaza de Alemania como desde el camposanto, según ha informado el Ayuntamiento de Zamora. Asimismo, la Policía Municipal ha recomendado la utilización del transporte público en lugar del vehículo particular para evitar la congestión en torno al cementerio. No obstante, se habilitará el aparcamiento del estadio municipal Ruta de la Plata para todos aquellos ciudadanos que quieran desplazarse en coche. Un recorrido que se recomienda realizar desde Cardenal Cisneros y no por Pinilla para evitar atascos.