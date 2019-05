Alejandro Valverde no correrá el Giro de Italia 2019. El campeón del mundo murciano así lo ha anunciado a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.



La lesión en el sacro ocasionada por una caída que sufrió la semana pasada, cuando entrenaba antes de la Lieja, ha provocado su renuncia. No quiere arriesgar más de la cuenta y por ello ha tomado la decisión de no estar en el Giro, una prueba que él mismo había elegido para este año tan especial, donde luce el maillot arcoíris de campeón mundial.



Después de retirarse en la 'Decana' el pasado domingo, el ciclista se puso en manos de Paco Esparza, el médico que dirigió su recuperación tras el grave accidente que sufrió en el Tour de 2017. Las pruebas radiológicas que se llevaron a cabo en el Hospital de Molina arrojaron como resultado que sufre un edema óseo en el sacro. De momento se desconoce el tiempo de recuperación, pero ya se sabe que no estará en el Giro después de varios días trabajando intensamente con el fisioterapeuta Antonio López. La evolución no ha sido la esperada por el deportista, que no ha tenido más remedio que cambiar su hoja de ruta, donde no estaba inicialmente el Tour de Francia, aunque esta situación puede que provoque un cambio de planes.





Una pena no poder acudir finalmente a una gran prueba como el #Giro, pero hay que hacer caso al cuerpo y recuperarse al 100% para afrontar lo mejor posible el resto del año. Mucha suerte a mis compañeros de @Movistar_Team en Italia. pic.twitter.com/JzTKfM1D65 — alejandro valverde (@alejanvalverde) 3 de mayo de 2019

iba a la carrera italiana como apoyo para Mikel Landa, si bien tampoco se descartaba la posibilidad de que actuase como líder si el vasco sufría algún percance o perdía minutos en la clasificación general.El murciano. Comenzó el 31 de enero en la Challenge de Mallorca para después continuar en la Volta a Valencia , donde fue segundo en la general, y Murcia, donde ocupó el mismo puesto, en este caso tras Luis León Sánchez. En el Tour de los Emiratos Árabes logró su único triunfo en la tercera etapa, para después ser séptimo en la Milán-San Remo. También fue décimo en la Volta a Catalunya antes de afrontar varias clásicas en los Países Bajos –A través de Flandes (31º), Tour de Flandes (8º), Amstel Gold Race (66º), Flecha Valona (11º) y abandono en la Lieja–.