El tiempo en Zamora: riesgo amarillo por tormentas

No lo va a tener fácil la Cofradía del Silencio para procesional esta tarde. La Agencia Estatal de Meteorología ha decretado aviso amarillo por lluvias y tormentas entre las tres de la tarde y las once de la noche de hoy, según se reflejaba en la previsión de ayer tarde. Aunque el aviso amarillo finaliza a las once de la noche, no está previsto que las lluvias desaparezcan hasta bien entrada la madrugada. Es por tanto posible que las dos procesiones de hoy se vean afectadas por la lluvia. La Hermandad de Penitencia, de hecho, ha hecho público un recorrido alternativo que se limitaría a varias calles de Olivares.

La previsión varía para Jueves y Viernes Santo, aunque es seguro que lloverá en algún momento. Son más probables las lluvias en la segunda mitad de la jornada del jueves y en la primera del viernes, aunque podrían ser precipitaciones persistentes. Las temperaturas caen en picado, hasta los 16 grados mañana desde los 23 previstos para el día de hoy. El Viernes Santo el mercurio no variará y el cielo estará nublado todo el día, con gran probabilidad de lluvia. El cielo empieza a dar un respiro de cara al fin de semana.