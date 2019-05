El PP apuesta por las licencias exprés y un patronato de la vivienda

El Partido Popular es consciente de los problemas derivados del área de urbanismo correspondiente a las licencias y por ello ha puesto toda la carne en el asador en esta materia dentro de su programa electoral. La hoja de ruta que seguirá Mayte Martín Pozo si sale elegida alcaldesa incluye la agilización de este tipo de tramitaciones a través de las denominadas "licencias exprés". Los populares buscan arreglar así "la parálisis existente" en el departamento y para ello proponen implantar la figura del gerente de Urbanismo o estudiar la gestión indirecta de las licencias y los trámites burocráticos precisos para realizar una obra en local o vivienda. Si no se cumplen los plazos, el Partido Popular bonificará las tasas al propietario.

"Centrados en Zamora" es el título del documento de gobierno de Mayte Martín Pozo, compuesto por 365 medidas para mejorar la ciudad. "No es que vayamos a hacer una por cada día del año, sino que queremos transmitir que no va a haber un solo día que no estemos trabajando por Zamora", ha manifestado la candidata. El programa incluye medidas como la creación de un patronato de la vivienda público-privado para atajar los problemas de las obras a medias y los solares abandonados, así como el impulso a una modificación global del Plan General de Ordenación Urbana en el Casco Histórico.

En materia de proyectos, destaca la construcción de un pabellón polideportivo "con aforo superior al Ángel Nieto y que reúna las condiciones para atraer competiciones nacionales y además sirva para la celebración de conciertos". También se prevé construir un nuevo centro de mayores en la margen izquierda; habilitar un "edificio emblemático" para el Museo Baltasar Lobo; y crear un centro cultural para artistas zamoranos, de manera que sirva para la exposición y también para la progresiva adquisición de fondos por parte del Ayuntamiento de Zamora.

Mayte Martín Pozo plantea, igualmente, la creación de una Concejalía de Familia para atender las necesidades de os zamoranos que precisen ayuda en un momento determinado. Este área pondría en marcha un cheque bebé dotado con 3.000 euros para utilizarlos en gastos derivados del nacimiento o adopción del hijo, aunque exclusivamente en el pequeño comercio de la capital. Para los mayores, se propone desarrollar un Plan Municipal que aborde medidas encaminadas a la lucha contra la soledad, así como la mejora de la teleasistencia. El documento incluye el fomento del "co-housing", así como el intercambio y convivencia intergeneracional.

En materia impositiva, el Partido Popular propone bajar el coeficiente del IBI hasta el 0,40 –actualmente en el 0,47– para los empadronados en el municipio de Zamora. Asimismo, se bonificará el máximo legal para la vivienda habitual de las familias numerosas.