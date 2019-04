El presidente de la Vera Cruz de Benavente apoya la gestión de la Junta pro Semana Santa

El presidente de la Cofradía de la Santa Vera Cruz y el Santo Entierro, José Martínez Lucio, hace valoración de la reciente decisión de la Cofradía de Jesús Nazareno de dejar la Junta Pro Semana Santa por desavenencias por su gestión. Con esta decisión la Junta queda ahora exclusivamente integrada por las cofradías que Martínez Lucio preside, que están hermanadas. Para éste la Junta Pro Semana Santa sigue teniendo el sentido con el que se creó.

"Esta Junta se creó para estructurar un montón de actos que van al margen de la Semana Santa, por delante y durante el año. El pórtico musical, la cartelería, presentar el cartel, todos estos actos que se organizan el mes y medio antes no necesita que las cofradías tengan unos sentimientos especiales, es una cosa que lleva a cabo la Junta Pro Semana Santa y todo aquel que quiera, aunque no pertenezca a ella".

Martínez asegura también que "como parte de la Junta creo que su función es bastante clara y al margen de los actos y funcionamiento interno de las cofradías", añadió.

Interés Turístico

Recordó también que en los dos últimos años se ha hecho hincapié en lograr el reconocimiento de Interés Turístico Regional para esta Semana Santa. "Es algo que afecta a la ciudad, a la Junta Pro Semana Santa e indirectamente a las cofradías, pero no directamente. Por lo tanto, el que salga de la Junta tendrá que explicarlo pero el interés de la Junta no es otro ahora mismo que conseguir ese Interés Turístico y aquel que quiera aportar pues bienvenido sea, en todos los ámbitos", puntualizó. "Nuestra cofradía no tiene ningún pero que poner a ninguna otra cofradía que quiera ayudar a la Semana Santa. Yo como presidente de las cofradías del Santo Entierro y la Santa Vera Cruz estamos totalmente apoyando a la Junta Pro Semana Santa porque creemos que los ideales son buenos, son sanos, está bien gestionada, se lleva con humildad y austeridad y se están cumpliendo sus objetivos".

En cuanto a la necesidad de una renovación, planteada por la Cofradía de Jesús Nazareno, a la que señalan estar "abiertos", desde la presidencia de las cofradías del Santo Entierro y la Santa Vera Cruz explica que "la renovación existe permanentemente cuando la gente quiere participar. Esto es algo que tendrá que decir la Junta Pro Semana Santa, pero la participación y la renovación viene cuando la gente quiere colaborar. Cuando nadie quiere, pues no se puede renovar", explicó. "Yo sigo aquí tantos años porque nadie quiere estar aquí. Son trabajos que no dan dinero, restan mucho tiempo y hay poca gente que quiera asumirlos".

Señaló también que cree que los cargos hay que renovarlos y recordó que el actual presidente lleva seis años al frente de la Junta Pro Semana Santa y ha hecho una gestión "modélica, muy buena".

Por su parte, el presidente de la Junta Pro Semana Santa, Paulino Galván, no ha querido hacer valoraciones al respecto.