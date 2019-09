El Zamora sigue mejorando

El Zamora CF suma los tres puntos en el Área Deportiva de Puente Castro ante un Júpiter Leonés que apenas le causó peligro. Lo hizo por medio de los tantos de los leoneses Valentín y Raúl Vallejo. Un triunfo más para la escuadra rojiblanca antes de afrontar el tercer encuentro de la semana en el Ruta de la Plata ante un CD Becerril recién ascendido a la categoría.

David Movilla presentó una alineación similar a la del pasado sábado ante el Real Burgos, con la novedad de incluir a Valentín Prieto en el equipo inicial como ariete en sustitución de Rubiato. Desde el pitido inicial el Zamora dejó claro que quería imponer su dominio. Lo hizo con una primera oportunidad en las botas de Raúl Vallejo. Una ocasión que nadie entendió cómo pudo errar el jugador leonés del cuadro rojiblanco, que se plantó solo ante Diego Rodríguez. Pese a ello, el balón se marchó ligeramente desviado. Esa acción fue una muestra de como transcurrió la primera parte. Total dominio del Zamora y muchos problemas en la salida del balón del Júpiter Leonés. De hecho, en este periodo Jon Villanueva fue un mero espectador que solamente tuvo que mover el balón con los pies. Ninguna intervención ni tampoco la sensación de peligro del cuadro local.

La siguiente llegó por medio de Rodrigo Escudero, el jugador rojiblanco fue un constante incordio para la zaga del Júpiter Leonés y estuvo a punto de adelantar a los suyos. Pero también, de forma incomprensible, el balón no encontró su cometido y su intención de gol. Pero estaba cerca, no iba a tardar en llegar. Avisó el otro leonés de la escuadra rojiblanca, Valentín Prieto con un tímido remate que se marchó lejos. Pero en la siguiente no erró. Un despeje de Asiel Mateo y una duda de Miguel Manso la aprovechó el ariete titular este miércoles del Zamora. Remate a la izquierda de Diego Rodríguez que se venció con demasiada premura.

El premio al monólogo que el Zamora estaba llevando a cabo sobre el impoluto césped del Área Deportiva de Puente Castro. Le faltó el acierto de cara a gol, pero si en algo destacó ya la escuadra rojiblanca el pasado domingo fue en eso. Paciencia para mover y cansar a su rival y apuntillarlo en el momento exacto. Tranquilo, supo mantener la calma y trató de encontrar la sentencia, que no llegó antes del tiempo de descanso. Y eso que Asiel Mateo tuvo la ocasión y la oportunidad de hacerlo con un remate que repelió la defensa del Júpiter Leonés. Fue en el enésimo saque de esquina de un Zamora dominante y lanzado a por los tres puntos.

En la segunda parte salió de otro modo el Júpiter Leonés que sorprendió al Zamora y encontró el gol a través de un penalti cometido sobre Tito. Christian engañó a Jon Villanueva y devolvió las tablas en el marcador. Si bien, poco le duró la alegría porque tras una excelente acción de Valentín, Raúl Vallejo puso por delante a la escuadra rojiblanca.

En unos segundos cuarenta y cinco minutos mucho más trabados y con poco fútbol. Pudo sentenciar el Zamora en multitud de ocasiones, pero no se mostró acertado de cara a gol. Y así sufrió hasta el pitido final para sumar un triunfo que le permite llegar a los 10 puntos en las cuatro jornadas disputadas hasta el momento y mantenerse invicto con tres triunfos y un empate.

No tendrá tiempo para el descanso la escuadra que dirige David Movilla. El fútbol vuelve este domingo al Ruta de la Plata, donde disputará el quinto encuentro de la temporada. Será a partir de las 18:30 horas de la tarde ante un CD Becerril que esta campaña disputará la Copa del Rey como Campeón de la Regional Preferente en la temporada 2018/2019.